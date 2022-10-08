https://ukraina.ru/20221008/1039500232.html
"Опасная игра": эксперт Дзермант объяснил, почему Зеленский пытается затянуть конфликт на Украине
"Опасная игра": эксперт Дзермант объяснил, почему Зеленский пытается затянуть конфликт на Украине - 08.10.2022 Украина.ру
"Опасная игра": эксперт Дзермант объяснил, почему Зеленский пытается затянуть конфликт на Украине
Украина хочет, как можно дольше и глубже затянуть этот конфликт, чтобы их дальше накачивали оружием, а в случае чего и по России удары наносили, заявил директор Центра изучения и развития континентальной интеграции "Северная Евразия" (Минск) Алексей Дзермант в интервью Украина.ру
2022-10-08T06:45
2022-10-08T06:45
2022-10-08T06:45
новости
владимир зеленский
украина
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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что НАТО должен нанести "превентивные" удары по России, а не "ждать ядерных ударов России". В ответ на это зампред Совбеза и экс-президент России Дмитрий Медведев заявил, что Зеленскому "психиатры должны сделать превентивную трепанацию черепа", пока он не натворил еще больших бед.По его словам, разговор Зеленского о превентивном ядерном ударе – это попытка эти "красные линии" отменить."Эта игра в дальнейшую эскалацию", чтобы Запад и дальше накачивал Украину оружием, а в случае чего и по России удары наносил, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221007/1039487120.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, украина
"Опасная игра": эксперт Дзермант объяснил, почему Зеленский пытается затянуть конфликт на Украине
Украина хочет, как можно дольше и глубже затянуть этот конфликт, чтобы их дальше накачивали оружием, а в случае чего и по России удары наносили, заявил директор Центра изучения и развития континентальной интеграции "Северная Евразия" (Минск) Алексей Дзермант в интервью Украина.ру
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что НАТО должен нанести "превентивные" удары по России, а не "ждать ядерных ударов России". В ответ на это зампред Совбеза и экс-президент России Дмитрий Медведев заявил, что Зеленскому "психиатры должны сделать превентивную трепанацию черепа", пока он не натворил еще больших бед.
Украина хочет, как можно дольше и глубже затянуть этот конфликт, пользуясь тем, что на Западе пока не понимают, на какую степень конфронтации с Россией можно пойти. Поэтому Зеленский и его кураторы из числа "ястребов" показывают, что никаких "красных линий" нет и эту конфронтацию нужно заводить дальше.
Алексей Дзермант
директор Центра изучения и развития континентальной интеграции "Северная Евразия" (Минск)
По его словам, разговор Зеленского о превентивном ядерном ударе – это попытка эти "красные линии" отменить.
"Эта игра в дальнейшую эскалацию", чтобы Запад и дальше накачивал Украину оружием, а в случае чего и по России удары наносил, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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