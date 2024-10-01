Шмыгаль: Каждый второй боеприпас на фронте - украинский - 01.10.2024 Украина.ру
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Шмыгаль: Каждый второй боеприпас на фронте - украинский
Шмыгаль: Каждый второй боеприпас на фронте - украинский - 01.10.2024 Украина.ру
Шмыгаль: Каждый второй боеприпас на фронте - украинский
Производство оружия с прошлого года на Украине увеличилось втрое и на сегодня каждый второй боеприпас в зоне СВО выпушен из-под конвейера украинского предприятия. Об этом 1 октября заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает "Интерфакс-Украина"
2024-10-01T16:28
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По его словам, сегодня страна старается увеличить объемы производства, но параллельно Киев получает военную технику от партнеров. Украина выходит на значительные объемы производства артиллерийских систем и бронированной техники, развивается ракетная программа, заверил Шмыгаль. Союзники помогают налаживать совместное производство, спонсируя украинский ВПК. "Каждый вовремя отправлен на фронт снаряд, каждый дрон, каждая единица артиллерии-это рост силы и могущества наших воинов, сохранение их жизней", - добавил политик. Ранее в этот же день новый глава НАТО Марк Рютте заявил, что без поддержки Соединенных Штатов Украина бы уже не существовала как государство. В прошлом году Владимир Зеленский заявил о желании нарастить внутреннее производство оружия в стране, что позволит не зависеть от внешних поставщиков, однако зарождающаяся промышленность не в состоянии удовлетворить потребности, чтобы вызвать решительный сдвиг против России, у которой больше ресурсов.Подробнее по теме - в статье "Залихватское заявление": Литовкин рассказал, какие ракеты хочет и может производить Украина" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240916/1057472699.html
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новости, украина, денис шмыгаль, вооруженные силы украины, впк, нато, россия, производство, оружие, сво, спецоперация
Новости, Украина, Денис Шмыгаль, Вооруженные силы Украины, ВПК, НАТО, Россия, производство, оружие, СВО, Спецоперация

Шмыгаль: Каждый второй боеприпас на фронте - украинский

16:28 01.10.2024 (обновлено: 16:29 01.10.2024)
 
© president.gov.uaЗеленский Шмыгаль
Зеленский Шмыгаль
© president.gov.ua
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Производство оружия с прошлого года на Украине увеличилось втрое и на сегодня каждый второй боеприпас в зоне СВО выпушен из-под конвейера украинского предприятия. Об этом 1 октября заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает "Интерфакс-Украина"
По его словам, сегодня страна старается увеличить объемы производства, но параллельно Киев получает военную технику от партнеров.
"Работаем с партнерами по увеличению поставок оружия и усиливаем развитие собственного оборонно-промышленного комплекса. В 2023 году производство оружия в Украине выросло втрое. Каждый второй боеприпас в зоне боевых действий-украинский. До конца года изготовим 1,5 миллионов дронов", - сказал премьер на заседании правительства.
Украина выходит на значительные объемы производства артиллерийских систем и бронированной техники, развивается ракетная программа, заверил Шмыгаль. Союзники помогают налаживать совместное производство, спонсируя украинский ВПК.
"Каждый вовремя отправлен на фронт снаряд, каждый дрон, каждая единица артиллерии-это рост силы и могущества наших воинов, сохранение их жизней", - добавил политик.
Ранее в этот же день новый глава НАТО Марк Рютте заявил, что без поддержки Соединенных Штатов Украина бы уже не существовала как государство.
В прошлом году Владимир Зеленский заявил о желании нарастить внутреннее производство оружия в стране, что позволит не зависеть от внешних поставщиков, однако зарождающаяся промышленность не в состоянии удовлетворить потребности, чтобы вызвать решительный сдвиг против России, у которой больше ресурсов.
Подробнее по теме - в статье "Залихватское заявление": Литовкин рассказал, какие ракеты хочет и может производить Украина" на сайте Украина.ру.
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16 сентября, 11:32
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Заголовок открываемого материала
16:28Шмыгаль: Каждый второй боеприпас на фронте - украинский
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