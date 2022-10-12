https://ukraina.ru/20221012/1039629024.html

Экс-сотрудник СБУ: киевский режим замалчивает потери, но правда о них прорвётся

Экс-сотрудник СБУ: киевский режим замалчивает потери, но правда о них прорвётся - 12.10.2022 Украина.ру

Экс-сотрудник СБУ: киевский режим замалчивает потери, но правда о них прорвётся

С самого начала спецоперации ВСУ несут большие потери. Киевский режим замалчивает их, но правда рано или поздно станет известна, и это будет “страшный удар”. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, руководитель Центра расследований "УкрЛикс" Василий Прозоров

2022-10-12T08:00

2022-10-12T08:00

2022-10-12T08:00

новости

василий прозоров

потери всу

киевский режим

цензура

спецоперация

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Ситуация не изменилась и в настоящее время, наступление ВСУ происходит ценой очень больших потерь, особенно на Южном фронте, указал он. Там потери ВСУ превосходят потери союзных сил как минимум в три раза.Однако украинское общество всё ещё считает, что потери ВСУ минимальны. Когда правда станет известна, оно получит “страшный удар”, считает эксперт.Прозоров перешёл на сторону ДНР в 2019 году. Он заявил, что с 2014 года сотрудничал с российскими спецслужбами, передавая им данные “по идейным соображениям”.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220923/1038989220.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, василий прозоров, потери всу, киевский режим, цензура, спецоперация