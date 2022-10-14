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Глава МИД Турции: встреча Путина и Зеленского пока не планируется

Глава МИД Турции: встреча Путина и Зеленского пока не планируется - 14.10.2022 Украина.ру

Глава МИД Турции: встреча Путина и Зеленского пока не планируется

В ближайшее время встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не планируется, заявил 14 октября на пресс-конференции глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу

2022-10-14T14:06

2022-10-14T14:06

2022-10-14T14:06

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мевлют чавушоглу

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владимир путин

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Он подчеркнул, что Анкара продолжает усилия по возобновлению переговорного процесса между Москвой и Киевом.По словам Чавушоглу, Турция не предлагала быть посредником в переговорах между РФ и западными странами.Кроме того, сообщается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил делегации начать работу по созданию газового хаба совместно с российскими коллегами.

https://ukraina.ru/20221012/1039627598.html

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новости, турция, мевлют чавушоглу, мид, владимир путин, владимир зеленский