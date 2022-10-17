Украинские войска бьют по критически важной инфраструктуре Запорожской АЭС - 17.10.2022 Украина.ру
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Украинские войска бьют по критически важной инфраструктуре Запорожской АЭС
Украинские войска бьют по критически важной инфраструктуре Запорожской АЭС - 17.10.2022 Украина.ру
Украинские войска бьют по критически важной инфраструктуре Запорожской АЭС
Украинские военные наносят артиллерийские удары по критически важной инфраструктуре Запорожской АЭС и Энергодара: под ударами находится комплекс технических и административных зданий станции, а также ТЭС и завод "Энергомаш", передает 17 октября РИА Новости
2022-10-17T07:11
2022-10-17T07:11
запорожская аэс
новости
удары
военные
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Территория завода "Энергомаш", который производит важное оборудование для нужд атомной электростанции, подвергается постоянному обстрелу со стороны украинских войск с правого берега Днепра.Критические повреждения уже получило оборудование в нескольких цехах. По данным местной администрации, удары наносятся прицельно и корректируются с БПЛА.В прошлую субботу также был нанесен удар по комплексу зданий Управления капитального строительства ЗАЭС. Украинские военные использовали для этого американскую систему залпового огня HIMARS.Пострадали не только административные здания, но и инженерная и строительная техника, которая важна для работы атомной станции.Систематическим обстрелам подвергается и ТЭС города Энергодара, которая примыкает к ЗАЭС. Из-за одного из таких обстрелов на прошлой неделе населенный пункт атомщиков был обесточен на несколько дней.ТЭС снимает нагрузку с реакторов, перебои в ее работе опасны тем, что вывод теплостанции из строя создает перепады в работе ЗАЭС.ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и в районе АЭС, которая с марта находится под контролем российских военных.
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запорожская аэс, новости, удары, военные
Запорожская АЭС, Новости, удары, военные

Украинские войска бьют по критически важной инфраструктуре Запорожской АЭС

07:11 17.10.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Украинские военные наносят артиллерийские удары по критически важной инфраструктуре Запорожской АЭС и Энергодара: под ударами находится комплекс технических и административных зданий станции, а также ТЭС и завод "Энергомаш", передает 17 октября РИА Новости
Территория завода "Энергомаш", который производит важное оборудование для нужд атомной электростанции, подвергается постоянному обстрелу со стороны украинских войск с правого берега Днепра.
Критические повреждения уже получило оборудование в нескольких цехах. По данным местной администрации, удары наносятся прицельно и корректируются с БПЛА.
В прошлую субботу также был нанесен удар по комплексу зданий Управления капитального строительства ЗАЭС. Украинские военные использовали для этого американскую систему залпового огня HIMARS.
Пострадали не только административные здания, но и инженерная и строительная техника, которая важна для работы атомной станции.
Систематическим обстрелам подвергается и ТЭС города Энергодара, которая примыкает к ЗАЭС. Из-за одного из таких обстрелов на прошлой неделе населенный пункт атомщиков был обесточен на несколько дней.
ТЭС снимает нагрузку с реакторов, перебои в ее работе опасны тем, что вывод теплостанции из строя создает перепады в работе ЗАЭС.
ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и в районе АЭС, которая с марта находится под контролем российских военных.
 
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Заголовок открываемого материала
07:21Российские военные усилили оборону левого берега Днепра
07:11Украинские войска бьют по критически важной инфраструктуре Запорожской АЭС
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