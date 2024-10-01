Зеленский посмертно наградил пилота, мечтавшего об F-16
Фото: Воздушные силы Украины. Андрей Пильщиков
Владимир Зеленский подписал указ о посмертном присвоении звания "Герой Украины" с орденом "Золотая Звезда" майору Андрею Пильщикову с позывным "Джус"
При жизни Пильщиков активно агитировал Запад на предоставление Киеву американских истребителей F-16, на которых мечтал летать. И даже ездил с этой целью в США вместе с другим украинским пилотом Алексей Месь (позывной Moonfish, с англ. - "Рыба-луна").
О смерти "Джуса" украинское командование сообщило в конце августа прошлого года. Из сводки ведомства следовало, что летчик, как и еще двое других, погиб в результате столкновения двух бортов L-39 в Житомирской области.
5 сентября 2023, 10:24Мечтал о полетах на F-16: украинского летчика "Джуса" обворовали после смертиС могилы украинского летчика Андрея Пильщикова, работавшего под позывным "Джус" украли все шевроны. Бывшая девушка военного Мелания Подоляк обратилась к ворам в надежде вернуть вещи на место. Соответствующий пост она разместила в сети Х (бывший Twitter)
Месь тоже погиб в конце августа, только уже 2024 года. Произошло это в результате крушения одного из переданных Киеву американских истребителей F-16.
Тогда ряд военных экспертов, например, Драго Боснич, отметили, что подготовка летчиков-истребителей - дело, требующее не только много усилий, но и времени.
Эксперт добавил, что в течение этого года украинские воздушные силы потеряли значительное количество своих пилотов в ходе "самоубийственных вылетов" и посоветовал украинским летчикам бежать в Россию.
Журналисты британской газеты The Telegraph согласились с тем, что потеря F-16 для Киева куда меньшее из зол, чем потеря пилота.
Однако на Западе решили, что никаких мер по этому поводу принимать не стоит. Подробнее об этом - в материале Поспешишь - людей насмешишь, но мы продолжим: западный чиновник о "фатальном" крушении F-16.
31 августа, 11:26Пункт назначения или ирония судьбы? Стали известны странные подробности о погибшем украинском пилотеУкраинский пилот Алексей Месь (позывной Moonfish, с англ. - "Рыба-луна"), погибший в результате крушения одного из переданных Киеву американских истребителей F-16, при жизни был "сторонником расширения военных возможностей Украины" и активно агитировал за передачу стране боевой авиации от Запада