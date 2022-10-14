https://ukraina.ru/20221014/1039693822.html

Царев: хотелось бы участия Белоруссии в спецоперации на Украине

Царев: хотелось бы участия Белоруссии в спецоперации на Украине - 14.10.2022 Украина.ру

Царев: хотелось бы участия Белоруссии в спецоперации на Украине

Российские войска находить на территории Белоруссии еще до объявления развертывания совместной региональной группировки войск, это не секрет, заявил народный депутат Украины четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру

2022-10-14T06:00

2022-10-14T06:00

2022-10-14T06:00

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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск.По его мнению, было бы хорошо, если бы Белоруссия начала бы учавствовать в СВО, потому что "армия Белоруссии включится, Батька включится, порядка будет больше".Лукашенко хороший организатор, он сохранил сельское хозяйство, все заводы, которые работали в советское время, работают и добавились новые, поэтому такая же ситуация у него будет и в армии, там не будет проблем с мобилизацией, заключил Царев.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221013/1039681507.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, олег царев, украина, белоруссия, россия