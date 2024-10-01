https://ukraina.ru/20241001/1057813682.html

Украинским командирам военчастей разрешили мобилизовать мужчин, минуя военкоматы

Украинским командирам военчастей разрешили мобилизовать мужчин, минуя военкоматы - 01.10.2024 Украина.ру

Украинским командирам военчастей разрешили мобилизовать мужчин, минуя военкоматы

Набирать украинцев для последующей отправки на фронт отныне разрешено военнослужащим из числа командиров военных частей. Соответствующие изменения 1 октября принял Кабинет министров страны, сообщил нардеп Алексей Гончаренко*

2024-10-01T15:56

2024-10-01T15:56

2024-10-01T15:56

новости

алексей гончаренко

мобилизация

всу

сво

спецоперация

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1b/1057734077_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_25ab18fe67e08df4b83bbc17e3401554.jpg.webp

Если ранее направление на военно-врачебную комиссию выдавали сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК - военкоматы), то теперь "обилечивать" украинцев будут и командиры. Гончаренко* также уточнил, что военным дается право комплектовать боевые части за счет добровольцев, желающих проходить службу по призыву. Сегодня Минобороны РФ сообщило, что совокупно только за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 19 тысяч военнослужащих. Ранее в Одесской области контуженный военком вытолкал из ТЦК женщину, которая заступилась за сына инвалида. Подробнее по теме - в статье "Чтобы сгорели, не успев проснуться": Безсонов о том, кому и зачем нужна украинская мобилизация" на сайте Украина.ру*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20240927/1057717133.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, алексей гончаренко, мобилизация, всу, сво, спецоперация, украина