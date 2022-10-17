https://ukraina.ru/20221017/1039782388.html
Эксперт объяснил, почему не удалось предотвратить диверсию на "СП"
Эксперт объяснил, почему не удалось предотвратить диверсию на "СП" - 17.10.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему не удалось предотвратить диверсию на "СП"
Подполковник ФСБ в запасе, эксперт в области разведывательно-диверсионной деятельности на объектах транспорта Сергей Храпач в интервью изданию Украина.ру поделился мнением, почему не удалось предотвратить диверсию на газопроводе "Северный поток"
2022-10-17T08:00
2022-10-17T08:00
2022-10-17T08:00
новости
эксперт
северный поток
диверсии
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"Мне кажется, что дело в недоработке специальной службы, которая должна была узнавать своевременно о планах потенциального врага и купировать различными способами. Но раз диверсия произошла в море, а потом и на мосту, напрашивается вывод – некачественно сработали спецслужбы. Ведь такие теракты готовятся тщательно: привлекают десятки-сотни людей, проводят инструктаж и отчитываются, разрабатывают маршруты, готовят определенную технику. Об этом всегда можно узнать, если есть желание и профессиональный подход", - сказал эксперт.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/101537/98/1015379822_281:0:2500:1664_1920x0_80_0_0_b23aa339457175457039512a65471fc3.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, эксперт, северный поток, диверсии
Эксперт объяснил, почему не удалось предотвратить диверсию на "СП"
Подполковник ФСБ в запасе, эксперт в области разведывательно-диверсионной деятельности на объектах транспорта Сергей Храпач в интервью изданию Украина.ру поделился мнением, почему не удалось предотвратить диверсию на газопроводе "Северный поток"
"Мне кажется, что дело в недоработке специальной службы, которая должна была узнавать своевременно о планах потенциального врага и купировать различными способами. Но раз диверсия произошла в море, а потом и на мосту, напрашивается вывод – некачественно сработали спецслужбы. Ведь такие теракты готовятся тщательно: привлекают десятки-сотни людей, проводят инструктаж и отчитываются, разрабатывают маршруты, готовят определенную технику. Об этом всегда можно узнать, если есть желание и профессиональный подход", - сказал эксперт.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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