https://ukraina.ru/20221013/1039650665.html

Корнилов ответил, что будет, когда РФ докажет участие поляков в боевых действиях на стороне ВСУ

Корнилов ответил, что будет, когда РФ докажет участие поляков в боевых действиях на стороне ВСУ - 13.10.2022 Украина.ру

Корнилов ответил, что будет, когда РФ докажет участие поляков в боевых действиях на стороне ВСУ

Не исключено, что уже несколько тысяч поляков, переодетых в форму ВСУ, принимают сейчас участие в боевых действиях на Украине, однако, пока Россия этого не докажет, такие утверждения останутся не более, чем слухами. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов

2022-10-13T04:30

2022-10-13T04:30

2022-10-13T04:30

новости

владимир корнилов

спецоперация

польша

нато

всу

киевский режим

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Таким доказательством, по его мнению, стало бы взятие в плен “трёх-четырех "языков", которые прямо бы сказали”, что являются польскими военнослужащими.По мнению эксперта, в этом случае Россия сможет относиться к вооружённому конфликту на Украине как к прямому военному столкновению с НАТО, а не только с киевским режимом.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20221011/1039624634.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, владимир корнилов, спецоперация, польша, нато, всу, киевский режим