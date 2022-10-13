Корнилов ответил, что будет, когда РФ докажет участие поляков в боевых действиях на стороне ВСУ - 13.10.2022 Украина.ру
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Корнилов ответил, что будет, когда РФ докажет участие поляков в боевых действиях на стороне ВСУ
Корнилов ответил, что будет, когда РФ докажет участие поляков в боевых действиях на стороне ВСУ - 13.10.2022 Украина.ру
Корнилов ответил, что будет, когда РФ докажет участие поляков в боевых действиях на стороне ВСУ
Не исключено, что уже несколько тысяч поляков, переодетых в форму ВСУ, принимают сейчас участие в боевых действиях на Украине, однако, пока Россия этого не докажет, такие утверждения останутся не более, чем слухами. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов
2022-10-13T04:30
2022-10-13T04:30
новости
владимир корнилов
спецоперация
польша
нато
всу
киевский режим
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Таким доказательством, по его мнению, стало бы взятие в плен “трёх-четырех "языков", которые прямо бы сказали”, что являются польскими военнослужащими.По мнению эксперта, в этом случае Россия сможет относиться к вооружённому конфликту на Украине как к прямому военному столкновению с НАТО, а не только с киевским режимом.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20221011/1039624634.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, владимир корнилов, спецоперация, польша, нато, всу, киевский режим
Новости, Владимир Корнилов, Спецоперация, Польша, НАТО, ВСУ, киевский режим

Корнилов ответил, что будет, когда РФ докажет участие поляков в боевых действиях на стороне ВСУ

04:30 13.10.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУКанадский солдат тренирует военнослужащих ВСУ
Канадский солдат тренирует военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Читать в
Не исключено, что уже несколько тысяч поляков, переодетых в форму ВСУ, принимают сейчас участие в боевых действиях на Украине, однако, пока Россия этого не докажет, такие утверждения останутся не более, чем слухами. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов
Таким доказательством, по его мнению, стало бы взятие в плен “трёх-четырех "языков", которые прямо бы сказали”, что являются польскими военнослужащими.

До тех пор — это всё слухи. Как только мы подтвердим эти факты, то дело будет не в количестве, а в том, что мы будем ставить определённые условия для Запада

По мнению эксперта, в этом случае Россия сможет относиться к вооружённому конфликту на Украине как к прямому военному столкновению с НАТО, а не только с киевским режимом.
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью ИД Комсомольская правда - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 18:06
Медведев: Столтенберг признал НАТО стороной конфликта на УкраинеГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал участие Североатлантического альянса в участии в войне против России. Об этом 11 октября написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в телеграм-канале
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиВладимир КорниловСпецоперацияПольшаНАТОВСУкиевский режим
 
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