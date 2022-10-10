Опасен для всего мира: Зеленский отбился от рук США и превратился в монстра - 10.10.2022 Украина.ру
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Опасен для всего мира: Зеленский отбился от рук США и превратился в монстра
Опасен для всего мира: Зеленский отбился от рук США и превратился в монстра - 10.10.2022 Украина.ру
Опасен для всего мира: Зеленский отбился от рук США и превратился в монстра
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "терроризм" в связи со взрывом грузовика на Крымском мосту, повлекшим возгорание 7 топливных... Украина.ру, 10.10.2022
2022-10-10T15:04
2022-10-10T15:04
эксклюзив
крымский мост
взрыв
владимир зеленский
украина
сша
иносми
дарья дугина
илон маск
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "терроризм" в связи со взрывом грузовика на Крымском мосту, повлекшим возгорание 7 топливных цистерн железнодорожного состава и частичное обрушение двух автомобильных пролётов моста, заказчиками и исполнителями. По словам главы ведомства Александра Бастрыкина, удалось установить, что "авторами" были спецслужбы Украины.При этом западные СМИ, как это обычно бывает, не пытаются выгородить Украину, а наоборот, приводят всё больше подтверждений её причастности к теракту."Высокопоставленный украинский чиновник подтвердил российские сообщения о том, что за нападением стоит Украина. Чиновник на условиях анонимности из-за запрета правительства на обсуждение взрыва добавил, что спецслужбы Украины организовали взрыв, используя бомбу, заложенную в грузовик, который ехал по мосту", - пишет американская газета TheNew York Times.В статье также отмечается, что Киев не делал официальных заявлений о своей причастности к взрыву, но ряд украинских чиновников, ранее заявлявших, что Крымский мост станет целью Киева для удара, отметили неслучайность взрыва и не скрывали своего удовлетворения от произошедшего.В частности советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Twitter: "Крым. Мост. Начало. Всё, что незаконно, должно быть уничтожено. А всё, что было украдено, должно быть возвращено Украине".С нескрываемым злорадством выступило и Министерство обороны Украины: "Ракетный крейсер "Москва" и Керченский мост – два печально известных символа российской власти в украинском Крыму – исчезли. Что дальше, русские?"А Служба безопасности Украины решила проявить креативность, прокомментировав теракт переписанными на свой лад строчками из поэмы "Сон" украинского поэта Тараса Шевченко: "Светает, мост красиво пылает, соловей в Крыму СБУ встречает. Сегодня отличный повод, чтобы немного перефразировать слова нашего Кобзаря"."Представитель украинского правительства сообщил The Washington Post в субботу (8 октября, когда и произошёл взрыв – ред.), что за терактом на мосту стоят украинские спецслужбы. Новостной сайт "Украинская правда" первым сообщил о предполагаемой роли правительства, сославшись на неназванного сотрудника правоохранительных органов, который заявил, что в этом замешана Служба безопасности Украины", - пишет американская газета TheWashingtonPost.О причастности СБУ к взрыву сообщали также источники украинского информационного агентства УНИАН в правоохранительных органах Украины. Однако, когда журналисты обратились в ведомство за комментарием спустя несколько часов после публикации поста в соцсетях с перефразованными строками Шевченко, пресс-секретарь СБУ Артём Дехтяренко заявил, что СБУ это не комментирует.Главный редактор итальянской газеты Il Fatto Quotidiano Марко Травальо напоминает, что президент Украины Владимир Зеленский пошёл на такие шаги с попустительства западных политиков, которые "слишком долго слепо выполняли его требования, хотя они никак не совпадали с интересами граждан США и стран Европы, а также старательно не замечали опасных проявлений сущности киевского режима"."Он выступил в греческом парламенте с нацистом из "Азова"* - и все промолчали. Он объявил вне закона 11 оппозиционных партий, арестовав их лидера, - и все промолчали. Он одобрил жестокие репрессии против русскоязычных "коллаборационистов" - и все промолчали. Он приказал нам отказаться от российского газа, который он продолжал покупать даже за рубли, - и все промолчали. Он своим указом запретил любые переговоры с Путиным - и все молчали", - подчеркнул он.Более того, никто не приструнил Зеленского после его слов о превентивном ударе по России, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, были робкие попытки осудить его тон, но не более. Правда, аналитик Арнольд Шёльцель в статье для издания Junge Welt рассказал, что призыв украинского лидера разозлил американские власти, а в отношениях Киева и Вашингтона явно есть трещина."Выясняется, что монстр Франкенштейна вышел из-под контроля своих американских и европейских создателей. Которые теперь, под напором — надеюсь — стольких набитых недовольными гражданами площадей, должен будет указать Зеленскому на единственно возможную цель: мирные переговоры, а не ядерный холокост", - написал Травальо в авторской колонке с говорящим названием "Зеленкенштейн".Отдельное внимание итальянский журналист обращает на убийство российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, назвав его террористической акцией Украины. Переход на такие методы демонстрирует, как осмелел Зеленский под покровительством Запада, отмечает Травальо.И вот, 5 октября, спустя полтора месяца после подрыва машины, The New York Times выпускает статью под заголовком "США считают, что за убийством Дарьи Дугиной стоят украинцы"."По словам официальных лиц, США не принимали участия в покушении – ни предоставлением разведданных, ни оказанием какой-либо иной помощи. Американские чиновники также заявили, что не знали об операции заранее, и, если бы с ними проконсультировались, они выступили бы против убийства. По их словам, впоследствии украинским чиновникам устроили выговор в связи с этим убийством", - говорится в публикации.Почему эта статья вышла сейчас? К тому же тема американской аудитории не самая близкая, чтобы вновь и вновь обращаться к нет."И то, как это появилось, и то, как после этого информацию с готовностью подтверждали официальные лица, хотя не называли имён, чётко говорит, что это даже не официально санкционированная утечка информации, а это было решение, принятое на самом высоком уровне, отмежеваться, с одной стороны, от этого преступления, а с другой, предупредить украинцев, что, если они будут проделывать подобные вещи, Соединённые Штаты не будут принимать на себя ответственность. Так вот, в этом случае было решено сделать предупреждение Зеленскому, что вот такое поведение не отвечает интересам Соединённых Штатов, и что если он на такое идёт, то на свой собственный страх и риск", - объяснил директор Центра национальных интересов, американский политолог Дмитрий Саймс.В качестве ещё одного предупреждения Зеленскому, что пересекать красные линии нельзя, можно рассматривать перебои в работе системы спутниковой связи Starlink, которой пользуются ВСУ в зоне боевых действий для коммуникации командных пунктов на передовой с вышестоящим командованием, что, по словам пленного бойца 103-й отдельной бригады теробороны, очень помогает для координации на фронте. В результате перебоев, как рассказал The Financial Times высокопоставленный сотрудник правительства Украины, украинские войска понесли катастрофические потери в последние несколько недель, среди военных возникла паника. А этот сигнал украинскому президенту – от миллиардера Илона Маска, владельца системы Starlink.На днях американский бизнесмен стал объектом жесткой критики со стороны властей Украины за то, что ищет способ положить конец конфликту, и предложил свой вариант мирного плана, который состоит из четырёх пунктов: 1. повторное голосование в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях под наблюдением ООН; 2. сохранение Крыма формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущёва); 3. гарантии водоснабжения Крыма; 4. нейтральный статус Украины. Подоляк раскритиковал инициативу Маска и предложил "план получше", а именно – захват Киевом Крыма, демилитаризация и обязательная денуклиаризация России. Жена чиновника Мелания написала, обращаясь к миллиардеру: "Твоё дело - "Старлинки" давать и завалить (далее нецензурная лексика, смысл выражения – закрыть рот – ред.). С аккаунта Верховной Рады в Twitter в комментарии к посту Маска написали, что Крым, Донецк и Луганск – это Украина. И на всё это Маск только ответил "Fuck you all". В своей манере по поводу мирного плана высказался бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник: "Единственный результат - теперь ни один украинец НИКОГДА не купит твою е***ое дерьмо-"Теслу". Так что удачи тебе. Fuck off - вот мой очень дипломатичный ответ тебе". А чуть ранее, когда Маск выразил мнение, что Украине не победить в противостоянии с Россией, население которой в 3 раза больше, и призвал власти, если они заботятся о народе Украины, искать мира, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович назвал его и Папу Римского, также выступающего за мирное урегулирование, сборищем аборигенов. В ответ на всю критику Маск подчеркнул, что он большой фанат Украины, но не третьей мировой войны.Член Палаты представителей республиканец Адам Кинзингер призвал миллиардера сделать заявление по поводу перебоев работы Starlink и провести тщательное расследование."Что касается того, что происходит на поле боя, то это конфиденциальная информация", - лаконично написал Маск в Twitter.Не забыв при этом подчеркнуть, во сколько ему обошлось налаживание системы связи для ВСУ – "затраты SpaceX из своего кармана на запуск и поддержку Starlink на Украине пока что составляют примерно $80 млн".Таким образом Маск предупреждает, что не надо кусать руку кормящего. * Признан в РФ террористической организацией
https://ukraina.ru/20221010/1039559983.html
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эксклюзив, крымский мост, взрыв, владимир зеленский, украина, сша, иносми, дарья дугина, илон маск
Эксклюзив, Крымский мост, взрыв, Владимир Зеленский, Украина, США, Иносми, Дарья Дугина, Илон Маск

Опасен для всего мира: Зеленский отбился от рук США и превратился в монстра

15:04 10.10.2022
 
© YouTube / скриншот видео "Слуга народа"
- РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© YouTube / скриншот видео "Слуга народа"
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Евгения Кондакова
обозреватель Ukraina.ru
Все материалы
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "терроризм" в связи со взрывом грузовика на Крымском мосту, повлекшим возгорание 7 топливных цистерн железнодорожного состава и частичное обрушение двух автомобильных пролётов моста, заказчиками и исполнителями.
По словам главы ведомства Александра Бастрыкина, удалось установить, что "авторами" были спецслужбы Украины.
При этом западные СМИ, как это обычно бывает, не пытаются выгородить Украину, а наоборот, приводят всё больше подтверждений её причастности к теракту.
"Высокопоставленный украинский чиновник подтвердил российские сообщения о том, что за нападением стоит Украина. Чиновник на условиях анонимности из-за запрета правительства на обсуждение взрыва добавил, что спецслужбы Украины организовали взрыв, используя бомбу, заложенную в грузовик, который ехал по мосту", - пишет американская газета TheNew York Times.
В статье также отмечается, что Киев не делал официальных заявлений о своей причастности к взрыву, но ряд украинских чиновников, ранее заявлявших, что Крымский мост станет целью Киева для удара, отметили неслучайность взрыва и не скрывали своего удовлетворения от произошедшего.
В частности советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Twitter: "Крым. Мост. Начало. Всё, что незаконно, должно быть уничтожено. А всё, что было украдено, должно быть возвращено Украине".
Сергей Марков интервью - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
12:51
Да, это возмездие за Крымский мост, люди этого ждали. Сергей Марков об ударах по украинским городам
С нескрываемым злорадством выступило и Министерство обороны Украины: "Ракетный крейсер "Москва" и Керченский мост – два печально известных символа российской власти в украинском Крыму – исчезли. Что дальше, русские?"
А Служба безопасности Украины решила проявить креативность, прокомментировав теракт переписанными на свой лад строчками из поэмы "Сон" украинского поэта Тараса Шевченко: "Светает, мост красиво пылает, соловей в Крыму СБУ встречает. Сегодня отличный повод, чтобы немного перефразировать слова нашего Кобзаря".
"Представитель украинского правительства сообщил The Washington Post в субботу (8 октября, когда и произошёл взрыв – ред.), что за терактом на мосту стоят украинские спецслужбы. Новостной сайт "Украинская правда" первым сообщил о предполагаемой роли правительства, сославшись на неназванного сотрудника правоохранительных органов, который заявил, что в этом замешана Служба безопасности Украины", - пишет американская газета TheWashingtonPost.
О причастности СБУ к взрыву сообщали также источники украинского информационного агентства УНИАН в правоохранительных органах Украины. Однако, когда журналисты обратились в ведомство за комментарием спустя несколько часов после публикации поста в соцсетях с перефразованными строками Шевченко, пресс-секретарь СБУ Артём Дехтяренко заявил, что СБУ это не комментирует.
Главный редактор итальянской газеты Il Fatto Quotidiano Марко Травальо напоминает, что президент Украины Владимир Зеленский пошёл на такие шаги с попустительства западных политиков, которые "слишком долго слепо выполняли его требования, хотя они никак не совпадали с интересами граждан США и стран Европы, а также старательно не замечали опасных проявлений сущности киевского режима".
"Он выступил в греческом парламенте с нацистом из "Азова"* - и все промолчали. Он объявил вне закона 11 оппозиционных партий, арестовав их лидера, - и все промолчали. Он одобрил жестокие репрессии против русскоязычных "коллаборационистов" - и все промолчали.
Он приказал нам отказаться от российского газа, который он продолжал покупать даже за рубли, - и все промолчали. Он своим указом запретил любые переговоры с Путиным - и все молчали", - подчеркнул он.
Более того, никто не приструнил Зеленского после его слов о превентивном ударе по России, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, были робкие попытки осудить его тон, но не более.
Правда, аналитик Арнольд Шёльцель в статье для издания Junge Welt рассказал, что призыв украинского лидера разозлил американские власти, а в отношениях Киева и Вашингтона явно есть трещина.
Зеленский
8 октября, 19:12
The American Conservative призвал американцев не позволять Зеленскому ставить США на грань ядерной войныСША не должны позволять президенту Украины Владимиру Зеленскому ставить себя на "грань ядерной войны". Об этом говорится в статье Рода Дреера, опубликованной 7 октября в издании The American Conservative
"Выясняется, что монстр Франкенштейна вышел из-под контроля своих американских и европейских создателей. Которые теперь, под напором — надеюсь — стольких набитых недовольными гражданами площадей, должен будет указать Зеленскому на единственно возможную цель: мирные переговоры, а не ядерный холокост", - написал Травальо в авторской колонке с говорящим названием "Зеленкенштейн".
Отдельное внимание итальянский журналист обращает на убийство российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, назвав его террористической акцией Украины. Переход на такие методы демонстрирует, как осмелел Зеленский под покровительством Запада, отмечает Травальо.
И вот, 5 октября, спустя полтора месяца после подрыва машины, The New York Times выпускает статью под заголовком "США считают, что за убийством Дарьи Дугиной стоят украинцы".
"По словам официальных лиц, США не принимали участия в покушении – ни предоставлением разведданных, ни оказанием какой-либо иной помощи. Американские чиновники также заявили, что не знали об операции заранее, и, если бы с ними проконсультировались, они выступили бы против убийства. По их словам, впоследствии украинским чиновникам устроили выговор в связи с этим убийством", - говорится в публикации.
Почему эта статья вышла сейчас? К тому же тема американской аудитории не самая близкая, чтобы вновь и вновь обращаться к нет.
"И то, как это появилось, и то, как после этого информацию с готовностью подтверждали официальные лица, хотя не называли имён, чётко говорит, что это даже не официально санкционированная утечка информации, а это было решение, принятое на самом высоком уровне, отмежеваться, с одной стороны, от этого преступления, а с другой, предупредить украинцев, что, если они будут проделывать подобные вещи, Соединённые Штаты не будут принимать на себя ответственность.
Так вот, в этом случае было решено сделать предупреждение Зеленскому, что вот такое поведение не отвечает интересам Соединённых Штатов, и что если он на такое идёт, то на свой собственный страх и риск", - объяснил директор Центра национальных интересов, американский политолог Дмитрий Саймс.
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 04:07
"Знала секреты Запорожской АЭС": Хазин предположил, почему убили Дугину Ситуация вокруг Запорожской АЭС объясняется тем, что на территории станции хранится нечто такое, что никому нельзя показывать, с этим связано и убийство российской журналистки Дарьи Дугиной, потому что она "что-то там нарыла", сказал экономист, публицист Михаил Хазин в интервью Укриана.ру
В качестве ещё одного предупреждения Зеленскому, что пересекать красные линии нельзя, можно рассматривать перебои в работе системы спутниковой связи Starlink, которой пользуются ВСУ в зоне боевых действий для коммуникации командных пунктов на передовой с вышестоящим командованием, что, по словам пленного бойца 103-й отдельной бригады теробороны, очень помогает для координации на фронте.
В результате перебоев, как рассказал The Financial Times высокопоставленный сотрудник правительства Украины, украинские войска понесли катастрофические потери в последние несколько недель, среди военных возникла паника. А этот сигнал украинскому президенту – от миллиардера Илона Маска, владельца системы Starlink.
На днях американский бизнесмен стал объектом жесткой критики со стороны властей Украины за то, что ищет способ положить конец конфликту, и предложил свой вариант мирного плана, который состоит из четырёх пунктов:
1. повторное голосование в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях под наблюдением ООН;
2. сохранение Крыма формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущёва);
3. гарантии водоснабжения Крыма;
4. нейтральный статус Украины.
Подоляк раскритиковал инициативу Маска и предложил "план получше", а именно – захват Киевом Крыма, демилитаризация и обязательная денуклиаризация России. Жена чиновника Мелания написала, обращаясь к миллиардеру: "Твоё дело - "Старлинки" давать и завалить (далее нецензурная лексика, смысл выражения – закрыть рот – ред.).
С аккаунта Верховной Рады в Twitter в комментарии к посту Маска написали, что Крым, Донецк и Луганск – это Украина. И на всё это Маск только ответил "Fuck you all".
В своей манере по поводу мирного плана высказался бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник: "Единственный результат - теперь ни один украинец НИКОГДА не купит твою е***ое дерьмо-"Теслу". Так что удачи тебе. Fuck off - вот мой очень дипломатичный ответ тебе".
А чуть ранее, когда Маск выразил мнение, что Украине не победить в противостоянии с Россией, население которой в 3 раза больше, и призвал власти, если они заботятся о народе Украины, искать мира, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович назвал его и Папу Римского, также выступающего за мирное урегулирование, сборищем аборигенов.
В ответ на всю критику Маск подчеркнул, что он большой фанат Украины, но не третьей мировой войны.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
06:00
Грамотная работа пиарщиков: Гаспарян объяснил провокацию Илона МаскаРяд неожиданных публикаций американского предпринимателя Илона Маска – всего лишь грамотный пиар ход по подъему акций его компании, считает политолог, публицист и телерадиоведущий Армен Гаспарян. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
Член Палаты представителей республиканец Адам Кинзингер призвал миллиардера сделать заявление по поводу перебоев работы Starlink и провести тщательное расследование.
"Что касается того, что происходит на поле боя, то это конфиденциальная информация", - лаконично написал Маск в Twitter.
Не забыв при этом подчеркнуть, во сколько ему обошлось налаживание системы связи для ВСУ – "затраты SpaceX из своего кармана на запуск и поддержку Starlink на Украине пока что составляют примерно $80 млн".
Таким образом Маск предупреждает, что не надо кусать руку кормящего.
* Признан в РФ террористической организацией
 
ЭксклюзивКрымский моствзрывВладимир ЗеленскийУкраинаСШАИносмиДарья ДугинаИлон Маск
 
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