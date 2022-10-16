https://ukraina.ru/20221016/1039774850.html

Посол КНР и адмирал НАТО поспорили из-за действий РФ на Украине - Bloomberg

Посол КНР и адмирал НАТО поспорили из-за действий РФ на Украине - Bloomberg - 16.10.2022 Украина.ру

Посол КНР и адмирал НАТО поспорили из-за действий РФ на Украине - Bloomberg

Адмирал Королевских военно-морских сил Нидерландов, председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр и посол Китая в Исландии Хэ Рулонг разошлись в оценках российской военной операции на Украине. Об этом сообщило 15 октября агентство Bloomberg

2022-10-16T09:10

2022-10-16T09:10

2022-10-16T09:13

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Конфликт разразился на проходившей в Исландии ассамблее "Полярный круг".Высокопоставленный военачальник заявил, что Китай "не разделяет наших (НАТО – ред.) ценностей и подрывает основанный на правилах международный порядок". Хэ Рулонг в ответ обвинил Бауэра в высокомерии.Это вызвало несогласие официального представителя НАТО. Он обвинил Китай в том, что тот "до сих пор не осудил" Россию за спецоперацию на Украине. На это Хэ Рулонг ответил, что взгляд Китая на "украинский кризис" включает в себя историческую перспективу, и мир должен "понять первопричину".Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай надеется на скорейшую деэскалацию украинского кризиса и что все стороны смогут должным образом разрешить свои разногласия посредством диалога и переговоров.В начале марта Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к России прекратить специальную операцию на Украине и вывести войска. За резолюцию проголосовало 141 государство, против - пять, воздержались - 35. Против были России, Белоруссия, Сирия, КНДР и Эритрея. Воздержались - Китай, Индия, Куба, ЦАР, Иран, Ирак, Казахстан, Пакистан, ЮАР и другие.Китай также воздержался во время голосования в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции США, осуждающей спецоперацию России и призывающей немедленно ее прекратить.Глава МИД Китая Ван И заявлял, что Пекин выступает за уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, в том числе Украины, а также за решение споров в соответствии с принципами Устава ООН. Он также призывал к скорейшему прекращению огня на Украине, а санкции называл усугубляющими ситуацию.Издание Newsweek, в свою очередь, сообщило со ссылкой на заместителя помощника генсека НАТО Джеймса Аппатурая, что спецоперация на Украине не ослабила дружбу между Москвой и Пекином. Военачальник также подчеркнул, что Пекин поддерживает позицию Москвы относительно альянса.

https://ukraina.ru/20221015/1039762287.html

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