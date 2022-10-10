В русском классическом образовании обязательной является воспитательная работа - Татьяна Кузьмич - 10.10.2022 Украина.ру
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В русском классическом образовании обязательной является воспитательная работа - Татьяна Кузьмич
В русском классическом образовании обязательной является воспитательная работа - Татьяна Кузьмич - 10.10.2022 Украина.ру
В русском классическом образовании обязательной является воспитательная работа - Татьяна Кузьмич
Педагог Татьяна Кузьмич из Херсона, а ныне - заместитель министра Херсонской области по образованию и науке рассказала о своей миссии в системе образования.
2022-10-10T08:02
2022-10-10T08:02
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Российская система образования основана на классических лучших произведениях, и был такой период, когда я работала в другом учебном заведении, когда проводила мероприятия, Восьмое марта, Новый год и так далее, мои турецкие коллеги были поражены, они говорили, что у них такого нет - говорит Татьяна Кузьмич.Педагог подчеркивает - там просто обучение, получение знаний, а воспитательной работой, они считают, что должен заниматься социум или родители, а в русском классическом образовании это является обязательным элементом воспитания - классные часы, мероприятия, праздники. Поэтому наша задача в этом — ориентировать всех на созидание, от России мы также ждем мира, процветания и созидания - добавила заместитель министра Херсонской области по образованию и науке.
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украина, россия, образование, херсон, херсонская область, новости
Украина, Россия, Образование, Херсон, Херсонская область, Новости

В русском классическом образовании обязательной является воспитательная работа - Татьяна Кузьмич

08:02 10.10.2022
 
© Украина.ру / Василий Ткач
- РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© Украина.ру / Василий Ткач
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Педагог Татьяна Кузьмич из Херсона, а ныне - заместитель министра Херсонской области по образованию и науке рассказала о своей миссии в системе образования.
Российская система образования основана на классических лучших произведениях, и был такой период, когда я работала в другом учебном заведении, когда проводила мероприятия, Восьмое марта, Новый год и так далее, мои турецкие коллеги были поражены, они говорили, что у них такого нет - говорит Татьяна Кузьмич.

У них вот уроки до 3 часов, потом секция футбол и всё. И на каникулах экскурсии. А у нас иначе. Им очень нравились мероприятия эти, они были поражены, как можно интересно и красиво работать с детьми. То есть воспитательный аспект вычленен из системы образования западных школ.

Педагог подчеркивает - там просто обучение, получение знаний, а воспитательной работой, они считают, что должен заниматься социум или родители, а в русском классическом образовании это является обязательным элементом воспитания - классные часы, мероприятия, праздники.
Был такой философ Троицкий, я могу ошибиться, он сказал так: "Очень важно выстроить правильное сознание школьников". Вот наша задача выстроить его. Какое? Оно должно быть настроено на созидание, на творчество. Человек должен созидать, а не разрушать. Политика украинского государства была разрушительной.
Поэтому наша задача в этом — ориентировать всех на созидание, от России мы также ждем мира, процветания и созидания - добавила заместитель министра Херсонской области по образованию и науке.
Татьяна Кузьмич интервью
7 октября, 09:31
Учитель из Херсона Татьяна Кузьмич: Политика Украины — разрушение, а мы будем учить школьников созиданию
 
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