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Украинские войска бьют по критически важной инфраструктуре Запорожской АЭС
Украинские войска бьют по критически важной инфраструктуре Запорожской АЭС - 17.10.2022 Украина.ру
Украинские войска бьют по критически важной инфраструктуре Запорожской АЭС
Украинские военные наносят артиллерийские удары по критически важной инфраструктуре Запорожской АЭС и Энергодара: под ударами находится комплекс технических и административных зданий станции, а также ТЭС и завод "Энергомаш", передает 17 октября РИА Новости
2022-10-17T07:11
2022-10-17T07:11
2022-10-17T07:11
запорожская аэс
новости
удары
военные
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Территория завода "Энергомаш", который производит важное оборудование для нужд атомной электростанции, подвергается постоянному обстрелу со стороны украинских войск с правого берега Днепра.Критические повреждения уже получило оборудование в нескольких цехах. По данным местной администрации, удары наносятся прицельно и корректируются с БПЛА.В прошлую субботу также был нанесен удар по комплексу зданий Управления капитального строительства ЗАЭС. Украинские военные использовали для этого американскую систему залпового огня HIMARS.Пострадали не только административные здания, но и инженерная и строительная техника, которая важна для работы атомной станции.Систематическим обстрелам подвергается и ТЭС города Энергодара, которая примыкает к ЗАЭС. Из-за одного из таких обстрелов на прошлой неделе населенный пункт атомщиков был обесточен на несколько дней.ТЭС снимает нагрузку с реакторов, перебои в ее работе опасны тем, что вывод теплостанции из строя создает перепады в работе ЗАЭС.ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и в районе АЭС, которая с марта находится под контролем российских военных.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
запорожская аэс, новости, удары, военные
Запорожская АЭС, Новости, удары, военные
Украинские войска бьют по критически важной инфраструктуре Запорожской АЭС
Украинские военные наносят артиллерийские удары по критически важной инфраструктуре Запорожской АЭС и Энергодара: под ударами находится комплекс технических и административных зданий станции, а также ТЭС и завод "Энергомаш", передает 17 октября РИА Новости
Территория завода "Энергомаш", который производит важное оборудование для нужд атомной электростанции, подвергается постоянному обстрелу со стороны украинских войск с правого берега Днепра.
Критические повреждения уже получило оборудование в нескольких цехах. По данным местной администрации, удары наносятся прицельно и корректируются с БПЛА.
В прошлую субботу также был нанесен удар по комплексу зданий Управления капитального строительства ЗАЭС. Украинские военные использовали для этого американскую систему залпового огня HIMARS.
Пострадали не только административные здания, но и инженерная и строительная техника, которая важна для работы атомной станции.
Систематическим обстрелам подвергается и ТЭС города Энергодара, которая примыкает к ЗАЭС. Из-за одного из таких обстрелов на прошлой неделе населенный пункт атомщиков был обесточен на несколько дней.
ТЭС снимает нагрузку с реакторов, перебои в ее работе опасны тем, что вывод теплостанции из строя создает перепады в работе ЗАЭС.
ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и в районе АЭС, которая с марта находится под контролем российских военных.