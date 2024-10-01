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"Склоняли детей к насилию": ФСБ поймала почти 40 проукраинских радикалов

"Склоняли детей к насилию": ФСБ поймала почти 40 проукраинских радикалов - 01.10.2024 Украина.ру

"Склоняли детей к насилию": ФСБ поймала почти 40 проукраинских радикалов

Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании в разных регионах страны 39 проукраинских радикалов, которые склоняли детей и подростков к насилию

2024-10-01T15:54

2024-10-01T15:54

2024-10-01T15:54

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"Задержаны 39 радикалов возрастом от 14 до 35 лет, сторонников деятельности запрещенных в России украинских террористических организаций, которые склоняли детей и подростков к совершению насильственных действий в отношении представителей государственных органов, одноклассников и учителей"- пояснили в материале.Сейчас установили причастность девяти несовершеннолетних из них "к подготовке вооруженных нападений в образовательных и религиозных учреждениях, а также в местах с массовым пребыванием граждан".У задержанных изъяли огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, компоненты для изготовления самодельных взрывных и зажигательных устройств, символику и пропагандистские материалы террористических организаций.Также ФСБ обнародовала видеозапись, где показано, как радикалы тренировались применять зажигательные вещества. На видео демонстрируется, как один из радикалов бросает в стену бутылку с зажигательной смесью, другой стреляет из самодельного пистолета.Кроме того, один из задержанных рассказал на камеру, как планировал напасть с оружием на своих одноклассников во время уроков.Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.

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новости, фсб, россия, задержание, украина, радикалы