"Склоняли детей к насилию": ФСБ поймала почти 40 проукраинских радикалов - 01.10.2024 Украина.ру
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"Склоняли детей к насилию": ФСБ поймала почти 40 проукраинских радикалов
"Склоняли детей к насилию": ФСБ поймала почти 40 проукраинских радикалов - 01.10.2024 Украина.ру
"Склоняли детей к насилию": ФСБ поймала почти 40 проукраинских радикалов
Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании в разных регионах страны 39 проукраинских радикалов, которые склоняли детей и подростков к насилию
2024-10-01T15:54
2024-10-01T15:54
новости
фсб
россия
задержание
украина
радикалы
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"Задержаны 39 радикалов возрастом от 14 до 35 лет, сторонников деятельности запрещенных в России украинских террористических организаций, которые склоняли детей и подростков к совершению насильственных действий в отношении представителей государственных органов, одноклассников и учителей"- пояснили в материале.Сейчас установили причастность девяти несовершеннолетних из них "к подготовке вооруженных нападений в образовательных и религиозных учреждениях, а также в местах с массовым пребыванием граждан".У задержанных изъяли огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, компоненты для изготовления самодельных взрывных и зажигательных устройств, символику и пропагандистские материалы террористических организаций.Также ФСБ обнародовала видеозапись, где показано, как радикалы тренировались применять зажигательные вещества. На видео демонстрируется, как один из радикалов бросает в стену бутылку с зажигательной смесью, другой стреляет из самодельного пистолета.Кроме того, один из задержанных рассказал на камеру, как планировал напасть с оружием на своих одноклассников во время уроков.Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, фсб, россия, задержание, украина, радикалы
Новости, ФСБ, Россия, задержание, Украина, радикалы

"Склоняли детей к насилию": ФСБ поймала почти 40 проукраинских радикалов

15:54 01.10.2024
 
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанк
© ЦОС ФСБ РФ
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Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании в разных регионах страны 39 проукраинских радикалов, которые склоняли детей и подростков к насилию
"Задержаны 39 радикалов возрастом от 14 до 35 лет, сторонников деятельности запрещенных в России украинских террористических организаций, которые склоняли детей и подростков к совершению насильственных действий в отношении представителей государственных органов, одноклассников и учителей"- пояснили в материале.
Сейчас установили причастность девяти несовершеннолетних из них "к подготовке вооруженных нападений в образовательных и религиозных учреждениях, а также в местах с массовым пребыванием граждан".
У задержанных изъяли огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, компоненты для изготовления самодельных взрывных и зажигательных устройств, символику и пропагандистские материалы террористических организаций.

"В средствах связи задержанных выявлена переписка... с украинскими кураторами, содержащая инструкции по ведению диверсионно-террористической деятельности, изготовлению и применению средств террора, планы подготовки вооруженных нападений", - добавили в службе.

Также ФСБ обнародовала видеозапись, где показано, как радикалы тренировались применять зажигательные вещества. На видео демонстрируется, как один из радикалов бросает в стену бутылку с зажигательной смесью, другой стреляет из самодельного пистолета.
Кроме того, один из задержанных рассказал на камеру, как планировал напасть с оружием на своих одноклассников во время уроков.
Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.
 
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