https://ukraina.ru/20221007/1039493001.html

Алексей Дзермант: Украина и Польша готовятся к ядерной войне, но Россия и Белоруссия их за это накажут

Алексей Дзермант: Украина и Польша готовятся к ядерной войне, но Россия и Белоруссия их за это накажут - 07.10.2022 Украина.ру

Алексей Дзермант: Украина и Польша готовятся к ядерной войне, но Россия и Белоруссия их за это накажут

Заявления Зеленского о превентивном ядерном ударе — это попытка отменить «красные линии» в противостоянии с Россией. Мол, Россия не ответит и ничего не будет... Украина.ру, 07.10.2022

2022-10-07T15:27

2022-10-07T15:27

2022-10-07T16:29

интервью

владимир зеленский

сша

ядерное оружие

польша

россия

украина

белоруссия

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Заявления Зеленского о превентивном ядерном ударе — это попытка отменить «красные линии» в противостоянии с Россией. Мол, Россия не ответит и ничего не будет. Понятно, что это не так, — ответ будет. Но видно, что Зеленский играет на ту часть западного истеблишмента, у которой нет никаких тормозов. Эта игра опасна. Часть западного истеблишмента эту риторику поддерживает, часть нет. Там тоже идет борьба за определение этих «красных линий». А Зеленский выступает за то, чтобы никаких ограничений вообще не было, считает директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексей Дзермант.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее Владимир Зеленский заявил, что НАТО должен нанести «превентивные» удары по России, а не «ждать ядерных ударов России». В ответ на это зампред Совбеза и экс-президент России Дмитрий Медведев заявил, что Зеленскому «психиатры должны сделать превентивную трепанацию черепа», пока он не натворил еще больших бед. Позднее пресс-секретарь украинского президента попытался оправдаться за это высказывание.— Алексей, Зеленский явно не клоун, не идиот и не сумасшедший. Зачем он выступает с такими заявлениями?— Украина хочет как можно дольше и глубже затянуть этот конфликт, пользуясь тем, что на Западе пока не понимают, на какую степень конфронтации с Россией можно пойти. Поэтому Зеленский и его кураторы из числа «ястребов» показывают, что никаких «красных линий» нет и эту конфронтацию нужно заводить дальше.Разговор о превентивном ядерном ударе — это попытка эти «красные линии» отменить. Мол, Россия не ответит и ничего не будет. Понятно, что это не так. Ответ будет. Но видно, что Зеленский играет на ту часть западного истеблишмента, у которой нет никаких тормозов.Естественно, что эта игра в дальнейшую эскалацию, чтобы они дальше Украину накачивали оружием, а в случае чего и по России удары наносили. Эта игра опасна. Часть западного истеблишмента эту риторику поддерживает, часть нет. Там тоже идет борьба за определение этих «красных линий». А Зеленский выступает за то, чтобы никаких ограничений вообще не было.— А на что Зеленский рассчитывает? Даже если есть предположить, что ВСУ нанесут России военное поражение, Запад точно не будет восстанавливать Украину и она не станет мощной державой.— Зеленский рассчитывает на продление своей личной власти. Понятно, что Запад не будет восстанавливать Украину. Она не нужна Западу в качестве мощной страны — только как дрова в топке. А Зеленский сейчас греется у этого костра. Он зарабатывает личный капитал, дает зарабатывать своей клике. Потом он сбежит с Украины и будет жить в другом месте. А сейчас ему нужно максимально выжать из этой ситуации все, что только можно.— Заявления президента Польши о готовности поучаствовать в ядерной программе США — из этой же оперы? Или там немного другая ситуация?— Это немножко другой оттенок той же самой ситуации. Поляки зарабатывают на торговле безопасностью. Предоставляя США свою территорию для их ядерного оружия, поляки хотят заполучить американские деньги на его содержание и на базы. Видимо, в польской экономике дела настолько плохи, что они не могут зарабатывать мирными способами столько, сколько хотели бы. Это просто бизнес.— Тем не менее были заявления Лукашенко, что Польша давно договорилась с США о размещении арсеналов ядерного оружия. По его словам, Минску нужно предпринимать меры. Что это могут быть за меры?— Я думаю, у белорусского президента есть достоверная информация. Мы неплохо мониторим ситуацию в соседних государствах. Думаю, за этим заявлением что-то стоит. Если ядерное оружие появится в Польше, возможен зеркальный ответ в виде размещения или возможности быстрого размещения российского ядерного оружия на белорусской территории. Если безопасность Беларуси будет под угрозой, нужно иметь соответствующее оружие на своей территории.— Есть ли сейчас смысл всерьез обсуждать сценарий, при котором белорусские войска зайдут на Западную Украину, чтобы перерезать поставки натовского оружия?— Сейчас скорее нет, чем да. Но ситуация может измениться в любой момент. Если будет угроза нападения с территории Украины на нас, превентивные действия Беларусь будет совершать и даже может разместить свои войска на этом направлении. Но это должно быть либо нападение с той территории, либо явная угроза нападения с той территории.В одностороннем порядке Беларусь вряд ли будет заходить на территорию Украины. Но украинского нападения мы ожидаем. Вчера было совещание в Минобороны с журналистами и лидерами общественного мнения, и там было четко сказано, что с украинской территории мы ожидаем вооруженных провокаций, диверсий и терактов. Возможен даже какой-то рейд украинских и белорусских националистов через границу.Если такая угроза станет реальной, мы можем нанести превентивный ракетный удар или задействовать отряды спецназа, чтобы он, не допуская противника на свою территорию, уничтожал врага на территории Украины.— А Украине зачем муссировать тему о возможном нападении Белоруссии?— Они хотят получить дополнительные средства для усиления своих войск на северной границе. И они действительно этого боятся. Вряд ли они потянут второй фронт, несмотря на мобилизацию и увеличение численности войск. Это все равно будет для них серьезным ударом. Украине важно либо дестабилизировать Беларусь через диверсии и теракты, либо полностью закрыть границу войсками. Поэтому велика вероятность, что Киев пойдет на опасные для Минска действия.— Каков процент белорусских граждан, активно поддерживающих спецоперацию? Потому что пока громче всех звучат проукраинские настроения и настроения в духе «не втягивайте нас никуда».— Я думаю, около 60% белорусских граждан так или иначе поддерживают действия России. Но у нас есть около 20% нейтралов и около 15% тех, кто всегда смотрел на Запад и поэтому поддерживает Украину. Другое дело, что у этой части общества уже не осталось радикалов. Они либо уехали, либо были нейтрализованы правоохранителями. После августа 2020 государство серьезно почистило эту часть общества. Но, так или иначе, большинство белорусов поддерживают и Россию, и СВО.— Мы привыкли недооценивать белорусскую армию и общество. К тому же риторика Минска чаще всего сводится к заявлениям «нас защитит Россия». В случае чего вы готовы воевать?— В случае реальной опасности белорусское общество готово мобилизоваться и встать на защиту страны. Но если вы имеете в виду, введет ли Минск войска на Украину, то общество пока к этому не готово. Его нужно либо к этому готовить, либо говорить, что мы это сделаем ради предотвращения угроз. Но потихонечку в информационном плане через заявления президента и силового блока обществу доносят, что опасности велики, и что возможно придется защищать страну с оружием в руках.— Может ли Россия одержать победу над ВСУ в одном Донбассе, не разрушая территории Украины?— Теперешний украинский режим и его западные кураторы не оставят в покое Донбасс, даже если он будет освобожден, потому что демилитаризации Украины не произойдет. Ее военный потенциал будет накапливаться. Запад будет накачивать оставшиеся территории Украины для нового нападения. Поэтому придется решать вопрос с самим режимом в Киеве. Я не знаю, нужно ли присоединять к России все регионы Украины. Но добиться от других властей Украины гарантий безопасности и нейтрального статуса придется. Иначе потом придется каждый раз начинать спецоперацию.

https://ukraina.ru/20201026/1029387344.html

https://ukraina.ru/20221007/1039487120.html

https://ukraina.ru/20221007/1039490782.html

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2022

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, владимир зеленский, сша, ядерное оружие, польша, россия, украина, белоруссия