https://ukraina.ru/20221008/1039491145.html

Корнилов: Зеленский вообще помнит, о чем он сам говорит и делает?

Корнилов: Зеленский вообще помнит, о чем он сам говорит и делает? - 08.10.2022 Украина.ру

Корнилов: Зеленский вообще помнит, о чем он сам говорит и делает?

Поступки президента Украины Владимира Зеленского – это полное безумие, заявил политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов в интервью Украина.ру

2022-10-08T05:30

2022-10-08T05:30

2022-10-08T05:30

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владимир зеленский

нато

украина

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Зеленский ранее заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. По его словам, Киев и НАТО уже "де-факто союзники", однако нужно закрепить этот статус документами. На время прохождения процедуры Украина намерена договариваться о гарантиях безопасности для себя.В НАТО ответили, что каждая страна, желающая вступить в альянс, должна следовать установленной процедуре, когда ее кандидатуру единогласно одобрят 30 стран-членов. При этом в Белом доме считают, что вступление Украины в НАТО стоит обсудить в другое время.По его мнению, Зеленский недавно подписал указ, запретив сам себе вести переговоры с президентом РФ с Владимиром Путиным, но сейчас он собрался поехать на саммит "Большой двадцатки" только если там будет российский лидер.Это "безумие полное", заключил эксперт.

https://ukraina.ru/20221007/1039487120.html

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2022

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новости, владимир зеленский, нато, украина