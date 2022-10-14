https://ukraina.ru/20221014/1039740185.html
Глава МИД Турции: встреча Путина и Зеленского пока не планируется
Глава МИД Турции: встреча Путина и Зеленского пока не планируется - 14.10.2022 Украина.ру
Глава МИД Турции: встреча Путина и Зеленского пока не планируется
В ближайшее время встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не планируется, заявил 14 октября на пресс-конференции глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу
2022-10-14T14:06
2022-10-14T14:06
2022-10-14T14:06
новости
турция
мевлют чавушоглу
мид
владимир путин
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101827/56/1018275661_0:0:2743:1544_1920x0_80_0_0_e616174f8509813216ade91d13935c6a.jpg
Он подчеркнул, что Анкара продолжает усилия по возобновлению переговорного процесса между Москвой и Киевом.По словам Чавушоглу, Турция не предлагала быть посредником в переговорах между РФ и западными странами.Кроме того, сообщается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил делегации начать работу по созданию газового хаба совместно с российскими коллегами.
https://ukraina.ru/20221012/1039627598.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101827/56/1018275661_203:0:2743:1905_1920x0_80_0_0_f3e24e18443c34c2d827294d2772cad3.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, турция, мевлют чавушоглу, мид, владимир путин, владимир зеленский
Новости, Турция, Мевлют Чавушоглу, МИД, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Глава МИД Турции: встреча Путина и Зеленского пока не планируется
В ближайшее время встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не планируется, заявил 14 октября на пресс-конференции глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу
Он подчеркнул, что Анкара продолжает усилия по возобновлению переговорного процесса между Москвой и Киевом.
Встреча [Путина и Зеленского] в ближайшее время не предвидится. Но мы продолжаем наши усилия по достижению прекращения огня и возобновлению переговоров.
По словам Чавушоглу, Турция не предлагала быть посредником в переговорах между РФ и западными странами.
Кроме того, сообщается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил делегации начать работу по созданию газового хаба совместно с российскими коллегами.