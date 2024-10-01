https://ukraina.ru/20241001/1057812263.html

"Потери без ясной цели": на Западе призвали ВСУ покинуть еще один город

"Потери без ясной цели": на Западе призвали ВСУ покинуть еще один город - 01.10.2024 Украина.ру

"Потери без ясной цели": на Западе призвали ВСУ покинуть еще один город

ВСУ должны покинуть донецкое Селидово, чтобы не попасть в окружение и не оказаться в таком же огневом мешке, как в Угледаре. Такое мнение 1 октября озвучил на своем канале британский эксперт Александр Меркурис

2024-10-01T15:37

2024-10-01T15:37

2024-10-01T15:39

новости

селидово

угледар

запад

михаил онуфриенко

вооруженные силы украины

украина.ру

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/01/1057812090_31:0:769:415_1920x0_80_0_0_dd3ce3f0a13d634daea5b7526b72eb14.jpg

Аналитик добавил, что украинское командование уже допустило ошибку, затянув вывод войск из Угледара, а "в Селидово будет потеряно еще больше людей и техники без какой-либо ясной цели".Ранее украинский военный обозреватель Константин Машовец порекомендовал гражданскому обществу Украины быть морально и психологически готовым к тому, что ВСУ отойдут из Селидово, Торецка и Угледара.С этим мнением согласился и военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко. В интервью изданию Украина.ру он отметил, что "скорее всего, первым падет Угледар. Потом можно делать ставки. Скорее, Селидово падет раньше. Торецк все-таки служил передовым рубежом обороны Вооруженных сил хунты, укреплялся в течение 10 лет. Для нас нет разницы, какой из городов падет раньше. Мы все равно возьмем оба".ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в Донецкой Народной Республике они освободили Григоровку, Острое, Украинск и Мариновку. Также российские военные взяли под контроль населённый пункт Макеевка в Луганской Народной Республике.Еще по теме: Огневой мешок по сценарию Бахмута: ВСУ потеряли обе дороги из Угледара.

https://ukraina.ru/20240930/1057771197.html

селидово

угледар

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, селидово, угледар, запад, михаил онуфриенко, вооруженные силы украины, украина.ру, вс рф