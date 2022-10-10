https://ukraina.ru/20221010/1039541082.html
В НАТО есть огромное лобби за вступление Украины в Альянс - Владимир Корнилов
В НАТО есть огромное лобби за вступление Украины в Альянс - Владимир Корнилов - 10.10.2022 Украина.ру
В НАТО есть огромное лобби за вступление Украины в Альянс - Владимир Корнилов
Украина не интересует Альянс, но интересует ее территории, поскольку она вклинивается в самое сердце России - считает политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов.
2022-10-10T07:45
2022-10-10T07:45
2022-10-10T07:45
владимир корнилов
россия
нато
украина
новости
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Я в этом плане всегда расходился со многими моими коллегами, долгие годы они утверждали: да нет, Украине ничего не светит в НАТО, я всегда говорил: не путайте Евросоюз и НАТО, В Евросоюз Украину, конечно, никогда не возьмут какие бы кандидатства ни давали, в НАТО — вполне вероятно - отметил эксперт. По мнению журналиста, многие в НАТО хотят видеть Украину, точнее, территорию Украины, что там от нее останется, даже неважно, в этом Североатлантическом альянсе, мы должны это понимать, есть огромное лобби, которое над этим работает.Мы знаем несколько стран, которые даже сейчас в этих условиях поддержали заявку на ускоренное вступление Украины в НАТО, не понимая, что это приглашение на глобальную войну с Российской Федерацией, я бы эту угрозу не отметал в любом случае - добавил Владимир Корнилов.
https://ukraina.ru/20221007/1039483694.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир корнилов, россия, нато, украина, новости
В НАТО есть огромное лобби за вступление Украины в Альянс - Владимир Корнилов
Украина не интересует Альянс, но интересует ее территории, поскольку она вклинивается в самое сердце России - считает политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов.
Я в этом плане всегда расходился со многими моими коллегами, долгие годы они утверждали: да нет, Украине ничего не светит в НАТО, я всегда говорил: не путайте Евросоюз и НАТО, В Евросоюз Украину, конечно, никогда не возьмут какие бы кандидатства ни давали, в НАТО — вполне вероятно - отметил эксперт.
Спецоперация РФ связана именно с угрозой вступления Украины в НАТО, мы в декабре предложили мирно решить данный вопрос, и получить гарантии невступления Украины в Североатлантический альянс. Я надеюсь, что скептики, которые говорили: "Да нет, никогда, никогда не будет!" — поняли, что все-таки угроза существовала такая. Сейчас она, конечно, несколько отдалена, но это не значит, что можно говорить слово "никогда".
Владимир Корнилов
политический обозреватель МИА "Россия сегодня"
По мнению журналиста, многие в НАТО хотят видеть Украину, точнее, территорию Украины, что там от нее останется, даже неважно, в этом Североатлантическом альянсе, мы должны это понимать, есть огромное лобби, которое над этим работает.
Мы знаем несколько стран, которые даже сейчас в этих условиях поддержали заявку на ускоренное вступление Украины в НАТО, не понимая, что это приглашение на глобальную войну с Российской Федерацией, я бы эту угрозу не отметал в любом случае - добавил Владимир Корнилов.