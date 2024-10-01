Украинский МИД обвинил Financial Times во вранье о готовности Киева на территориальные уступки
В украинском МИД назвали враньем информацию британской газеты Financial Times, о том что министр иностранных дел Андрей Сибига в США обсуждал возможность прекращения войны по линии фронта
"Информация источника Financial Times об обсуждении министром компромиссов просто неправдива, и нам интересно, кто вообще заинтересован в распространении таких ложных нарративов", - заявил спикер ведомства Георгий Тихий.
Он добавил, что присутствовал на каждой встрече министра в Нью-Йорке, и якобы ни на одной из них "не было предложений, обсуждений или даже намеков на какие-либо территориальные компромиссы". Тихий подчеркнул, что позиция Сибиги непоколебима, и не приемлет никаких компромиссов.
Во вторник, 1 октября, британский Financial Times со ссылкой на собственные неназванные источники сообщил, что "в странах Запада отмечают большую открытость со стороны украинских чиновников для обсуждения возможности согласования соглашения о прекращении огня, даже когда российские войска остаются на их территории".
Также в материале отмечалось, что у Сибиги "более прагматичная позиция в отношении возможности переговоров по принципу "земля в обмен на безопасность", чем была у его предшественника Дмитрия Кулебы, при котором даже дискуссия на эту тему была запрещена.
В последнее время активно обсуждается тема о том, что настало время для переговоров с Россией. В частности, об этом не так давно говорил канцлер Германии Олаф Шольц. А вот Владимир Зеленский, как обычно, меняет свое мнение по теме диалога с Москвой буквально каждые несколько дней.
"Эта война не может просто "утихнуть". Вот почему эту войну нельзя успокоить разговорами. Необходимые действия… Россию можно только принудить к миру. И именно это нужно – принудить Россию к миру", - заявил Зеленский.
Он добавил, что закончить конфликт может помочь исключительно его "план победы", а также выразил недовольство, что кто-то в мире планирует пойти на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
Более подробно читайте в материале автора издания Украина.ру Павла Котова Зеленский снова хочет не переговоров, а принуждения. России есть что на это ответить.