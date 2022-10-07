По крымскому сценарию: Политолог рассказал о предстоящей в новых регионах РФ работе
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПодсчет голосов по итогам референдумов о присоединении новых территорий в России
В связи со вхождением в состав РФ четырёх новых регионов им предстоит “очень серьёзная работа” по приведению их законов а соответствие с законами страны. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин
Он напомнил, что после вхождения в состав России Республики Крым потребовалось несколько лет для адаптации её регионального законодательства.
Здесь ситуация еще сложнее, потому что вошли две республики и две области. Поэтому, я думаю, предстоит громадная работа на местах и предстоит громадная работа на федеральном уровне
По его словам, сначала предстоит корректировка статей бюджетов регионов, а затем уже спокойная работа по исправлению местного законодательства.
30 сентября, 08:25Херсон и Запорожье помогут России избавиться от импортных овощей — экспертВхождение в состав России двух таких аграрных регионов, как Херсонская и Запорожская области даст импульс развитию сельского хозяйства страны и избавит ее от необходимости импорта овощей и многих фруктов. Об этом заявил политолог, доцент НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, передает 30 сентября РИА Новости
Полный текст интервью можно прочитать здесь.