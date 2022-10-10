https://ukraina.ru/20221010/1039542126.html

В русском классическом образовании обязательной является воспитательная работа - Татьяна Кузьмич

В русском классическом образовании обязательной является воспитательная работа - Татьяна Кузьмич - 10.10.2022 Украина.ру

В русском классическом образовании обязательной является воспитательная работа - Татьяна Кузьмич

Педагог Татьяна Кузьмич из Херсона, а ныне - заместитель министра Херсонской области по образованию и науке рассказала о своей миссии в системе образования.

2022-10-10T08:02

2022-10-10T08:02

2022-10-10T08:02

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Российская система образования основана на классических лучших произведениях, и был такой период, когда я работала в другом учебном заведении, когда проводила мероприятия, Восьмое марта, Новый год и так далее, мои турецкие коллеги были поражены, они говорили, что у них такого нет - говорит Татьяна Кузьмич.Педагог подчеркивает - там просто обучение, получение знаний, а воспитательной работой, они считают, что должен заниматься социум или родители, а в русском классическом образовании это является обязательным элементом воспитания - классные часы, мероприятия, праздники. Поэтому наша задача в этом — ориентировать всех на созидание, от России мы также ждем мира, процветания и созидания - добавила заместитель министра Херсонской области по образованию и науке.

https://ukraina.ru/20221007/1039450764.html

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украина, россия, образование, херсон, херсонская область, новости