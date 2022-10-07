https://ukraina.ru/20221007/1039471121.html

Посольство РФ призвало Трюдо отреагировать на слова Зеленского об ударе

Посольство РФ призвало Трюдо отреагировать на слова Зеленского об ударе - 07.10.2022 Украина.ру

Посольство РФ призвало Трюдо отреагировать на слова Зеленского об ударе

Посольство РФ в Оттаве ждет реакции канадского премьер-министра Джастина Трюдо и его кабмина на обращение Владимира Зеленского к НАТО с просьбой нанести превентивные ядерные удары по России, отметили 6 октября в Twitter диппредставительства

2022-10-07T09:00

2022-10-07T09:00

2022-10-07T09:21

владимир зеленский

нато

посольство

джастин трюдо

ядерный

новости

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"Зеленский только что потребовал от НАТО нанесения превентивных (ядерных) ударов по России. Посольство включает таймер️ и ждёт, как, когда и если кабинет Трюдо отреагирует на заявление своего любимца", - говорится в сообщении.Накануне Зеленский, выступая в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи, заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по РФ, а не "ждать ядерных ударов России". Позднее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров пояснил, что тот не призывал использовать ядерное оружие против РФ, а подразумевал превентивные санкции.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что его слова - не что иное, как призыв к началу мировой войны, ответственность за это должны нести США и Великобритания, которые фактически руководят действиями Киева.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

владимир зеленский, нато, посольство, джастин трюдо, ядерный, новости