Посольство РФ призвало Трюдо отреагировать на слова Зеленского об ударе - 07.10.2022 Украина.ру
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Посольство РФ призвало Трюдо отреагировать на слова Зеленского об ударе
Посольство РФ призвало Трюдо отреагировать на слова Зеленского об ударе - 07.10.2022 Украина.ру
Посольство РФ призвало Трюдо отреагировать на слова Зеленского об ударе
Посольство РФ в Оттаве ждет реакции канадского премьер-министра Джастина Трюдо и его кабмина на обращение Владимира Зеленского к НАТО с просьбой нанести превентивные ядерные удары по России, отметили 6 октября в Twitter диппредставительства
2022-10-07T09:00
2022-10-07T09:21
владимир зеленский
нато
посольство
джастин трюдо
ядерный
новости
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"Зеленский только что потребовал от НАТО нанесения превентивных (ядерных) ударов по России. Посольство включает таймер️ и ждёт, как, когда и если кабинет Трюдо отреагирует на заявление своего любимца", - говорится в сообщении.Накануне Зеленский, выступая в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи, заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по РФ, а не "ждать ядерных ударов России". Позднее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров пояснил, что тот не призывал использовать ядерное оружие против РФ, а подразумевал превентивные санкции.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что его слова - не что иное, как призыв к началу мировой войны, ответственность за это должны нести США и Великобритания, которые фактически руководят действиями Киева.
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владимир зеленский, нато, посольство, джастин трюдо, ядерный, новости
Владимир Зеленский, НАТО, посольство, Джастин Трюдо, ядерный, Новости

Посольство РФ призвало Трюдо отреагировать на слова Зеленского об ударе

09:00 07.10.2022 (обновлено: 09:21 07.10.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит НАТО в Варшаве. Второй день
Саммит НАТО в Варшаве. Второй день - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Посольство РФ в Оттаве ждет реакции канадского премьер-министра Джастина Трюдо и его кабмина на обращение Владимира Зеленского к НАТО с просьбой нанести превентивные ядерные удары по России, отметили 6 октября в Twitter диппредставительства
"Зеленский только что потребовал от НАТО нанесения превентивных (ядерных) ударов по России. Посольство включает таймер️ и ждёт, как, когда и если кабинет Трюдо отреагирует на заявление своего любимца", - говорится в сообщении.
Накануне Зеленский, выступая в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи, заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по РФ, а не "ждать ядерных ударов России". Позднее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров пояснил, что тот не призывал использовать ядерное оружие против РФ, а подразумевал превентивные санкции.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что его слова - не что иное, как призыв к началу мировой войны, ответственность за это должны нести США и Великобритания, которые фактически руководят действиями Киева.
 
Владимир ЗеленскийНАТОпосольствоДжастин ТрюдоядерныйНовости
 
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