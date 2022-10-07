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Меркель привела в бешенство Офис Зеленского

Меркель привела в бешенство Офис Зеленского - 07.10.2022 Украина.ру

Меркель привела в бешенство Офис Зеленского

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 7 октября в своем Twitter раскритиковал экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель, которая заявила, что крепкий мир в Европе без России невозможен.

2022-10-07T12:07

2022-10-07T12:07

2022-10-07T12:07

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Ранее Меркель заявила, что крепкий мир в Европе невозможен без участия РФ. Подоляк назвал это заявление бывшего лидера Германии "чистым лицемерием". "Снова выходит госпожа Меркель и говорит: "Без России не будет крепкого мира". Как это остановить?" - написал советник главы офиса Владимира Зеленского. Накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила на встрече глав парламентов стран G20 украинской парламентской делегации сесть за стол переговоров. Не получив ответа, Матвиенко отметила, что Киев не самостоятелен в своих решениях. Любые переговоры об Украине должны проходить в рамках общего договорного процесса по обеспечению безопасности в Восточной Европе, сказал ранее политолог-американист Малек Дудаков в интервью Украина.ру.

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новости, меркель, украина, россия, мир, владимир зеленский, офис президента, михаил подоляк