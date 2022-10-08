https://ukraina.ru/20221008/1039505824.html
Эксперт рассказал, что сделает Белоруссия, если в Польше появится ядерное оружие
Эксперт рассказал, что сделает Белоруссия, если в Польше появится ядерное оружие - 08.10.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, что сделает Белоруссия, если в Польше появится ядерное оружие
Если ядерное оружие появится в Польше, то возможен зеркальный ответ в виде размещения или возможности быстрого размещения российского ядерного оружия на белорусской территории, сказал директор Центра изучения и развития континентальной интеграции "Северная Евразия" (Минск) Алексей Дзермант в интервью Украина.ру
2022-10-08T04:23
2022-10-08T04:23
2022-10-08T04:23
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польша
белоруссия
россия
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Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил о планах получить доступ к программе обмена ядерным оружием США. Он объяснил это желанием обезопасить страну от растущих угроз со стороны России. Дуда назвал проблемой тот факт, что у Варшавы нет собственного ядерного оружия.Позже президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Варшава давно договорилась с Вашингтоном о размещении арсеналов ядерного оружия на территории Польши.По его мнению, если безопасность Беларуси будет под угрозой, то нужно иметь соответствующее оружие на своей территории.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221007/1039490782.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, белоруссия, россия
Эксперт рассказал, что сделает Белоруссия, если в Польше появится ядерное оружие
Если ядерное оружие появится в Польше, то возможен зеркальный ответ в виде размещения или возможности быстрого размещения российского ядерного оружия на белорусской территории, сказал директор Центра изучения и развития континентальной интеграции "Северная Евразия" (Минск) Алексей Дзермант в интервью Украина.ру
Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил о планах получить доступ к программе обмена ядерным оружием США. Он объяснил это желанием обезопасить страну от растущих угроз со стороны России. Дуда назвал проблемой тот факт, что у Варшавы нет собственного ядерного оружия.
Позже президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Варшава давно договорилась с Вашингтоном о размещении арсеналов ядерного оружия на территории Польши.
Я думаю, у белорусского президента есть достоверная информация. Мы неплохо мониторим ситуацию в соседних государствах. Думаю, за этим заявлением что-то стоит. Если ядерное оружие появится в Польше, возможен зеркальный ответ в виде размещения или возможности быстрого размещения российского ядерного оружия на белорусской территории.
Алексей Дзермант
директор Центра изучения и развития континентальной интеграции "Северная Евразия" (Минск)
По его мнению, если безопасность Беларуси будет под угрозой, то нужно иметь соответствующее оружие на своей территории.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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