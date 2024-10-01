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Шмыгаль: Каждый второй боеприпас на фронте - украинский

Шмыгаль: Каждый второй боеприпас на фронте - украинский - 01.10.2024 Украина.ру

Шмыгаль: Каждый второй боеприпас на фронте - украинский

Производство оружия с прошлого года на Украине увеличилось втрое и на сегодня каждый второй боеприпас в зоне СВО выпушен из-под конвейера украинского предприятия. Об этом 1 октября заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает "Интерфакс-Украина"

2024-10-01T16:28

2024-10-01T16:28

2024-10-01T16:29

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По его словам, сегодня страна старается увеличить объемы производства, но параллельно Киев получает военную технику от партнеров. Украина выходит на значительные объемы производства артиллерийских систем и бронированной техники, развивается ракетная программа, заверил Шмыгаль. Союзники помогают налаживать совместное производство, спонсируя украинский ВПК. "Каждый вовремя отправлен на фронт снаряд, каждый дрон, каждая единица артиллерии-это рост силы и могущества наших воинов, сохранение их жизней", - добавил политик. Ранее в этот же день новый глава НАТО Марк Рютте заявил, что без поддержки Соединенных Штатов Украина бы уже не существовала как государство. В прошлом году Владимир Зеленский заявил о желании нарастить внутреннее производство оружия в стране, что позволит не зависеть от внешних поставщиков, однако зарождающаяся промышленность не в состоянии удовлетворить потребности, чтобы вызвать решительный сдвиг против России, у которой больше ресурсов.Подробнее по теме - в статье "Залихватское заявление": Литовкин рассказал, какие ракеты хочет и может производить Украина" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240916/1057472699.html

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новости, украина, денис шмыгаль, вооруженные силы украины, впк, нато, россия, производство, оружие, сво, спецоперация