В Офисе Зеленского обозначили единственный ответ на удары по Украине - 10.10.2022 Украина.ру
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В Офисе Зеленского обозначили единственный ответ на удары по Украине
В Офисе Зеленского обозначили единственный ответ на удары по Украине - 10.10.2022 Украина.ру
В Офисе Зеленского обозначили единственный ответ на удары по Украине
На удары по объектам в украинских городах возможен "только один ответ". Каким он должен быть, в своем Twitter 10 октября написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк
2022-10-10T12:44
2022-10-10T12:44
новости
украина
удары
спецоперация
владимир зеленский
офис президента
михаил подоляк
ответ
россия
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Ранее власти Украины сообщили об ударах 10 октября по объектам инфраструктуры почти по всей территории страны. По мысли Подоляка, на это у Украины должен быть только "один ответ", который состоит из трех пунктов. Первый - ПВО/ПРО для киевского режима. Второй - изгнание России "со всех интернациональных трибун", а также "немедленные" ордеры на арест российского руководства. Также свои угрозы в адрес РФ ранее озвучил глава Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. По его словам, Москву ждет "жесткий ответ". Как заявил глава Крыма Сергей Аксенов, подходы к проведению российской спецоперации на Украине изменены. Он выразил надежду, что темпы СВО "сбавляться не будут".На произошедшее также отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров, он призвал Владимира Зеленского не жаловаться, вместо этого ему лучше бежать, "не оглядываясь в сторону Запада".В прошлую субботу в Крыму произошел теракт на мосту через Керченский пролив. По словам президента РФ Владимира Путина, за взрывом на этом объекте стоят украинские спецслужбы.
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новости, украина, удары, спецоперация, владимир зеленский, офис президента, михаил подоляк, ответ, россия
Новости, Украина, удары, Спецоперация, Владимир Зеленский, Офис президента, Михаил Подоляк, ответ, Россия

В Офисе Зеленского обозначили единственный ответ на удары по Украине

12:44 10.10.2022
 
© пресс-служба президента УкраиныМихаил Подоляк
Михаил Подоляк
© пресс-служба президента Украины
Читать в
На удары по объектам в украинских городах возможен "только один ответ". Каким он должен быть, в своем Twitter 10 октября написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк
Ранее власти Украины сообщили об ударах 10 октября по объектам инфраструктуры почти по всей территории страны.
По мысли Подоляка, на это у Украины должен быть только "один ответ", который состоит из трех пунктов. Первый - ПВО/ПРО для киевского режима. Второй - изгнание России "со всех интернациональных трибун", а также "немедленные" ордеры на арест российского руководства.
Также свои угрозы в адрес РФ ранее озвучил глава Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. По его словам, Москву ждет "жесткий ответ".
Как заявил глава Крыма Сергей Аксенов, подходы к проведению российской спецоперации на Украине изменены. Он выразил надежду, что темпы СВО "сбавляться не будут".
На произошедшее также отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров, он призвал Владимира Зеленского не жаловаться, вместо этого ему лучше бежать, "не оглядываясь в сторону Запада".
В прошлую субботу в Крыму произошел теракт на мосту через Керченский пролив. По словам президента РФ Владимира Путина, за взрывом на этом объекте стоят украинские спецслужбы.
- РИА Новости, 1920, 10.10.2022
12:25
Три волны ракетных ударов. Через два дня после Крымского моста Россия ответила на теракт
 
НовостиУкраинаударыСпецоперацияВладимир ЗеленскийОфис президентаМихаил ПодолякответРоссия
 
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