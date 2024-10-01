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Зеленский посмертно наградил пилота, мечтавшего об F-16

Зеленский посмертно наградил пилота, мечтавшего об F-16 - 01.10.2024 Украина.ру

Зеленский посмертно наградил пилота, мечтавшего об F-16

Владимир Зеленский подписал указ о посмертном присвоении звания "Герой Украины" с орденом "Золотая Звезда" майору Андрею Пильщикову с позывным "Джус"

2024-10-01T16:06

2024-10-01T16:06

2024-10-01T16:06

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При жизни Пильщиков активно агитировал Запад на предоставление Киеву американских истребителей F-16, на которых мечтал летать. И даже ездил с этой целью в США вместе с другим украинским пилотом Алексей Месь (позывной Moonfish, с англ. - "Рыба-луна").О смерти "Джуса" украинское командование сообщило в конце августа прошлого года. Из сводки ведомства следовало, что летчик, как и еще двое других, погиб в результате столкновения двух бортов L-39 в Житомирской области.Месь тоже погиб в конце августа, только уже 2024 года. Произошло это в результате крушения одного из переданных Киеву американских истребителей F-16.Тогда ряд военных экспертов, например, Драго Боснич, отметили, что подготовка летчиков-истребителей - дело, требующее не только много усилий, но и времени.Эксперт добавил, что в течение этого года украинские воздушные силы потеряли значительное количество своих пилотов в ходе "самоубийственных вылетов" и посоветовал украинским летчикам бежать в Россию.Журналисты британской газеты The Telegraph согласились с тем, что потеря F-16 для Киева куда меньшее из зол, чем потеря пилота.Однако на Западе решили, что никаких мер по этому поводу принимать не стоит. Подробнее об этом - в материале Поспешишь - людей насмешишь, но мы продолжим: западный чиновник о "фатальном" крушении F-16.

https://ukraina.ru/20230905/1049169722.html

https://ukraina.ru/20240831/1057158835.html

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новости, киев, запад, сша, владимир зеленский, f-16, летчики, пилоты