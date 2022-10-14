Царев: хотелось бы участия Белоруссии в спецоперации на Украине - 14.10.2022 Украина.ру
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Царев: хотелось бы участия Белоруссии в спецоперации на Украине
Царев: хотелось бы участия Белоруссии в спецоперации на Украине - 14.10.2022 Украина.ру
Царев: хотелось бы участия Белоруссии в спецоперации на Украине
Российские войска находить на территории Белоруссии еще до объявления развертывания совместной региональной группировки войск, это не секрет, заявил народный депутат Украины четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру
2022-10-14T06:00
2022-10-14T06:00
новости
олег царев
украина
белоруссия
россия
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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск.По его мнению, было бы хорошо, если бы Белоруссия начала бы учавствовать в СВО, потому что "армия Белоруссии включится, Батька включится, порядка будет больше".Лукашенко хороший организатор, он сохранил сельское хозяйство, все заводы, которые работали в советское время, работают и добавились новые, поэтому такая же ситуация у него будет и в армии, там не будет проблем с мобилизацией, заключил Царев.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221013/1039681507.html
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новости, олег царев, украина, белоруссия, россия
Новости, Олег Царев, Украина, Белоруссия, Россия

Царев: хотелось бы участия Белоруссии в спецоперации на Украине

06:00 14.10.2022
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссия и Белоруссия начала совместные учения "Союзная решимость - 2022"
Россия и Белоруссия начала совместные учения Союзная решимость - 2022
© Министерство обороны РФ
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Российские войска находить на территории Белоруссии еще до объявления развертывания совместной региональной группировки войск, это не секрет, заявил народный депутат Украины четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск.
Наши войска там и находились, в Белоруссии. Просто поменялась картинка, поменялось название. Наши солдаты там находились, и это не секрет. Там проходили учения. Насколько я понимаю, наши подразделения оттуда не вышли до сих пор.
Олег Царев интервью
Олег Царев
народный депутат Украины четырех созывов
По его мнению, было бы хорошо, если бы Белоруссия начала бы учавствовать в СВО, потому что "армия Белоруссии включится, Батька включится, порядка будет больше".
Лукашенко хороший организатор, он сохранил сельское хозяйство, все заводы, которые работали в советское время, работают и добавились новые, поэтому такая же ситуация у него будет и в армии, там не будет проблем с мобилизацией, заключил Царев.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 13.10.2022
Вчера, 09:41
Воинственный иждивенец. Бюджет Украины ориентирован на войну, расходы будут покрывать с помощью кредитов
 
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