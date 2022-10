https://ukraina.ru/20221010/1039569295.html

Опасен для всего мира: Зеленский отбился от рук США и превратился в монстра

Опасен для всего мира: Зеленский отбился от рук США и превратился в монстра - 10.10.2022 Украина.ру

Опасен для всего мира: Зеленский отбился от рук США и превратился в монстра

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "терроризм" в связи со взрывом грузовика на Крымском мосту, повлекшим возгорание 7 топливных... Украина.ру, 10.10.2022

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "терроризм" в связи со взрывом грузовика на Крымском мосту, повлекшим возгорание 7 топливных цистерн железнодорожного состава и частичное обрушение двух автомобильных пролётов моста, заказчиками и исполнителями. По словам главы ведомства Александра Бастрыкина, удалось установить, что "авторами" были спецслужбы Украины.При этом западные СМИ, как это обычно бывает, не пытаются выгородить Украину, а наоборот, приводят всё больше подтверждений её причастности к теракту."Высокопоставленный украинский чиновник подтвердил российские сообщения о том, что за нападением стоит Украина. Чиновник на условиях анонимности из-за запрета правительства на обсуждение взрыва добавил, что спецслужбы Украины организовали взрыв, используя бомбу, заложенную в грузовик, который ехал по мосту", - пишет американская газета TheNew York Times.В статье также отмечается, что Киев не делал официальных заявлений о своей причастности к взрыву, но ряд украинских чиновников, ранее заявлявших, что Крымский мост станет целью Киева для удара, отметили неслучайность взрыва и не скрывали своего удовлетворения от произошедшего.В частности советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Twitter: "Крым. Мост. Начало. Всё, что незаконно, должно быть уничтожено. А всё, что было украдено, должно быть возвращено Украине".С нескрываемым злорадством выступило и Министерство обороны Украины: "Ракетный крейсер "Москва" и Керченский мост – два печально известных символа российской власти в украинском Крыму – исчезли. Что дальше, русские?"А Служба безопасности Украины решила проявить креативность, прокомментировав теракт переписанными на свой лад строчками из поэмы "Сон" украинского поэта Тараса Шевченко: "Светает, мост красиво пылает, соловей в Крыму СБУ встречает. Сегодня отличный повод, чтобы немного перефразировать слова нашего Кобзаря"."Представитель украинского правительства сообщил The Washington Post в субботу (8 октября, когда и произошёл взрыв – ред.), что за терактом на мосту стоят украинские спецслужбы. Новостной сайт "Украинская правда" первым сообщил о предполагаемой роли правительства, сославшись на неназванного сотрудника правоохранительных органов, который заявил, что в этом замешана Служба безопасности Украины", - пишет американская газета TheWashingtonPost.О причастности СБУ к взрыву сообщали также источники украинского информационного агентства УНИАН в правоохранительных органах Украины. Однако, когда журналисты обратились в ведомство за комментарием спустя несколько часов после публикации поста в соцсетях с перефразованными строками Шевченко, пресс-секретарь СБУ Артём Дехтяренко заявил, что СБУ это не комментирует.Главный редактор итальянской газеты Il Fatto Quotidiano Марко Травальо напоминает, что президент Украины Владимир Зеленский пошёл на такие шаги с попустительства западных политиков, которые "слишком долго слепо выполняли его требования, хотя они никак не совпадали с интересами граждан США и стран Европы, а также старательно не замечали опасных проявлений сущности киевского режима"."Он выступил в греческом парламенте с нацистом из "Азова"* - и все промолчали. Он объявил вне закона 11 оппозиционных партий, арестовав их лидера, - и все промолчали. Он одобрил жестокие репрессии против русскоязычных "коллаборационистов" - и все промолчали. Он приказал нам отказаться от российского газа, который он продолжал покупать даже за рубли, - и все промолчали. Он своим указом запретил любые переговоры с Путиным - и все молчали", - подчеркнул он.Более того, никто не приструнил Зеленского после его слов о превентивном ударе по России, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, были робкие попытки осудить его тон, но не более. Правда, аналитик Арнольд Шёльцель в статье для издания Junge Welt рассказал, что призыв украинского лидера разозлил американские власти, а в отношениях Киева и Вашингтона явно есть трещина."Выясняется, что монстр Франкенштейна вышел из-под контроля своих американских и европейских создателей. Которые теперь, под напором — надеюсь — стольких набитых недовольными гражданами площадей, должен будет указать Зеленскому на единственно возможную цель: мирные переговоры, а не ядерный холокост", - написал Травальо в авторской колонке с говорящим названием "Зеленкенштейн".Отдельное внимание итальянский журналист обращает на убийство российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, назвав его террористической акцией Украины. Переход на такие методы демонстрирует, как осмелел Зеленский под покровительством Запада, отмечает Травальо.И вот, 5 октября, спустя полтора месяца после подрыва машины, The New York Times выпускает статью под заголовком "США считают, что за убийством Дарьи Дугиной стоят украинцы"."По словам официальных лиц, США не принимали участия в покушении – ни предоставлением разведданных, ни оказанием какой-либо иной помощи. Американские чиновники также заявили, что не знали об операции заранее, и, если бы с ними проконсультировались, они выступили бы против убийства. По их словам, впоследствии украинским чиновникам устроили выговор в связи с этим убийством", - говорится в публикации.Почему эта статья вышла сейчас? К тому же тема американской аудитории не самая близкая, чтобы вновь и вновь обращаться к нет."И то, как это появилось, и то, как после этого информацию с готовностью подтверждали официальные лица, хотя не называли имён, чётко говорит, что это даже не официально санкционированная утечка информации, а это было решение, принятое на самом высоком уровне, отмежеваться, с одной стороны, от этого преступления, а с другой, предупредить украинцев, что, если они будут проделывать подобные вещи, Соединённые Штаты не будут принимать на себя ответственность. Так вот, в этом случае было решено сделать предупреждение Зеленскому, что вот такое поведение не отвечает интересам Соединённых Штатов, и что если он на такое идёт, то на свой собственный страх и риск", - объяснил директор Центра национальных интересов, американский политолог Дмитрий Саймс.В качестве ещё одного предупреждения Зеленскому, что пересекать красные линии нельзя, можно рассматривать перебои в работе системы спутниковой связи Starlink, которой пользуются ВСУ в зоне боевых действий для коммуникации командных пунктов на передовой с вышестоящим командованием, что, по словам пленного бойца 103-й отдельной бригады теробороны, очень помогает для координации на фронте. В результате перебоев, как рассказал The Financial Times высокопоставленный сотрудник правительства Украины, украинские войска понесли катастрофические потери в последние несколько недель, среди военных возникла паника. А этот сигнал украинскому президенту – от миллиардера Илона Маска, владельца системы Starlink.На днях американский бизнесмен стал объектом жесткой критики со стороны властей Украины за то, что ищет способ положить конец конфликту, и предложил свой вариант мирного плана, который состоит из четырёх пунктов: 1. повторное голосование в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях под наблюдением ООН; 2. сохранение Крыма формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущёва); 3. гарантии водоснабжения Крыма; 4. нейтральный статус Украины. Подоляк раскритиковал инициативу Маска и предложил "план получше", а именно – захват Киевом Крыма, демилитаризация и обязательная денуклиаризация России. Жена чиновника Мелания написала, обращаясь к миллиардеру: "Твоё дело - "Старлинки" давать и завалить (далее нецензурная лексика, смысл выражения – закрыть рот – ред.). С аккаунта Верховной Рады в Twitter в комментарии к посту Маска написали, что Крым, Донецк и Луганск – это Украина. И на всё это Маск только ответил "Fuck you all". В своей манере по поводу мирного плана высказался бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник: "Единственный результат - теперь ни один украинец НИКОГДА не купит твою е***ое дерьмо-"Теслу". Так что удачи тебе. Fuck off - вот мой очень дипломатичный ответ тебе". А чуть ранее, когда Маск выразил мнение, что Украине не победить в противостоянии с Россией, население которой в 3 раза больше, и призвал власти, если они заботятся о народе Украины, искать мира, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович назвал его и Папу Римского, также выступающего за мирное урегулирование, сборищем аборигенов. В ответ на всю критику Маск подчеркнул, что он большой фанат Украины, но не третьей мировой войны.Член Палаты представителей республиканец Адам Кинзингер призвал миллиардера сделать заявление по поводу перебоев работы Starlink и провести тщательное расследование."Что касается того, что происходит на поле боя, то это конфиденциальная информация", - лаконично написал Маск в Twitter.Не забыв при этом подчеркнуть, во сколько ему обошлось налаживание системы связи для ВСУ – "затраты SpaceX из своего кармана на запуск и поддержку Starlink на Украине пока что составляют примерно $80 млн".Таким образом Маск предупреждает, что не надо кусать руку кормящего. * Признан в РФ террористической организацией

