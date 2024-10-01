Командир "Ордена Сантьяго" Луценко пожаловался на масштабы украинской самоволки - 01.10.2024 Украина.ру
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Командир "Ордена Сантьяго" Луценко пожаловался на масштабы украинской самоволки
Командир "Ордена Сантьяго" Луценко пожаловался на масштабы украинской самоволки - 01.10.2024 Украина.ру
Командир "Ордена Сантьяго" Луценко пожаловался на масштабы украинской самоволки
Бывший депутат Верховной Рады, а ныне командир подразделения ударных беспилотников "Орден Сантьяго" Игорь Луценко рассказал изданию "Громадське", что самовольно покинуть украинские части могли более 100 тысяч человек
2024-10-01T15:56
2024-10-01T15:56
новости
украина
игорь луценко
украина.ру
верховная рада
василий стоякин
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"По моему мнению, в СОЧ (самовольное оставление части. - Ред.) сейчас более 100 тысяч человек. Если так посчитать, то это около... 20-ти бригад", - сказал он.Луценко уверен, что украинское командование фактически вынуждает военнослужащих бежать с фронта, так как не дает им права на демобилизацию. Решением вопроса, по его мнению, мог бы стать хорошо проработанный механизм "реабилитации", а не "фантастический".Луценко заявил, что если бы он должен был решать эту проблему, то создал бы из нарушителей вспомогательные специализированные подразделения, а потом, возможно, постепенно "делал бы их боевыми юнитами"."Проблема же с привлечением человека в войну - где-то 95% людей не готовы к тому, чтобы сразу пойти на "ноль". И нам нужно создавать механизм для постепенного, плавного привлечения", - заявил Луценко.Уголовный кодекс Украины предусматривает наказание за самовольное оставление части - до 10 лет лишения свободы. Однако недавно Верховная Рада поддержала законопроект, согласно которому за первую самоволку "условно" прощают, если нарушитель готов вернуться в окопы.Параллельно украинский военнослужащий Сергей Гнездилов, самовольно оставивший часть несколько дней назад, признал в беседе со "Страной" , что совершил уголовное преступление, но раскаяния не продемонстрировал."Мне говорят, что я предал свое подразделение. Кого я предал? У меня в подразделении нет людей, они "закончились", потому что у бригады не было ротаций - остался мой командир, я и два человека в подчинении. Я апеллирую к способности государства долгосрочно защищать себя. Если оно не может мобилизовать столько людей, сколько нужно для защиты, то государства не будет", - сказал Гнездилов.Изначально в качестве главной причины своей самоволки Гнездилов назвал отсутствие демобилизации, когда нет четких сроков службы.Подробнее о мобилизации - в материале Василия Стоякина Только отсутствие мобилизации сможет ее спасти. Стоякин о демографической яме, которая ожидает Украину на сайте Украина.ру.* Признан террористом и экстремистом в РФ.
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новости, украина, игорь луценко, украина.ру, верховная рада, василий стоякин
Новости, Украина, Игорь Луценко, Украина.ру, Верховная Рада, Василий Стоякин

Командир "Ордена Сантьяго" Луценко пожаловался на масштабы украинской самоволки

15:56 01.10.2024
 
© Telegram Владимир Зеленский. ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский. ВСУ
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Бывший депутат Верховной Рады, а ныне командир подразделения ударных беспилотников "Орден Сантьяго" Игорь Луценко рассказал изданию "Громадське", что самовольно покинуть украинские части могли более 100 тысяч человек
"По моему мнению, в СОЧ (самовольное оставление части. - Ред.) сейчас более 100 тысяч человек. Если так посчитать, то это около... 20-ти бригад", - сказал он.
Луценко уверен, что украинское командование фактически вынуждает военнослужащих бежать с фронта, так как не дает им права на демобилизацию. Решением вопроса, по его мнению, мог бы стать хорошо проработанный механизм "реабилитации", а не "фантастический".
Луценко заявил, что если бы он должен был решать эту проблему, то создал бы из нарушителей вспомогательные специализированные подразделения, а потом, возможно, постепенно "делал бы их боевыми юнитами".
"Проблема же с привлечением человека в войну - где-то 95% людей не готовы к тому, чтобы сразу пойти на "ноль". И нам нужно создавать механизм для постепенного, плавного привлечения", - заявил Луценко.
© Facebook Игоря ЛуценкоИгорь Луценко
Игорь Луценко
© Facebook Игоря Луценко
Игорь Луценко
Уголовный кодекс Украины предусматривает наказание за самовольное оставление части - до 10 лет лишения свободы. Однако недавно Верховная Рада поддержала законопроект, согласно которому за первую самоволку "условно" прощают, если нарушитель готов вернуться в окопы.
Параллельно украинский военнослужащий Сергей Гнездилов, самовольно оставивший часть несколько дней назад, признал в беседе со "Страной" , что совершил уголовное преступление, но раскаяния не продемонстрировал.
"Мне говорят, что я предал свое подразделение. Кого я предал? У меня в подразделении нет людей, они "закончились", потому что у бригады не было ротаций - остался мой командир, я и два человека в подчинении. Я апеллирую к способности государства долгосрочно защищать себя. Если оно не может мобилизовать столько людей, сколько нужно для защиты, то государства не будет", - сказал Гнездилов.
Изначально в качестве главной причины своей самоволки Гнездилов назвал отсутствие демобилизации, когда нет четких сроков службы.
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
26 сентября, 15:53
Пока комбриг не видел: стало известно, сколько боевиков ВСУ ушло в самоволкуБолее 100 тысяч украинских военных ушли в самоволку с начала конфликта. Об этом 26 сентября написало издание "Страна.ua" со ссылкой на военного юриста Центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Романа Лихачева
Подробнее о мобилизации - в материале Василия Стоякина Только отсутствие мобилизации сможет ее спасти. Стоякин о демографической яме, которая ожидает Украину на сайте Украина.ру.
* Признан террористом и экстремистом в РФ.
 
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