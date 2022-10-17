https://ukraina.ru/20221017/1039783189.html

Украинские войска бьют по критически важной инфраструктуре Запорожской АЭС

Украинские войска бьют по критически важной инфраструктуре Запорожской АЭС - 17.10.2022 Украина.ру

Украинские войска бьют по критически важной инфраструктуре Запорожской АЭС

Украинские военные наносят артиллерийские удары по критически важной инфраструктуре Запорожской АЭС и Энергодара: под ударами находится комплекс технических и административных зданий станции, а также ТЭС и завод "Энергомаш", передает 17 октября РИА Новости

2022-10-17T07:11

2022-10-17T07:11

2022-10-17T07:11

запорожская аэс

новости

удары

военные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/18/1038032142_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ad0575d08f36ea56c90e1139c2be5b9d.jpg.webp

Территория завода "Энергомаш", который производит важное оборудование для нужд атомной электростанции, подвергается постоянному обстрелу со стороны украинских войск с правого берега Днепра.Критические повреждения уже получило оборудование в нескольких цехах. По данным местной администрации, удары наносятся прицельно и корректируются с БПЛА.В прошлую субботу также был нанесен удар по комплексу зданий Управления капитального строительства ЗАЭС. Украинские военные использовали для этого американскую систему залпового огня HIMARS.Пострадали не только административные здания, но и инженерная и строительная техника, которая важна для работы атомной станции.Систематическим обстрелам подвергается и ТЭС города Энергодара, которая примыкает к ЗАЭС. Из-за одного из таких обстрелов на прошлой неделе населенный пункт атомщиков был обесточен на несколько дней.ТЭС снимает нагрузку с реакторов, перебои в ее работе опасны тем, что вывод теплостанции из строя создает перепады в работе ЗАЭС.ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и в районе АЭС, которая с марта находится под контролем российских военных.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

запорожская аэс, новости, удары, военные