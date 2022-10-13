Корнилов ответил, что будет, когда РФ докажет участие поляков в боевых действиях на стороне ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУКанадский солдат тренирует военнослужащих ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Не исключено, что уже несколько тысяч поляков, переодетых в форму ВСУ, принимают сейчас участие в боевых действиях на Украине, однако, пока Россия этого не докажет, такие утверждения останутся не более, чем слухами. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов
Таким доказательством, по его мнению, стало бы взятие в плен “трёх-четырех "языков", которые прямо бы сказали”, что являются польскими военнослужащими.
До тех пор — это всё слухи. Как только мы подтвердим эти факты, то дело будет не в количестве, а в том, что мы будем ставить определённые условия для Запада
По мнению эксперта, в этом случае Россия сможет относиться к вооружённому конфликту на Украине как к прямому военному столкновению с НАТО, а не только с киевским режимом.
11 октября, 18:06Медведев: Столтенберг признал НАТО стороной конфликта на УкраинеГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал участие Североатлантического альянса в участии в войне против России. Об этом 11 октября написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в телеграм-канале
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.