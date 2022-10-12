https://ukraina.ru/20221012/1039629024.html
Экс-сотрудник СБУ: киевский режим замалчивает потери, но правда о них прорвётся
Экс-сотрудник СБУ: киевский режим замалчивает потери, но правда о них прорвётся - 12.10.2022 Украина.ру
Экс-сотрудник СБУ: киевский режим замалчивает потери, но правда о них прорвётся
С самого начала спецоперации ВСУ несут большие потери. Киевский режим замалчивает их, но правда рано или поздно станет известна, и это будет “страшный удар”. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, руководитель Центра расследований "УкрЛикс" Василий Прозоров
2022-10-12T08:00
2022-10-12T08:00
2022-10-12T08:00
новости
василий прозоров
потери всу
киевский режим
цензура
спецоперация
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Ситуация не изменилась и в настоящее время, наступление ВСУ происходит ценой очень больших потерь, особенно на Южном фронте, указал он. Там потери ВСУ превосходят потери союзных сил как минимум в три раза.Однако украинское общество всё ещё считает, что потери ВСУ минимальны. Когда правда станет известна, оно получит “страшный удар”, считает эксперт.Прозоров перешёл на сторону ДНР в 2019 году. Он заявил, что с 2014 года сотрудничал с российскими спецслужбами, передавая им данные “по идейным соображениям”.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220923/1038989220.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, василий прозоров, потери всу, киевский режим, цензура, спецоперация
Новости, Василий Прозоров, потери ВСУ, киевский режим, цензура, Спецоперация
Экс-сотрудник СБУ: киевский режим замалчивает потери, но правда о них прорвётся
С самого начала спецоперации ВСУ несут большие потери. Киевский режим замалчивает их, но правда рано или поздно станет известна, и это будет “страшный удар”. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, руководитель Центра расследований "УкрЛикс" Василий Прозоров