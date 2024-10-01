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Шольц стремится наладить контакт с Путиным после изменения российской ядерной доктрины
Шольц стремится наладить контакт с Путиным после изменения российской ядерной доктрины - 01.10.2024 Украина.ру
Шольц стремится наладить контакт с Путиным после изменения российской ядерной доктрины
Впервые за два года канцлер ФРГ Олаф Шольц решился позвонить президенту России Владимиру Путину и планирует выйти на контакт с ним в "ближайшие недели", но звонок пока не запрошен, передает Die Zeit, ссылаясь на источники в немецком правительстве
2024-10-01T15:53
2024-10-01T15:53
2024-10-01T15:53
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В окружении Шольца планируют провести переговоры с Путиным перед саммитом G20, который пройдет в Бразилии в ноябре. Если Кремль согласиться на телефонный разговор, Шольц станет первым из тех, кто поддерживает Киев, но возобновившим контакт с российской стороной. Последний диалог между Путиным и Шольцем состоялся зимой 2022 года. В прошлом году немецкий канцлер заявлял, что хочет поддерживать контакты с президентом РФ и намерен в "ближайшее время" вновь провести телефонный разговор с Путиным.Напомним, 25 сентября президент России на заседании постоянного совещания Совбеза сообщил об изменении ядерной доктрины РФ. В обновленной редакции документа "агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию". В марте этого года в сети появилась аудиозапись разговора высокопоставленных офицеров бундесвера, подтверждающая участие ФРГ в атаке на Крымский мост.Подробнее по теме - в статье "Доцент РГГУ: "Шольц никто и звать его никак. Это не просто хромая утка, это политический инвалид" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240916/1057477127.html
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новости, россия, германия, владимир путин, олаф шольц, сво, спецоперация, война, переговоры
Новости, Россия, Германия, Владимир Путин, Олаф Шольц, СВО, Спецоперация, война, переговоры
Шольц стремится наладить контакт с Путиным после изменения российской ядерной доктрины
Впервые за два года канцлер ФРГ Олаф Шольц решился позвонить президенту России Владимиру Путину и планирует выйти на контакт с ним в "ближайшие недели", но звонок пока не запрошен, передает Die Zeit, ссылаясь на источники в немецком правительстве