https://ukraina.ru/20221007/1039465692.html

По крымскому сценарию: Политолог рассказал о предстоящей в новых регионах РФ работе

По крымскому сценарию: Политолог рассказал о предстоящей в новых регионах РФ работе - 07.10.2022 Украина.ру

По крымскому сценарию: Политолог рассказал о предстоящей в новых регионах РФ работе

В связи со вхождением в состав РФ четырёх новых регионов им предстоит “очень серьёзная работа” по приведению их законов а соответствие с законами страны. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин

2022-10-07T05:00

2022-10-07T05:00

2022-10-07T05:00

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Он напомнил, что после вхождения в состав России Республики Крым потребовалось несколько лет для адаптации её регионального законодательства.По его словам, сначала предстоит корректировка статей бюджетов регионов, а затем уже спокойная работа по исправлению местного законодательства.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220930/1039234618.html

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новости, алексей мухин, лднр, херсонская область, запорожская область, законодательство, бюджет