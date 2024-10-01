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Командир "Ордена Сантьяго" Луценко пожаловался на масштабы украинской самоволки

Командир "Ордена Сантьяго" Луценко пожаловался на масштабы украинской самоволки - 01.10.2024 Украина.ру

Командир "Ордена Сантьяго" Луценко пожаловался на масштабы украинской самоволки

Бывший депутат Верховной Рады, а ныне командир подразделения ударных беспилотников "Орден Сантьяго" Игорь Луценко рассказал изданию "Громадське", что самовольно покинуть украинские части могли более 100 тысяч человек

2024-10-01T15:56

2024-10-01T15:56

2024-10-01T15:56

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"По моему мнению, в СОЧ (самовольное оставление части. - Ред.) сейчас более 100 тысяч человек. Если так посчитать, то это около... 20-ти бригад", - сказал он.Луценко уверен, что украинское командование фактически вынуждает военнослужащих бежать с фронта, так как не дает им права на демобилизацию. Решением вопроса, по его мнению, мог бы стать хорошо проработанный механизм "реабилитации", а не "фантастический".Луценко заявил, что если бы он должен был решать эту проблему, то создал бы из нарушителей вспомогательные специализированные подразделения, а потом, возможно, постепенно "делал бы их боевыми юнитами"."Проблема же с привлечением человека в войну - где-то 95% людей не готовы к тому, чтобы сразу пойти на "ноль". И нам нужно создавать механизм для постепенного, плавного привлечения", - заявил Луценко.Уголовный кодекс Украины предусматривает наказание за самовольное оставление части - до 10 лет лишения свободы. Однако недавно Верховная Рада поддержала законопроект, согласно которому за первую самоволку "условно" прощают, если нарушитель готов вернуться в окопы.Параллельно украинский военнослужащий Сергей Гнездилов, самовольно оставивший часть несколько дней назад, признал в беседе со "Страной" , что совершил уголовное преступление, но раскаяния не продемонстрировал."Мне говорят, что я предал свое подразделение. Кого я предал? У меня в подразделении нет людей, они "закончились", потому что у бригады не было ротаций - остался мой командир, я и два человека в подчинении. Я апеллирую к способности государства долгосрочно защищать себя. Если оно не может мобилизовать столько людей, сколько нужно для защиты, то государства не будет", - сказал Гнездилов.Изначально в качестве главной причины своей самоволки Гнездилов назвал отсутствие демобилизации, когда нет четких сроков службы.Подробнее о мобилизации - в материале Василия Стоякина Только отсутствие мобилизации сможет ее спасти. Стоякин о демографической яме, которая ожидает Украину на сайте Украина.ру.* Признан террористом и экстремистом в РФ.

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новости, украина, игорь луценко, украина.ру, верховная рада, василий стоякин