https://ukraina.ru/20221007/1039471121.html
Посольство РФ призвало Трюдо отреагировать на слова Зеленского об ударе
Посольство РФ призвало Трюдо отреагировать на слова Зеленского об ударе - 07.10.2022 Украина.ру
Посольство РФ призвало Трюдо отреагировать на слова Зеленского об ударе
Посольство РФ в Оттаве ждет реакции канадского премьер-министра Джастина Трюдо и его кабмина на обращение Владимира Зеленского к НАТО с просьбой нанести превентивные ядерные удары по России, отметили 6 октября в Twitter диппредставительства
2022-10-07T09:00
2022-10-07T09:00
2022-10-07T09:21
владимир зеленский
нато
посольство
джастин трюдо
ядерный
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101772/27/1017722796_0:162:2200:1400_1920x0_80_0_0_3addda13591d8711f0b6557e7cdaa363.jpg.webp
"Зеленский только что потребовал от НАТО нанесения превентивных (ядерных) ударов по России. Посольство включает таймер️ и ждёт, как, когда и если кабинет Трюдо отреагирует на заявление своего любимца", - говорится в сообщении.Накануне Зеленский, выступая в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи, заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по РФ, а не "ждать ядерных ударов России". Позднее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров пояснил, что тот не призывал использовать ядерное оружие против РФ, а подразумевал превентивные санкции.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что его слова - не что иное, как призыв к началу мировой войны, ответственность за это должны нести США и Великобритания, которые фактически руководят действиями Киева.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101772/27/1017722796_59:0:2142:1562_1920x0_80_0_0_6073faa0e2c39be31d3c1d9ea4b0c475.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир зеленский, нато, посольство, джастин трюдо, ядерный, новости
Владимир Зеленский, НАТО, посольство, Джастин Трюдо, ядерный, Новости
Посольство РФ призвало Трюдо отреагировать на слова Зеленского об ударе
09:00 07.10.2022 (обновлено: 09:21 07.10.2022)
Посольство РФ в Оттаве ждет реакции канадского премьер-министра Джастина Трюдо и его кабмина на обращение Владимира Зеленского к НАТО с просьбой нанести превентивные ядерные удары по России, отметили 6 октября в Twitter диппредставительства
"Зеленский только что потребовал от НАТО нанесения превентивных (ядерных) ударов по России. Посольство включает таймер️ и ждёт, как, когда и если кабинет Трюдо отреагирует на заявление своего любимца", - говорится в сообщении.
Накануне Зеленский, выступая в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи, заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по РФ, а не "ждать ядерных ударов России". Позднее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров пояснил, что тот не призывал использовать ядерное оружие против РФ, а подразумевал превентивные санкции.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что его слова - не что иное, как призыв к началу мировой войны, ответственность за это должны нести США и Великобритания, которые фактически руководят действиями Киева.