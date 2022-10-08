https://ukraina.ru/20221008/1039500232.html

"Опасная игра": эксперт Дзермант объяснил, почему Зеленский пытается затянуть конфликт на Украине

"Опасная игра": эксперт Дзермант объяснил, почему Зеленский пытается затянуть конфликт на Украине - 08.10.2022 Украина.ру

"Опасная игра": эксперт Дзермант объяснил, почему Зеленский пытается затянуть конфликт на Украине

Украина хочет, как можно дольше и глубже затянуть этот конфликт, чтобы их дальше накачивали оружием, а в случае чего и по России удары наносили, заявил директор Центра изучения и развития континентальной интеграции "Северная Евразия" (Минск) Алексей Дзермант в интервью Украина.ру

2022-10-08T06:45

2022-10-08T06:45

2022-10-08T06:45

новости

владимир зеленский

украина

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что НАТО должен нанести "превентивные" удары по России, а не "ждать ядерных ударов России". В ответ на это зампред Совбеза и экс-президент России Дмитрий Медведев заявил, что Зеленскому "психиатры должны сделать превентивную трепанацию черепа", пока он не натворил еще больших бед.По его словам, разговор Зеленского о превентивном ядерном ударе – это попытка эти "красные линии" отменить."Эта игра в дальнейшую эскалацию", чтобы Запад и дальше накачивал Украину оружием, а в случае чего и по России удары наносил, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221007/1039487120.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, владимир зеленский, украина