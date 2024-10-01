"Потери без ясной цели": на Западе призвали ВСУ покинуть еще один город - 01.10.2024 Украина.ру
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"Потери без ясной цели": на Западе призвали ВСУ покинуть еще один город
"Потери без ясной цели": на Западе призвали ВСУ покинуть еще один город - 01.10.2024 Украина.ру
"Потери без ясной цели": на Западе призвали ВСУ покинуть еще один город
ВСУ должны покинуть донецкое Селидово, чтобы не попасть в окружение и не оказаться в таком же огневом мешке, как в Угледаре. Такое мнение 1 октября озвучил на своем канале британский эксперт Александр Меркурис
2024-10-01T15:37
2024-10-01T15:39
новости
селидово
угледар
запад
михаил онуфриенко
вооруженные силы украины
украина.ру
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Аналитик добавил, что украинское командование уже допустило ошибку, затянув вывод войск из Угледара, а "в Селидово будет потеряно еще больше людей и техники без какой-либо ясной цели".Ранее украинский военный обозреватель Константин Машовец порекомендовал гражданскому обществу Украины быть морально и психологически готовым к тому, что ВСУ отойдут из Селидово, Торецка и Угледара.С этим мнением согласился и военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко. В интервью изданию Украина.ру он отметил, что "скорее всего, первым падет Угледар. Потом можно делать ставки. Скорее, Селидово падет раньше. Торецк все-таки служил передовым рубежом обороны Вооруженных сил хунты, укреплялся в течение 10 лет. Для нас нет разницы, какой из городов падет раньше. Мы все равно возьмем оба".ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в Донецкой Народной Республике они освободили Григоровку, Острое, Украинск и Мариновку. Также российские военные взяли под контроль населённый пункт Макеевка в Луганской Народной Республике.Еще по теме: Огневой мешок по сценарию Бахмута: ВСУ потеряли обе дороги из Угледара.
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новости, селидово, угледар, запад, михаил онуфриенко, вооруженные силы украины, украина.ру, вс рф
Новости, Селидово, Угледар, Запад, Михаил Онуфриенко, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, ВС РФ

"Потери без ясной цели": на Западе призвали ВСУ покинуть еще один город

15:37 01.10.2024 (обновлено: 15:39 01.10.2024)
 
Фото: украинские СМИ. Селидово
Фото: украинские СМИ. Селидово
Читать в
ВСУ должны покинуть донецкое Селидово, чтобы не попасть в окружение и не оказаться в таком же огневом мешке, как в Угледаре. Такое мнение 1 октября озвучил на своем канале британский эксперт Александр Меркурис
"Селидово сейчас находится под реальной угрозой оказаться в оперативном окружении. Правильным решением для украинцев будет признать эту реальность и отступить из Селидово, даже если это означает передачу города под контроль России", - отметил он.
Аналитик добавил, что украинское командование уже допустило ошибку, затянув вывод войск из Угледара, а "в Селидово будет потеряно еще больше людей и техники без какой-либо ясной цели".
Ранее украинский военный обозреватель Константин Машовец порекомендовал гражданскому обществу Украины быть морально и психологически готовым к тому, что ВСУ отойдут из Селидово, Торецка и Угледара.
С этим мнением согласился и военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко. В интервью изданию Украина.ру он отметил, что "скорее всего, первым падет Угледар. Потом можно делать ставки. Скорее, Селидово падет раньше. Торецк все-таки служил передовым рубежом обороны Вооруженных сил хунты, укреплялся в течение 10 лет. Для нас нет разницы, какой из городов падет раньше. Мы все равно возьмем оба".
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в Донецкой Народной Республике они освободили Григоровку, Острое, Украинск и Мариновку. Также российские военные взяли под контроль населённый пункт Макеевка в Луганской Народной Республике.
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НовостиСелидовоУгледарЗападМихаил ОнуфриенкоВооруженные силы УкраиныУкраина.руВС РФ
 
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