https://ukraina.ru/20221012/1039615956.html

Олег Царев: Мы должны понимать, что моральных ограничений по последующим терактам у Украины не будет

Олег Царев: Мы должны понимать, что моральных ограничений по последующим терактам у Украины не будет - 12.10.2022 Украина.ру

Олег Царев: Мы должны понимать, что моральных ограничений по последующим терактам у Украины не будет

Пока мы отступаем, желающих включаться в войну на нашей стороне будет немного. Для привлечения союзников нужны, прежде всего, успешные действия на театре боевых Украина.ру, 12.10.2022

2022-10-12T04:29

2022-10-12T04:29

2022-10-12T04:29

интервью

олег царев

сво

крымский мост

украина

рф

белоруссия

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Пока мы отступаем, желающих включаться в войну на нашей стороне будет немного. Для привлечения союзников нужны, прежде всего, успешные действия на театре боевых действий, считает народный депутат Украины четырех созывов Олег Царев.Об этом он сказал в интервью изданию Украина.ру.- Олег, приглашая вас на интервью, я была уверена, что мы будем говорить об атаке Украины на Крымский мост. Об этом, конечно же, поговорим, но начнем с более громких событий, потому что в понедельник последовал ответ со стороны России. Как вы оцениваете ответ, можно ли говорить, что, наконец-то, Россия перешла к жестким мерам?– Не ответить было бы неправильно, ведь мы очень долго не отвечали. У нас арестовали золотовалютные запасы России, активы нашей госмонополии за рубежом, активы олигархов, которых мы, может быть, не очень любим, но это наши олигархи. Мы вообще никак не ответили, мы не ввели антисанкции.У нас взорвали трубы "Северного потока", ввели громадное количество санкций – мы не ответили. Взорвали Крымский мост. Я очень внимательно слежу за настроениями в социальных сетях, смотрю комментарии, у меня большой канал, у моих друзей. Слежу за украинскими эфирами и настроениями там.Эта атмосфера безнаказанности, которую мы наблюдали в Украине сейчас – это не очень хорошо. Мы ответили. Это важно, хотя бы с психологической точки зрения, потому что очень многие на Западе, в Украине, решили, что Россия уже сдалась. Имеет ли это существенный военный эффект? Вынужден сказать, что нет, к сожалению.Мы считали, что, если в том грузовике, который взорвался на Крымском мосту… в Керчи в некоторых домах стекла повылетали. Если машина была полностью наполнена взрывчаткой, это 20 тонн, это по взрывному эффекту - как сорок "Искандеров". Мы запустили чуть больше, чем два таких грузовика по Украине, может быть, даже два-три таких грузовика. Удар существенный, но, конечно, погрузить (Украину - Ред.) в каменный век под сегодняшним артобстрелом невозможно.Я посмотрел внимательно выступление Владимира Владимировича Путина. Мне так кажется, что это было очередное предупреждение… Это было предупреждение о том, что - если вы будете организовывать теракты у нас на нашей стороне, считайте, что вы гарантированно будете получать ответ в разы более существенные на Украине.Эту войну придется выигрывать на поле боя, на линии фронта. К этому надо быть готовыми.– Президент Владимир Путин сказал, что Россия будет отвечать жестко, но немногим ранее глава офиса Зеленского Ермак пообещал жесткий ответ и со стороны Украины - на то, что произошло в понедельник утром. Процитирую. Он написал, что "ад для россиян еще покажется раем". Как может отвечать Украина, и что должна делать Россия в ответ на эти действия?– Очень многие боялись, что на Совбезе Владимир Владимирович еще раз обратится к Украине о том, что – давайте, все-таки, подпишем мир, или начнем переговоры. Было очевидно, что Украина к миру не готова. И Порошенко, и Зеленский – это просто чудовищные преступники. У населения, к сожалению, это касается не только Украины, очень короткая память, они уже забыли, как они восемь лет категорически отказывались выполнять Минские соглашения.Смысл Минских соглашений – дать автономию Донбассу. Боже мой, ради того, чтобы прекратить войну? Нет! Им нужна была война, и они эту войну получили.На Украину сегодня пришел Донецк, пришел пока на один день. Но если Украина будет продолжать нарушать те красные линии, которые сформировались у Владимира Владимировича, то этот Донецк придет к ним, и он будет каждый день.– Украина атаковала Крымский мост в субботу. Есть погибшие, есть пострадавшие. Ермак практически прямым текстом заявляет, что дальше будет больше. В связи с этим два вопроса. По вашему мнению, как вообще такое могло случиться на Крымском мосту, можно ли было это предотвратить? Понятно, что Крым в покое Украину, скорее всего, не оставит, атаки будут продолжаться. Как не допустить подобного?– Мы должны привыкнуть к тому, что эта война – это не будет только по новостям и по телевизору. Она придет в каждый дом. К этому надо быть психологически готовыми. У Российской Федерации громадное количество объектов инфраструктуры, которые могут быть подвергнуты атаке. Их все защитить невозможно. Почему был нанесен удар (ВС РФ – Ред.)? Потому, что угрозы Российской Федерации чрезвычайно высоки.Это даже (в том случае – Ред.), если американцы по-прежнему после сегодняшних инцидентов не дадут Украины ракеты, которые способны бить на 300 километров. Вот этот трюк со взрывчаткой они смогу прокручивать где угодно. За Уралом, на наших мостах сибирских, на атомных станциях, на гидроэлектростанциях, с отравлением воды… где угодно.Мы должны понимать, что ограничений моральных или еще каких-то - у Украины не будет. Способов ведения войны, способов доставить нам неприятности – громадное количество. Россия – огромная страна, у нас тысячи километров всевозможных газопроводов, линий передач, подстанций, газовых узлов. В любом месте может произойти диверсия.– Эту диверсию на Крымском мосту можно было предотвратить?– У нас Крымский мост - это как Воронья слободка, помните в "Золотом теленке"? Они так долго говорили, что они его взорвут, что, в общем-то, большого удивления не было, когда они все-таки взорвали. Был только вопрос в способе, каким образом они это произведут. Если честно, я ожидал этого через пару месяцев. Получилось чуть раньше. Насколько я отслеживал ситуацию психологическую, военную – мне казалось, что это будет через пару месяцев. Ну, наверное, был удобный момент, они им воспользовались.Надо понимать, что атаки будут продолжаться, скорее всего, и вряд ли киевское руководство наша сегодняшняя (10 октября – Ред.) акция устрашения остановит.– С субботы войсками в районе Специальной военной операции командует Сергей Суровикин. Как вы считаете, удар России по ряду крупных городов Украины, который произошел в понедельник утром, как-то связан с кадровыми перестановками? И что за этим может последовать?– У нашего нового командующего есть прозвище у военных – "Армагеддон". Он любил такие "шоу" в Сирии, достаточно активное ведение компаний военных с обстрелами, с использованием ракет. Это мы наблюдаем и сейчас.Здесь, по-видимому, совпали две вещи – и Крымский мост, и очень долгое терпение Российской Федерации, и назначение нового командующего. Все сложилось и произошла эта акция.– Как считаете, это назначение нового командующего в зоне СВО как-то изменит ход Спецоперации?– Мне кажется, это некая полумера. Я знаю, что у него не очень хорошие отношения с министром обороны, так все говорят. Как они смогут работать в этой ситуации – я не знаю. Но принимал кадровые решения Владимир Владимирович.С моей точки зрения, я всегда считал обязательным первым условием – это создание Ставки Главнокомандующего. Это должно быть все вместе. Такие глобальные операции невозможны без соединения гражданских служб, политических и военных. Причем, военных ведомств всех в одном, потому, что у каждого - свое руководство.Мне кажется, что - да, это хорошо, что есть командующий военной частью. У нас много не военных вопросов. И Ставка Верховного главнокомандующего, мне кажется, была бы нужна.– Поговорим о Белоруссии. Там ситуация тоже накаляется, в том числе при помощи Украины. Украина взорвала мосты на границе с Белоруссией и заминировала дороги. Россия и Белоруссия начали развертывание совместной группировки, уже идет формирование войск. Как оцениваете это решение? Белоруссия включается в Спецоперацию России на Украине?– Наши войска там и находились, в Белоруссии. Просто поменялась картинка, поменялось название. Наши солдаты там находились, и это не секрет. Там проходили учения. Насколько я понимаю, наши подразделения оттуда не вышли до сих пор.Да, это следующий шаг со стороны Белоруссии нам навстречу, но хотелось бы большего.– Чего бы хотелось?– Хотелось бы участия Белоруссии в этой Спецоперации. Это очевидно, чего бы хотелось. Батька (Лукашенко– Ред.) очень хороший организатор. Посмотрите, как он - да, конечно, Российская Федерация очень много помогала, и все время помогала - он сохранил сельское хозяйство, там нет разрушенных заводов. Все заводы, которые работали в советское время, работают. Добавились новые. Уверен, что такая же ситуация у него будет и в армии. Там не будет проблем с мобилизацией.Включение пусть немногочисленной армии Белоруссии в Спецоперацию добавило бы не только с точки зрения количества, но и с точки зрения организации.Вы посмотрите такой нюанс. У нас замминистра обороны Горемыкин заявил о том, что, кстати, он руководил, работал в кадрах Минобороны больше двадцати лет, больше десяти был начальником отдела кадров. Он практически всех, кто сейчас руководит и служит, он назначал, там его подпись. Он заявил о том, что - это вызвало бурю негодования в интернете - о том, что отменять новогодние праздники, фейерверки не стоит, потому что у армии есть все необходимое.Но мы-то знаем, что нет всего необходимого. Я как раз был на фронте и общался с бойцами, видел своими глазами. Это не только я видел, это видели мобилизованные - как их одевают, чего нет. Ковриков нет вообще, спальников нет вообще. Понятно, что это не предусматривалось военной службой, солдаты должны спать в казарме. Много чего нет.И когда замминистра с таким стажем, пускай не боевым даже, заявляет о том, что "все есть" – это, конечно, вызывает у людей негодование. Но это - если не разбираться. А если разобраться, то армия сейчас засыпана деньгами, просто им дали столько, сколько просили, а потом еще сверху насыпали.Они не могут организоваться. Сердюков начинал реформы… у нас только за последние восемь лет около тысячи уголовных дел, связанных с коррупцией складских армейских чиновников. Вдумайтесь в эти цифры! Сердюков начал реформы, начал бороться с воровством в армейских складах.У нас в каждом воинском подразделении есть свои военные склады, они – минимум, трехуровневые. Есть подразделения, есть армия, то есть, есть фронт, есть армейские склады, дивизионные склады - и товары материального обеспечения, оружие, боеприпасы движутся сверху вниз, распределяются по складам.Раньше в Советской армии каждый руководитель на месте определял, кому что дать. Представьте себе ситуацию. Вот реальная ситуация на фронте. Выходит из боя командир подразделения, говорит: "У меня подбили два БТР. У вас стоят, дайте мне сейчас срочно, потому что на нас идет сейчас прорыв, нам надо удержать позиции". А ему говорят: "Нельзя". – "Почему"? – "Это БТР не ваши. У нас через два месяца приедут мобилизованные, это их БТР. Когда они приедут через два месяца, они их получат, а вам сейчас дать нельзя. А почему нельзя - а потому, что вы давайте сейчас заявку, мы отправим в Генштаб, они вам пришлют БТР, и тогда вы его возьмете, а эти пускай стоят".То есть, что сделал Сердюков? Поскольку он понимал, что коррупция - на местах, он решил вести распределение исключительно через Москву. В Москве решают по самой маленькой выдаче товаров, кому дать, кому не дать, что дать, куда переслать. Причем, он собирался все это компьютеризировать, но его убрали. Разрушили советскую систему, которая работала, пускай коррупционную, но не ввели новую систему.Сейчас там сидят дяди, которые не знают, что такое компьютер. Из-за того, что они не знают, что такое компьютер, они говорят – "Все исключительно в телеграммах и бумагах. Шлите нам бумаги".Представляете, как это все свести? Посмотрите, какая у нас воюет группировка, и все это в бумагах, телеграммах? Говорят: "Послушайте, вы что, хотите, чтобы мы поставили компьютеры и все это завели в компьютер? А американцы через космос скачают из нашего компьютера эту информацию и будут знать, сколько я телогреек передал с пункта А в пункт Б, секретную информацию? Даже не предлагайте"!Такая же проблема возникла в украинской армии. Она гораздо больше, как я говорил, по численности. И такие проблемы перед ними стали гораздо раньше. Знаете, что они сделали? Они взяли компьютерную систему "Новой почты", обычную CRM-систему, и использовали. И сразу же ушли эти проблемы.То есть, любая логистическая компания в России, в Украине, в Бразилии, в Африке, используют CRM-системы, которые позволяют организовывать логистику. Какая машина едет, как догрузить, как загрузить, чтобы груз был полностью. Такие проблемы решал еще Сальвадор Альенде в Чили, когда ЦРУшники устроили ему первые забастовки. Там нет железной дороге. И у них было два компьютера. Они создали систему, и когда у них 60% транспортников из-за забастовки не вышли на работу, они с оставшимися за счет того, что компьютеризированы, успешно справились с последствиями этой забастовки.Нам надо сделать то же самое. Нам надо поставить компьютеры, нам надо пригласить компьютерщиков, и пускай, ладно уже - БТР, патроны отправляют военные телеграммами, как они хотят, строго секретно. Но хотя бы вот такие вещи, как одежду, еду, сгущенку, тушенку, какое количественное наименование товаров – надо делать компьютерную систему. Почему я об этом говорю – для того, чтобы меня услышали…Так вот, возвращаясь к Лукашенко. Если армия Белоруссии включится – Батька включится, порядка будет больше. По крайней мере, с картошкой у нас проблем не будет.– Ну да, не только с картошкой, Белоруссия много чего производит, в том числе такого, что может и понадобиться нашей армии. Ну а все же, Украина заминировала дороги, взорвала мосты на границе с Белоруссией. В Киеве что-то знают? Зачем было принято это решение и приведено в действие?– Очевидно, они (ВСУ – Ред.) снимают подразделения с границы с Белоруссией и отправляют их на линию фронта. Для того, чтобы снизить риски, они повзрывали мосты и заминировали границу. Мы со своей стороны для того, чтобы они вернули хотя бы часть подразделений, подписываем с Лукашенко союзный договор.Если говорить откровенно – я не думаю, что Лукшенко сейчас включится в войну. Нам для того, чтобы у нас было больше союзников, надо начинать наступать. Пока мы отступаем, желающих включаться в войну на нашей стороне будет немного.Хотя, можно обратиться в Северную Корею и сказать о том, что мы возьмем вас на подряды по восстановлению Украины, после того, как мы ее освободим. Какая-нибудь небольшая группировка в триста-четыреста тысяч корейцев нам бы очень помогла, вместе с вооружением.

https://ukraina.ru/20210113/1030231009.html

https://ukraina.ru/20221011/1039561133.html

https://ukraina.ru/20221011/1039595843.html

https://ukraina.ru/20221011/1039578176.html

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Татьяна Чугаенко

Татьяна Чугаенко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Чугаенко

интервью, олег царев, сво, крымский мост, украина, рф, белоруссия