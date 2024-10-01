Русский триколор поднят над горсоветом Угледара - военкоры - 01.10.2024 Украина.ру
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Русский триколор поднят над горсоветом Угледара - военкоры
Русский триколор поднят над горсоветом Угледара - военкоры - 01.10.2024 Украина.ру
Русский триколор поднят над горсоветом Угледара - военкоры
Флаг Российской Федерации поднят над администрацией Угледара, идет зачистка последних кварталов. Об этом 1 октября сообщили российские военкоры и ряд телеграм-каналов
2024-10-01T15:22
2024-10-01T15:22
новости
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вооруженные силы украины
генштаб
вс рф
освобождение
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Телеграм-канал Readovka уточнил, что восток, центр и юг уже бывшей крепости ВСУ полностью заняты российскими военными, зачистка продолжается только на западной окраине, где осталось освободить от врага порядка 10% территории."Сопротивление противника носит уже локальный характер, основная и самая жаркая часть битвы наконец закончена. Русские солдаты поднялись на крышу горсовета в центре и водрузили триколор и Знамя Победы", - сообщает канал.Буквально за пару часов до этого, украинские власти впервые дали официальный комментарий по факту происходящего в городе. Назначенный Киевом глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Вадим Филашкин написал, что "бои идут в черте города, поэтому завозить гуманитарную помощь почти невозможно".Генштаб ВСУ не комментировал ситуацию в Угледаре, ограничившись кратким сообщением, о том, что ВС РФ совершили восемь штурмов украинских позиций в районах Угледара, Богоявленки и Золотой Нивы.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в Донецкой Народной Республике они освободили Григоровку, Острое, Украинск и Мариновку. Также российские военные взяли под контроль населённый пункт Макеевка в Луганской Народной Республике.В понедельник, 30 сентября, телеграм-канал "Военное обозрение" сообщил, что ВСУ потеряли контроль над восточной и южной частями Торецка, а прорыв ВС РФ разделит украинскую группировку на две части.Еще по теме: Огневой мешок по сценарию Бахмута: ВСУ потеряли обе дороги из Угледара.
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новости, угледар, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, генштаб, вс рф, освобождение, флаг
Новости, Угледар, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Генштаб, ВС РФ, освобождение, флаг

Русский триколор поднят над горсоветом Угледара - военкоры

15:22 01.10.2024
 
© телеграм-канал Readovka. Флаг над Угледаром
© телеграм-канал Readovka. Флаг над Угледаром
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Флаг Российской Федерации поднят над администрацией Угледара, идет зачистка последних кварталов. Об этом 1 октября сообщили российские военкоры и ряд телеграм-каналов
"Флаг уже развевается над администрацией Угледара", - написал репортер ВГТРК Андрей Руденко.
Телеграм-канал Readovka уточнил, что восток, центр и юг уже бывшей крепости ВСУ полностью заняты российскими военными, зачистка продолжается только на западной окраине, где осталось освободить от врага порядка 10% территории.
"Сопротивление противника носит уже локальный характер, основная и самая жаркая часть битвы наконец закончена. Русские солдаты поднялись на крышу горсовета в центре и водрузили триколор и Знамя Победы", - сообщает канал.
"Угледар. Окружение украинской группировки принесло свой результат. Один из крупнейших укрепрайонов противника на юго-западе ДНР практически взят российскими войсками. По сообщениям с мест, очаговое сопротивление боевиков всё ещё есть в северо-западной части города. Идёт зачистка. Противник, пытавшийся выйти из Угледара по "дороге смерти" на Богоявленку, ожидаемо понёс потери", - добавил военкор Евгений Поддубный.
Буквально за пару часов до этого, украинские власти впервые дали официальный комментарий по факту происходящего в городе. Назначенный Киевом глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Вадим Филашкин написал, что "бои идут в черте города, поэтому завозить гуманитарную помощь почти невозможно".
Генштаб ВСУ не комментировал ситуацию в Угледаре, ограничившись кратким сообщением, о том, что ВС РФ совершили восемь штурмов украинских позиций в районах Угледара, Богоявленки и Золотой Нивы.
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в Донецкой Народной Республике они освободили Григоровку, Острое, Украинск и Мариновку. Также российские военные взяли под контроль населённый пункт Макеевка в Луганской Народной Республике.
В понедельник, 30 сентября, телеграм-канал "Военное обозрение" сообщил, что ВСУ потеряли контроль над восточной и южной частями Торецка, а прорыв ВС РФ разделит украинскую группировку на две части.
Еще по теме: Огневой мешок по сценарию Бахмута: ВСУ потеряли обе дороги из Угледара.
 
НовостиУгледарРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныГенштабВС РФосвобождениефлаг
 
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