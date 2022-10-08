Корнилов: Зеленский вообще помнит, о чем он сам говорит и делает? - 08.10.2022 Украина.ру
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Корнилов: Зеленский вообще помнит, о чем он сам говорит и делает?
Корнилов: Зеленский вообще помнит, о чем он сам говорит и делает? - 08.10.2022 Украина.ру
Корнилов: Зеленский вообще помнит, о чем он сам говорит и делает?
Поступки президента Украины Владимира Зеленского – это полное безумие, заявил политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов в интервью Украина.ру
2022-10-08T05:30
2022-10-08T05:30
новости
владимир зеленский
нато
украина
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Зеленский ранее заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. По его словам, Киев и НАТО уже "де-факто союзники", однако нужно закрепить этот статус документами. На время прохождения процедуры Украина намерена договариваться о гарантиях безопасности для себя.В НАТО ответили, что каждая страна, желающая вступить в альянс, должна следовать установленной процедуре, когда ее кандидатуру единогласно одобрят 30 стран-членов. При этом в Белом доме считают, что вступление Украины в НАТО стоит обсудить в другое время.По его мнению, Зеленский недавно подписал указ, запретив сам себе вести переговоры с президентом РФ с Владимиром Путиным, но сейчас он собрался поехать на саммит "Большой двадцатки" только если там будет российский лидер.Это "безумие полное", заключил эксперт.
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новости, владимир зеленский, нато, украина
Новости, Владимир Зеленский, НАТО, Украина

Корнилов: Зеленский вообще помнит, о чем он сам говорит и делает?

05:30 08.10.2022
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Поступки президента Украины Владимира Зеленского – это полное безумие, заявил политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов в интервью Украина.ру
Зеленский ранее заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. По его словам, Киев и НАТО уже "де-факто союзники", однако нужно закрепить этот статус документами. На время прохождения процедуры Украина намерена договариваться о гарантиях безопасности для себя.
В НАТО ответили, что каждая страна, желающая вступить в альянс, должна следовать установленной процедуре, когда ее кандидатуру единогласно одобрят 30 стран-членов. При этом в Белом доме считают, что вступление Украины в НАТО стоит обсудить в другое время.
Это, конечно, большая подстава Америки, натовцев самих. Я просто не знаю, Зеленский вообще помнит, о чем он сам говорит, говорил, делал, делает? Он – то ли в марте, то ли в апреле – публично заявил: да НАТО – это вообще организация, которая сама себя защитить не может, все, мы отказываемся от курса в НАТО. Если НАТО – организация, которая сама себя не может защитить, то с какого перепугу ты сейчас вдруг ускоренно засобирался в это самое НАТО?
Владимир Корнилов интервью
Владимир Корнилов
политический обозреватель МИА "Россия сегодня"
По его мнению, Зеленский недавно подписал указ, запретив сам себе вести переговоры с президентом РФ с Владимиром Путиным, но сейчас он собрался поехать на саммит "Большой двадцатки" только если там будет российский лидер.
Это "безумие полное", заключил эксперт.
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