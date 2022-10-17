https://ukraina.ru/20221017/1039782388.html

Эксперт объяснил, почему не удалось предотвратить диверсию на "СП"

Эксперт объяснил, почему не удалось предотвратить диверсию на "СП" - 17.10.2022 Украина.ру

Эксперт объяснил, почему не удалось предотвратить диверсию на "СП"

Подполковник ФСБ в запасе, эксперт в области разведывательно-диверсионной деятельности на объектах транспорта Сергей Храпач в интервью изданию Украина.ру поделился мнением, почему не удалось предотвратить диверсию на газопроводе "Северный поток"

2022-10-17T08:00

2022-10-17T08:00

2022-10-17T08:00

новости

эксперт

северный поток

диверсии

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"Мне кажется, что дело в недоработке специальной службы, которая должна была узнавать своевременно о планах потенциального врага и купировать различными способами. Но раз диверсия произошла в море, а потом и на мосту, напрашивается вывод – некачественно сработали спецслужбы. Ведь такие теракты готовятся тщательно: привлекают десятки-сотни людей, проводят инструктаж и отчитываются, разрабатывают маршруты, готовят определенную технику. Об этом всегда можно узнать, если есть желание и профессиональный подход", - сказал эксперт.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, эксперт, северный поток, диверсии