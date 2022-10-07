По крымскому сценарию: Политолог рассказал о предстоящей в новых регионах РФ работе - 07.10.2022 Украина.ру
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По крымскому сценарию: Политолог рассказал о предстоящей в новых регионах РФ работе
По крымскому сценарию: Политолог рассказал о предстоящей в новых регионах РФ работе - 07.10.2022 Украина.ру
По крымскому сценарию: Политолог рассказал о предстоящей в новых регионах РФ работе
В связи со вхождением в состав РФ четырёх новых регионов им предстоит “очень серьёзная работа” по приведению их законов а соответствие с законами страны. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин
2022-10-07T05:00
2022-10-07T05:00
новости
алексей мухин
лднр
херсонская область
запорожская область
законодательство
бюджет
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Он напомнил, что после вхождения в состав России Республики Крым потребовалось несколько лет для адаптации её регионального законодательства.По его словам, сначала предстоит корректировка статей бюджетов регионов, а затем уже спокойная работа по исправлению местного законодательства.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220930/1039234618.html
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новости, алексей мухин, лднр, херсонская область, запорожская область, законодательство, бюджет
Новости, Алексей Мухин, ЛДНР, Херсонская область, Запорожская область, законодательство, бюджет

По крымскому сценарию: Политолог рассказал о предстоящей в новых регионах РФ работе

05:00 07.10.2022
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПодсчет голосов по итогам референдумов о присоединении новых территорий в России
Подсчет голосов по итогам референдумов о присоединении новых территорий в России - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости . Александр Гальперин
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В связи со вхождением в состав РФ четырёх новых регионов им предстоит “очень серьёзная работа” по приведению их законов а соответствие с законами страны. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин
Он напомнил, что после вхождения в состав России Республики Крым потребовалось несколько лет для адаптации её регионального законодательства.

Здесь ситуация еще сложнее, потому что вошли две республики и две области. Поэтому, я думаю, предстоит громадная работа на местах и предстоит громадная работа на федеральном уровне

Алексей Мухин
Алексей Мухин
Директор Центра политической информации
По его словам, сначала предстоит корректировка статей бюджетов регионов, а затем уже спокойная работа по исправлению местного законодательства.
овощи прилавок рынок помидоры огурцы зелень капуста
30 сентября, 08:25
Херсон и Запорожье помогут России избавиться от импортных овощей — экспертВхождение в состав России двух таких аграрных регионов, как Херсонская и Запорожская области даст импульс развитию сельского хозяйства страны и избавит ее от необходимости импорта овощей и многих фруктов. Об этом заявил политолог, доцент НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, передает 30 сентября РИА Новости
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиАлексей МухинЛДНРХерсонская областьЗапорожская областьзаконодательствобюджет
 
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