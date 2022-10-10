https://ukraina.ru/20221010/1039541082.html

В НАТО есть огромное лобби за вступление Украины в Альянс - Владимир Корнилов

В НАТО есть огромное лобби за вступление Украины в Альянс - Владимир Корнилов - 10.10.2022 Украина.ру

В НАТО есть огромное лобби за вступление Украины в Альянс - Владимир Корнилов

Украина не интересует Альянс, но интересует ее территории, поскольку она вклинивается в самое сердце России - считает политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов.

2022-10-10T07:45

2022-10-10T07:45

2022-10-10T07:45

владимир корнилов

россия

нато

украина

новости

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Я в этом плане всегда расходился со многими моими коллегами, долгие годы они утверждали: да нет, Украине ничего не светит в НАТО, я всегда говорил: не путайте Евросоюз и НАТО, В Евросоюз Украину, конечно, никогда не возьмут какие бы кандидатства ни давали, в НАТО — вполне вероятно - отметил эксперт. По мнению журналиста, многие в НАТО хотят видеть Украину, точнее, территорию Украины, что там от нее останется, даже неважно, в этом Североатлантическом альянсе, мы должны это понимать, есть огромное лобби, которое над этим работает.Мы знаем несколько стран, которые даже сейчас в этих условиях поддержали заявку на ускоренное вступление Украины в НАТО, не понимая, что это приглашение на глобальную войну с Российской Федерацией, я бы эту угрозу не отметал в любом случае - добавил Владимир Корнилов.

https://ukraina.ru/20221007/1039483694.html

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2022

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владимир корнилов, россия, нато, украина, новости