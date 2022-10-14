https://ukraina.ru/20221014/1039694538.html

Царев объяснил, почему Украина заминировала дороги и взорвала мосты на границе с Белоруссией

Царев объяснил, почему Украина заминировала дороги и взорвала мосты на границе с Белоруссией - 14.10.2022 Украина.ру

Царев объяснил, почему Украина заминировала дороги и взорвала мосты на границе с Белоруссией

ВСУ снимают подразделения с границы Белоруссии и отправляют их на линию фронта, а чтобы снизить риски, они повзрывали мосты и заминировали границу, сказал народный депутат Украины четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру

2022-10-14T05:15

2022-10-14T05:15

2022-10-14T05:15

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Председатель Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Анатолий Лаппо ранее сообщил, что Украина взорвала практически все пограничные мосты и заминировала дороги на границе с республикой.По его мнению, президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет сейчас включаться в СВО.Чтобы у России было больше союзников, надо начинать наступать, но пока она отступаем, поэтому желающих включаться в спецоперацию на сторону РФ будет немного, заключил Царев.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220816/1037704859.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, белоруссия, олег царев, украина