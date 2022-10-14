Царев объяснил, почему Украина заминировала дороги и взорвала мосты на границе с Белоруссией - 14.10.2022 Украина.ру
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Царев объяснил, почему Украина заминировала дороги и взорвала мосты на границе с Белоруссией
Царев объяснил, почему Украина заминировала дороги и взорвала мосты на границе с Белоруссией - 14.10.2022 Украина.ру
Царев объяснил, почему Украина заминировала дороги и взорвала мосты на границе с Белоруссией
ВСУ снимают подразделения с границы Белоруссии и отправляют их на линию фронта, а чтобы снизить риски, они повзрывали мосты и заминировали границу, сказал народный депутат Украины четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру
2022-10-14T05:15
2022-10-14T05:15
новости
белоруссия
олег царев
украина
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Председатель Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Анатолий Лаппо ранее сообщил, что Украина взорвала практически все пограничные мосты и заминировала дороги на границе с республикой.По его мнению, президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет сейчас включаться в СВО.Чтобы у России было больше союзников, надо начинать наступать, но пока она отступаем, поэтому желающих включаться в спецоперацию на сторону РФ будет немного, заключил Царев.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, белоруссия, олег царев, украина
Новости, Белоруссия, Олег Царев, Украина

Царев объяснил, почему Украина заминировала дороги и взорвала мосты на границе с Белоруссией

05:15 14.10.2022
 
© AP / Oleksandr Ratushniakграница Украина Белоруссия украинский пограничник Новые Яриловичи КПП
граница Украина Белоруссия украинский пограничник Новые Яриловичи КПП - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© AP / Oleksandr Ratushniak
Читать в
ВСУ снимают подразделения с границы Белоруссии и отправляют их на линию фронта, а чтобы снизить риски, они повзрывали мосты и заминировали границу, сказал народный депутат Украины четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру
Председатель Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Анатолий Лаппо ранее сообщил, что Украина взорвала практически все пограничные мосты и заминировала дороги на границе с республикой.
Очевидно, они (ВСУ. — Ред.) снимают подразделения с границы с Белоруссией и отправляют их на линию фронта. Для того чтобы снизить риски, они повзрывали мосты и заминировали границу. Мы со своей стороны для того, чтобы они вернули хотя бы часть подразделений, подписываем с Лукашенко союзный договор.
Олег Царев интервью
Олег Царев
народный депутат Украины четырех созывов
По его мнению, президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет сейчас включаться в СВО.
Чтобы у России было больше союзников, надо начинать наступать, но пока она отступаем, поэтому желающих включаться в спецоперацию на сторону РФ будет немного, заключил Царев.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Ровно - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 07:58
Ровно в период СВО. Смена националистов у власти и подготовка к конфликту с Белоруссией
 
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