Глава МИД Турции: встреча Путина и Зеленского пока не планируется - 14.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221014/1039740185.html
Глава МИД Турции: встреча Путина и Зеленского пока не планируется
Глава МИД Турции: встреча Путина и Зеленского пока не планируется - 14.10.2022 Украина.ру
Глава МИД Турции: встреча Путина и Зеленского пока не планируется
В ближайшее время встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не планируется, заявил 14 октября на пресс-конференции глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу
2022-10-14T14:06
2022-10-14T14:06
новости
турция
мевлют чавушоглу
мид
владимир путин
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101827/56/1018275661_0:0:2743:1544_1920x0_80_0_0_e616174f8509813216ade91d13935c6a.jpg
Он подчеркнул, что Анкара продолжает усилия по возобновлению переговорного процесса между Москвой и Киевом.По словам Чавушоглу, Турция не предлагала быть посредником в переговорах между РФ и западными странами.Кроме того, сообщается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил делегации начать работу по созданию газового хаба совместно с российскими коллегами.
https://ukraina.ru/20221012/1039627598.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101827/56/1018275661_203:0:2743:1905_1920x0_80_0_0_f3e24e18443c34c2d827294d2772cad3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, турция, мевлют чавушоглу, мид, владимир путин, владимир зеленский
Новости, Турция, Мевлют Чавушоглу, МИД, Владимир Путин, Владимир Зеленский

Глава МИД Турции: встреча Путина и Зеленского пока не планируется

14:06 14.10.2022
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Турцию
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Турцию - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
В ближайшее время встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не планируется, заявил 14 октября на пресс-конференции глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу
Он подчеркнул, что Анкара продолжает усилия по возобновлению переговорного процесса между Москвой и Киевом.

Встреча [Путина и Зеленского] в ближайшее время не предвидится. Но мы продолжаем наши усилия по достижению прекращения огня и возобновлению переговоров.

По словам Чавушоглу, Турция не предлагала быть посредником в переговорах между РФ и западными странами.
Кроме того, сообщается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил делегации начать работу по созданию газового хаба совместно с российскими коллегами.
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Турецкую Республику - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 06:55
Миротворцев много, гарантов — нет. Эксперты о мирных инициативах Турции
 
НовостиТурцияМевлют ЧавушоглуМИДВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:40Уничтожение инфраструктуры Украины: Алёхин рассказал о ракете "Искандер-М"
16:34Путин ответил, жалеет ли он о решении начать спецоперацию
16:30Новый СМЕРШ и новый "Нюрнберг". Как бороться с государственным терроризмом киевского режима
16:28Путин призвал давать действиям беженцев от мобилизации правовую оценку
16:26"Полный бред": Путин возмутился штрафом за украинскую музыку
16:25СБУ поймала под Харьковом 18-летнего "приспешника врага"
16:20Россия благодарна Эрдогану - Путин
16:17Путин рассказал, будет ли уничтожена Украина
16:17Иван Коновалов: Россия запустила цунами, которое смоет с фронта натовское оружие и суетящиеся ВСУ
16:15"Пропало желание": Путин объяснил, когда Украина отказалась от переговоров
16:10"Опасный шаг": Путин описал, что будет, если Запад введет войска на Украину
16:09Переговоры и "зерновая сделка", наводчики, дорогие яйца. Главное на Украине на 16:00 14 октября
16:04Путин назвал срок завершения мобилизации
16:03Шевченко, Хмельницкий и... Зеленский: топ-100 "героев всех времен" Украины по данным социологии
16:03Путин не видит необходимости переговоров с Байденом
15:53Уничтожение инфраструктуры Украины: Алёхин описал, как действуют "Калибры"
15:50Крылатая ответка: Украина останется без отопления? Анпилогов об уязвимых местах. Видео
15:3460 лет Карибскому кризису. Теперь ситуация повторяется на Украине
15:15Всеволод Шимов о введении режима повышенной террористической опасности в Белоруссии
15:02Ректор Херсонского университета Татьяна Томилина, пережившая покушение украинской ДРГ:Всё у нас получится
Лента новостейМолния