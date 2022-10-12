Экс-сотрудник СБУ: киевский режим замалчивает потери, но правда о них прорвётся - 12.10.2022 Украина.ру
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Экс-сотрудник СБУ: киевский режим замалчивает потери, но правда о них прорвётся
Экс-сотрудник СБУ: киевский режим замалчивает потери, но правда о них прорвётся - 12.10.2022 Украина.ру
Экс-сотрудник СБУ: киевский режим замалчивает потери, но правда о них прорвётся
С самого начала спецоперации ВСУ несут большие потери. Киевский режим замалчивает их, но правда рано или поздно станет известна, и это будет “страшный удар”. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, руководитель Центра расследований "УкрЛикс" Василий Прозоров
2022-10-12T08:00
2022-10-12T08:00
новости
василий прозоров
потери всу
киевский режим
цензура
спецоперация
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Ситуация не изменилась и в настоящее время, наступление ВСУ происходит ценой очень больших потерь, особенно на Южном фронте, указал он. Там потери ВСУ превосходят потери союзных сил как минимум в три раза.Однако украинское общество всё ещё считает, что потери ВСУ минимальны. Когда правда станет известна, оно получит “страшный удар”, считает эксперт.Прозоров перешёл на сторону ДНР в 2019 году. Он заявил, что с 2014 года сотрудничал с российскими спецслужбами, передавая им данные “по идейным соображениям”.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, василий прозоров, потери всу, киевский режим, цензура, спецоперация
Новости, Василий Прозоров, потери ВСУ, киевский режим, цензура, Спецоперация

Экс-сотрудник СБУ: киевский режим замалчивает потери, но правда о них прорвётся

08:00 12.10.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ТМ МілітаристВСУ раненый
ВСУ раненый - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ТМ Мілітарист
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С самого начала спецоперации ВСУ несут большие потери. Киевский режим замалчивает их, но правда рано или поздно станет известна, и это будет “страшный удар”. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, руководитель Центра расследований "УкрЛикс" Василий Прозоров
Ситуация не изменилась и в настоящее время, наступление ВСУ происходит ценой очень больших потерь, особенно на Южном фронте, указал он. Там потери ВСУ превосходят потери союзных сил как минимум в три раза.
Однако украинское общество всё ещё считает, что потери ВСУ минимальны. Когда правда станет известна, оно получит “страшный удар”, считает эксперт.

Общество ... глухо ропщет, но официально нигде об этом (о потерях ВСУ – Ред.) не говорится. Вот когда эта волна прорвётся – это будет очень сильный удар, страшный. И вот с этой точки зрения - я думаю, что украинская власть здесь допускает серьёзную ошибку. Когда-то же этот нарыв лопнет, и он просто зальёт все украинское медийное пространство

П/к по событиям на постмайданной Украине
Василий Прозоров
Бывший сотрудник СБУ
Прозоров перешёл на сторону ДНР в 2019 году. Он заявил, что с 2014 года сотрудничал с российскими спецслужбами, передавая им данные “по идейным соображениям”.
Ситуация в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 07:37
"Много неучтенных": эксперт усомнился в точности в числа потерь ВСУВоенный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин заявил в интервью изданию Украина.ру, что число погибших боевиков ВСУ может быть больше, чем назвали в министерстве обороны
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиВасилий Прозоровпотери ВСУкиевский режимцензураСпецоперация
 
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