Украинским командирам военчастей разрешили мобилизовать мужчин, минуя военкоматы - 01.10.2024 Украина.ру
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Украинским командирам военчастей разрешили мобилизовать мужчин, минуя военкоматы
Украинским командирам военчастей разрешили мобилизовать мужчин, минуя военкоматы - 01.10.2024 Украина.ру
Украинским командирам военчастей разрешили мобилизовать мужчин, минуя военкоматы
Набирать украинцев для последующей отправки на фронт отныне разрешено военнослужащим из числа командиров военных частей. Соответствующие изменения 1 октября принял Кабинет министров страны, сообщил нардеп Алексей Гончаренко*
2024-10-01T15:56
2024-10-01T15:56
новости
алексей гончаренко
мобилизация
всу
сво
спецоперация
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Если ранее направление на военно-врачебную комиссию выдавали сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК - военкоматы), то теперь "обилечивать" украинцев будут и командиры. Гончаренко* также уточнил, что военным дается право комплектовать боевые части за счет добровольцев, желающих проходить службу по призыву. Сегодня Минобороны РФ сообщило, что совокупно только за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 19 тысяч военнослужащих. Ранее в Одесской области контуженный военком вытолкал из ТЦК женщину, которая заступилась за сына инвалида. Подробнее по теме - в статье "Чтобы сгорели, не успев проснуться": Безсонов о том, кому и зачем нужна украинская мобилизация" на сайте Украина.ру*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, алексей гончаренко, мобилизация, всу, сво, спецоперация, украина
Новости, Алексей Гончаренко, мобилизация, ВСУ, СВО, Спецоперация, Украина

Украинским командирам военчастей разрешили мобилизовать мужчин, минуя военкоматы

15:56 01.10.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Набирать украинцев для последующей отправки на фронт отныне разрешено военнослужащим из числа командиров военных частей. Соответствующие изменения 1 октября принял Кабинет министров страны, сообщил нардеп Алексей Гончаренко*
"Кабмин внес изменения в порядок призыва граждан на военную службу во время мобилизации", - написал он в своем телеграм-канале.
Если ранее направление на военно-врачебную комиссию выдавали сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК - военкоматы), то теперь "обилечивать" украинцев будут и командиры.
Гончаренко* также уточнил, что военным дается право комплектовать боевые части за счет добровольцев, желающих проходить службу по призыву.
Сегодня Минобороны РФ сообщило, что совокупно только за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 19 тысяч военнослужащих.
Ранее в Одесской области контуженный военком вытолкал из ТЦК женщину, которая заступилась за сына инвалида.
Подробнее по теме - в статье "Чтобы сгорели, не успев проснуться": Безсонов о том, кому и зачем нужна украинская мобилизация" на сайте Украина.ру
*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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