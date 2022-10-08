https://ukraina.ru/20221008/1039505824.html

Эксперт рассказал, что сделает Белоруссия, если в Польше появится ядерное оружие

Эксперт рассказал, что сделает Белоруссия, если в Польше появится ядерное оружие - 08.10.2022 Украина.ру

Эксперт рассказал, что сделает Белоруссия, если в Польше появится ядерное оружие

Если ядерное оружие появится в Польше, то возможен зеркальный ответ в виде размещения или возможности быстрого размещения российского ядерного оружия на белорусской территории, сказал директор Центра изучения и развития континентальной интеграции "Северная Евразия" (Минск) Алексей Дзермант в интервью Украина.ру

2022-10-08T04:23

2022-10-08T04:23

2022-10-08T04:23

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Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил о планах получить доступ к программе обмена ядерным оружием США. Он объяснил это желанием обезопасить страну от растущих угроз со стороны России. Дуда назвал проблемой тот факт, что у Варшавы нет собственного ядерного оружия.Позже президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Варшава давно договорилась с Вашингтоном о размещении арсеналов ядерного оружия на территории Польши.По его мнению, если безопасность Беларуси будет под угрозой, то нужно иметь соответствующее оружие на своей территории.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221007/1039490782.html

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новости, польша, белоруссия, россия