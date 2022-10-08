Эксперт рассказал, что сделает Белоруссия, если в Польше появится ядерное оружие - 08.10.2022 Украина.ру
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Эксперт рассказал, что сделает Белоруссия, если в Польше появится ядерное оружие
Эксперт рассказал, что сделает Белоруссия, если в Польше появится ядерное оружие - 08.10.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, что сделает Белоруссия, если в Польше появится ядерное оружие
Если ядерное оружие появится в Польше, то возможен зеркальный ответ в виде размещения или возможности быстрого размещения российского ядерного оружия на белорусской территории, сказал директор Центра изучения и развития континентальной интеграции "Северная Евразия" (Минск) Алексей Дзермант в интервью Украина.ру
2022-10-08T04:23
2022-10-08T04:23
новости
польша
белоруссия
россия
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Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил о планах получить доступ к программе обмена ядерным оружием США. Он объяснил это желанием обезопасить страну от растущих угроз со стороны России. Дуда назвал проблемой тот факт, что у Варшавы нет собственного ядерного оружия.Позже президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Варшава давно договорилась с Вашингтоном о размещении арсеналов ядерного оружия на территории Польши.По его мнению, если безопасность Беларуси будет под угрозой, то нужно иметь соответствующее оружие на своей территории.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221007/1039490782.html
Украина.ру
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, польша, белоруссия, россия
Новости, Польша, Белоруссия, Россия

Эксперт рассказал, что сделает Белоруссия, если в Польше появится ядерное оружие

04:23 08.10.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЦеремония открытия военных учений Rapid Trident-2017 в Львовской области
Церемония открытия военных учений Rapid Trident-2017 в Львовской области - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Если ядерное оружие появится в Польше, то возможен зеркальный ответ в виде размещения или возможности быстрого размещения российского ядерного оружия на белорусской территории, сказал директор Центра изучения и развития континентальной интеграции "Северная Евразия" (Минск) Алексей Дзермант в интервью Украина.ру
Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил о планах получить доступ к программе обмена ядерным оружием США. Он объяснил это желанием обезопасить страну от растущих угроз со стороны России. Дуда назвал проблемой тот факт, что у Варшавы нет собственного ядерного оружия.
Позже президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Варшава давно договорилась с Вашингтоном о размещении арсеналов ядерного оружия на территории Польши.
Я думаю, у белорусского президента есть достоверная информация. Мы неплохо мониторим ситуацию в соседних государствах. Думаю, за этим заявлением что-то стоит. Если ядерное оружие появится в Польше, возможен зеркальный ответ в виде размещения или возможности быстрого размещения российского ядерного оружия на белорусской территории.
Алексей Дзермант интервью
Алексей Дзермант
директор Центра изучения и развития континентальной интеграции "Северная Евразия" (Минск)
По его мнению, если безопасность Беларуси будет под угрозой, то нужно иметь соответствующее оружие на своей территории.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
ядерный атомный взрыв
Вчера, 15:14
"Не выпускайте его на люди без бумажки". Что в соцсетях пишут о предложении Зеленского ударить по России
 
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Заголовок открываемого материала
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