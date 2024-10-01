Русский триколор поднят над горсоветом Угледара - военкоры
© телеграм-канал Readovka. Флаг над Угледаром
Флаг Российской Федерации поднят над администрацией Угледара, идет зачистка последних кварталов. Об этом 1 октября сообщили российские военкоры и ряд телеграм-каналов
"Флаг уже развевается над администрацией Угледара", - написал репортер ВГТРК Андрей Руденко.
Телеграм-канал Readovka уточнил, что восток, центр и юг уже бывшей крепости ВСУ полностью заняты российскими военными, зачистка продолжается только на западной окраине, где осталось освободить от врага порядка 10% территории.
"Сопротивление противника носит уже локальный характер, основная и самая жаркая часть битвы наконец закончена. Русские солдаты поднялись на крышу горсовета в центре и водрузили триколор и Знамя Победы", - сообщает канал.
"Угледар. Окружение украинской группировки принесло свой результат. Один из крупнейших укрепрайонов противника на юго-западе ДНР практически взят российскими войсками. По сообщениям с мест, очаговое сопротивление боевиков всё ещё есть в северо-западной части города. Идёт зачистка. Противник, пытавшийся выйти из Угледара по "дороге смерти" на Богоявленку, ожидаемо понёс потери", - добавил военкор Евгений Поддубный.
Буквально за пару часов до этого, украинские власти впервые дали официальный комментарий по факту происходящего в городе. Назначенный Киевом глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Вадим Филашкин написал, что "бои идут в черте города, поэтому завозить гуманитарную помощь почти невозможно".
Генштаб ВСУ не комментировал ситуацию в Угледаре, ограничившись кратким сообщением, о том, что ВС РФ совершили восемь штурмов украинских позиций в районах Угледара, Богоявленки и Золотой Нивы.
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в Донецкой Народной Республике они освободили Григоровку, Острое, Украинск и Мариновку. Также российские военные взяли под контроль населённый пункт Макеевка в Луганской Народной Республике.
В понедельник, 30 сентября, телеграм-канал "Военное обозрение" сообщил, что ВСУ потеряли контроль над восточной и южной частями Торецка, а прорыв ВС РФ разделит украинскую группировку на две части.