"Опасная игра": эксперт Дзермант объяснил, почему Зеленский пытается затянуть конфликт на Украине - 08.10.2022 Украина.ру
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"Опасная игра": эксперт Дзермант объяснил, почему Зеленский пытается затянуть конфликт на Украине
"Опасная игра": эксперт Дзермант объяснил, почему Зеленский пытается затянуть конфликт на Украине - 08.10.2022 Украина.ру
"Опасная игра": эксперт Дзермант объяснил, почему Зеленский пытается затянуть конфликт на Украине
Украина хочет, как можно дольше и глубже затянуть этот конфликт, чтобы их дальше накачивали оружием, а в случае чего и по России удары наносили, заявил директор Центра изучения и развития континентальной интеграции "Северная Евразия" (Минск) Алексей Дзермант в интервью Украина.ру
2022-10-08T06:45
2022-10-08T06:45
новости
владимир зеленский
украина
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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что НАТО должен нанести "превентивные" удары по России, а не "ждать ядерных ударов России". В ответ на это зампред Совбеза и экс-президент России Дмитрий Медведев заявил, что Зеленскому "психиатры должны сделать превентивную трепанацию черепа", пока он не натворил еще больших бед.По его словам, разговор Зеленского о превентивном ядерном ударе – это попытка эти "красные линии" отменить."Эта игра в дальнейшую эскалацию", чтобы Запад и дальше накачивал Украину оружием, а в случае чего и по России удары наносил, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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новости, владимир зеленский, украина
Новости, Владимир Зеленский, Украина

"Опасная игра": эксперт Дзермант объяснил, почему Зеленский пытается затянуть конфликт на Украине

06:45 08.10.2022
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский СНБО
Зеленский СНБО
© Пресс-служба президента Украины
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Украина хочет, как можно дольше и глубже затянуть этот конфликт, чтобы их дальше накачивали оружием, а в случае чего и по России удары наносили, заявил директор Центра изучения и развития континентальной интеграции "Северная Евразия" (Минск) Алексей Дзермант в интервью Украина.ру
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что НАТО должен нанести "превентивные" удары по России, а не "ждать ядерных ударов России". В ответ на это зампред Совбеза и экс-президент России Дмитрий Медведев заявил, что Зеленскому "психиатры должны сделать превентивную трепанацию черепа", пока он не натворил еще больших бед.
Украина хочет, как можно дольше и глубже затянуть этот конфликт, пользуясь тем, что на Западе пока не понимают, на какую степень конфронтации с Россией можно пойти. Поэтому Зеленский и его кураторы из числа "ястребов" показывают, что никаких "красных линий" нет и эту конфронтацию нужно заводить дальше.
Алексей Дзермант интервью
Алексей Дзермант
директор Центра изучения и развития континентальной интеграции "Северная Евразия" (Минск)
По его словам, разговор Зеленского о превентивном ядерном ударе – это попытка эти "красные линии" отменить.
"Эта игра в дальнейшую эскалацию", чтобы Запад и дальше накачивал Украину оружием, а в случае чего и по России удары наносил, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Зеленский
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