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Русский триколор поднят над горсоветом Угледара - военкоры

Русский триколор поднят над горсоветом Угледара - военкоры - 01.10.2024 Украина.ру

Русский триколор поднят над горсоветом Угледара - военкоры

Флаг Российской Федерации поднят над администрацией Угледара, идет зачистка последних кварталов. Об этом 1 октября сообщили российские военкоры и ряд телеграм-каналов

2024-10-01T15:22

2024-10-01T15:22

2024-10-01T15:22

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Телеграм-канал Readovka уточнил, что восток, центр и юг уже бывшей крепости ВСУ полностью заняты российскими военными, зачистка продолжается только на западной окраине, где осталось освободить от врага порядка 10% территории."Сопротивление противника носит уже локальный характер, основная и самая жаркая часть битвы наконец закончена. Русские солдаты поднялись на крышу горсовета в центре и водрузили триколор и Знамя Победы", - сообщает канал.Буквально за пару часов до этого, украинские власти впервые дали официальный комментарий по факту происходящего в городе. Назначенный Киевом глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Вадим Филашкин написал, что "бои идут в черте города, поэтому завозить гуманитарную помощь почти невозможно".Генштаб ВСУ не комментировал ситуацию в Угледаре, ограничившись кратким сообщением, о том, что ВС РФ совершили восемь штурмов украинских позиций в районах Угледара, Богоявленки и Золотой Нивы.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в Донецкой Народной Республике они освободили Григоровку, Острое, Украинск и Мариновку. Также российские военные взяли под контроль населённый пункт Макеевка в Луганской Народной Республике.В понедельник, 30 сентября, телеграм-канал "Военное обозрение" сообщил, что ВСУ потеряли контроль над восточной и южной частями Торецка, а прорыв ВС РФ разделит украинскую группировку на две части.Еще по теме: Огневой мешок по сценарию Бахмута: ВСУ потеряли обе дороги из Угледара.

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новости, угледар, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, генштаб, вс рф, освобождение, флаг