https://ukraina.ru/20221006/1039442739.html

Алексей Мухин: Вполне вероятно, что нас ожидает полное разрушение человеческой цивилизации

Алексей Мухин: Вполне вероятно, что нас ожидает полное разрушение человеческой цивилизации - 06.10.2022 Украина.ру

Алексей Мухин: Вполне вероятно, что нас ожидает полное разрушение человеческой цивилизации

Украина.ру, 06.10.2022

2022-10-06T13:53

2022-10-06T13:53

2022-10-06T13:53

интервью

алексей мухин

сво

нато

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Вместо международного права сегодня предлагаются какие-то "правила", вместо справедливости предлагается право сильного. Многие западные акторы уже принимают это как данность, как объективную реальность. В результате мир оказался на грани ядерного противостояния, считает политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Алексей, Владимир Зеленский утвердил решение о невозможности переговоров с Владимиром Путиным. В Кремле, соответственно, прокомментировали такой отказ, также Дмитрий Песков заявил о позитивной попытке Илона Маска поучаствовать в этом. При каких обстоятельствах Москва и Киев могли бы возобновить переговоры и нужны ли они вообще?– Про Кремль в указе Владимира Зеленского ничего не было, видимо, здесь остается некоторая свобода маневров, вполне вероятно, что переговоры состоятся в Киеве, со всеми вытекающими отсюда последствиями.Но на самом деле, я думаю, что это какая-то детская рефлексия, инфантильная достаточно реакция Владимира Зеленского на ситуацию вокруг Украины.С одной стороны, казалось бы, Украина находится сейчас в таком пропагандистском угаре, ей кажется, что она выигрывает войну и т.д., но, с другой стороны, со стороны западных партнеров, все чаще звучат предложения Киеву договариваться с Россией.Эти предложения очень не нравятся Зеленскому. Судя по всему, он решил пойти ва-банк и запретить самому себе переговариваться с российской стороной. Запретить это никто ему не может, потому что он запрещает себе, но выглядит это, честно говоря, достаточно диковато, потому что прецедентов, подобного этому, я в дипломатической истории припомнить не могу. Может быть, они и были, но это было скрыто от публики.– Вы считаете, инфантильность связана с тем, что Зеленский сам хочет принять какое-то решение, или, все-таки, не было твердого указа свыше?– Такое ощущение, что Зеленский по-прежнему работает, что называется, на публику студии "95 квартал". Если Зеленскому было дано указание со стороны части какого-то натовского истеблишмента ни в коем случае не вступать в переговоры, такая информация проходила, то для этого не нужен указ Зеленскому запретить самому себе переговариваться с Владимиром Путиным.Если Зеленский хотел показать свое отношение к Владимиру Путину лично, для этого, опять же, не нужен указ, для этого достаточно просто записать видео. Но Владимир Зеленский пошел таким путем, который выставил его дураком.– Секретарь Совбеза Николай Патрушев обвинил США в срыве переговоров между Россией и Украиной. Подтверждает ли это то, что войну Запад будет вести до последнего украинца?– Речь идет, безусловно, о стамбульских договоренностях и стамбульских встречах, стамбульских переговорах. И Владимир Путин недавно вычел эту информацию, заявив о том, что именно позиция западных партнеров Украины, прежде всего, США и Британии сыграла роковую роль в этих переговорах. Сначала они шли ровно, а затем вдруг по какой-то необъяснимой внешней причине они были прерваны украинской стороной.Я думаю, что речь идет, прежде всего, о демонстрации того, что Украина не является суверенным государством и получает указания извне, как ей дальше развивать свои отношения с соседями, в том числе, с Россией. Полагаю, что подобного рода информация является весьма ценной, потому что мы понимаем, что разговаривать для урегулирования конфликта в Европе, нужно не с Украиной, нужно с теми, кто заказывает там музыку.– Вопрос на перспективу. Возможно ли лишить Россию права вето в Совбезе ООН, заменив Украиной, может быть, не сейчас, но позже?– Технически это невозможно, потому что это нарушение Устава ООН. Практически ограничить совершенно волюнтаристским образом - это, я думаю… Сейчас вообще время такое, что возможно все.Вместо международного права предлагаются какие-то правила, вместо справедливости предлагается право сильного. Причем многие западные акторы уже это принимают как данность, как объективную реальность. Что вызывает удивление, потому что, оставаясь в формате правового поля и апеллируя к принципам справедливости, которые заложены в Устав ООН, последние годы мы могли избежать глобального конфликта.Сейчас же, когда эти постулаты были подвергнуты сомнению, мы стоим на грани ядерного противостояния. По-моему, вся текущая ситуация вопиет буквально, что это тупиковый путь, и вполне вероятно, что нас ожидает полное разрушение человеческой цивилизации в том виде, в которой мы ее знаем. Поэтому эксперименты с привлечением Украины в состав Совбеза ООН, на мой взгляд, крайне опасны.– Многие политики сейчас, когда говорят о том, возможно это или невозможно, приводят пример 25 октября 1971 года, когда вместо Тайваня - Китай и Пекин стали представлять ООН. И что, может быть, все-таки есть какие-то лазейки, при помощи которых Украина заменит Россию?– Нет таких лазеек. Тем более, что Тайвань был чисто номинальным представителем. Посмотрите на Тайвань и на Китай - и тогда, и сейчас. Это все равно, что смотреть на Украину и на Россию и тогда, и сейчас.Я думаю, что подобного рода вещи, обсуждения, попытки найти эти лазейки, они выдают лишь то, что хоть тушкой, хоть чучелом, Украину пытаются протащить куда-то – для того, чтобы сделать побольнее России.Подобного рода практика традиционно в человеческой истории приводит к глобальным масштабным конфликтам.– Кстати, по поводу "протащить". Зеленский подает заявку на ускоренное вступление в НАТО. Йенс Столтенберг ему заявляет о том, что сейчас НАТО сконцентрирует усилия только на оказании помощи Киеву. Принято считать, что Украина – всего лишь некая шахматная фигура на доске игры США и России - а какая фигура, по вашему мнению?– Я бы не стал сбрасывать со счетов серьезность ситуации в связи с подачей заявки, потому что формальный шаг сделан, и ситуация в НАТО может измениться достаточно стремительно, в зависимости от того, что будет происходить в ходе СВО. Поэтому за этими руками надо следить очень внимательно.Другое дело, что Украина сейчас – это токсичный актив. По завершении эскалации конфликта - ее необходимо будет содержать, как неоднократно Украина намекала и говорила прямым текстом. Внимание, вопрос – кто же будет это делать? Европейская экономика? Она находится в полуразрушенном состоянии. Россия? Это маловероятно. Речь идет о том, и сами украинцы намекают, что это будут делать США.В США по этому поводу консенсуса нет вообще. Я думаю, что такая осторожная позиция акторов НАТО связана именно с тем, что они не хотят брать на себя никакие обязательства. А это уже больно украинским политикам, которые заложились на это, которые испортили отношения не только с Россией, но и с другими странами, включая Китай, отчасти даже Польшу.Мы не будем обольщаться объятиями, которыми периодически удостаивают друг друга Владимир Зеленский и Дуда, мы посмотрим на гражданские общества Украины и Польши – там явный антагонизм. Тем более, что Польша имеет территориальные претензии к Украине и Украина об этом знает.Поэтому я думаю, что ситуация настолько сложна, что в результате возможен любой исход, даже самый неожиданный.– То есть, Украине создали некую иллюзию вступления, но США, скорее всего, не пойдут на такие жертвы?– Я этого не говорил. Я сказал ровно обратное, я сказал то, что на данном этапе, с учетом того, что политики часто принимают импульсивные решения, как сказал Владимир Путин совершенно справедливо… Возможно все, но за политическими решениями следует имплементация, физическая возможность, физическая реализация этого решения. Вступление Украины в НАТО на данном этапе может эту организацию порвать, потому что Украина как актив - к вступлению в НАТО абсолютно не готова. – Перейдем к ситуации в казахстанском МИД, там вызвали посла России после заявления Марии Захаровой по поводу возвращения в Астану посла Украины, который призывал убивать всех русских. Речь идет о Петре Врублёвском. Говорят, что он покинет Астану, но после назначения нового посла. Когда будет назначен новый – тоже непонятно. Смена Украиной посла ведет ли к тому, что поменяется риторика, послу скажут, что так выражать свое мнение вслух нельзя?– Ситуация скотская совершенно, потому что, по-хорошему, после подобного рода заявлений нужно совершать, как говорят самураи – сэппуку – самоубийство. Так называемый посол Украины в Казахстане доказал публично свою собственную профессиональную несостоятельность.Я не знаю, какими мотивами руководствуется МИД Украины, хотя подозреваю это, но то, что этот человек профнепригоден – это совершенно очевидно. На самом деле ситуация частично репутационно пятнает также и казахскую сторону, которая очень вяло реагирует на этот прецедент.По сути, речь идет об открытии ящика Пандоры. Потому, что если никаких мер предпринято не будет, и этот недостойный человек останется исполнять свою дипломатическую миссию, то другие страны, другие дипломаты - поймут, что такое возможно.Это на самом деле очень серьезно разрушит, деформирует сам престиж и достоинство дипломатической службы, начиная с Украины, потом Казахстан, а потом и далее. То есть, речь идет об очень серьезных вещах, речь идет о потере профессиональной репутации.– Понимая, что уголовное дело не завести, потому что есть дипломатическая неприкосновенность, можно ожидать повторения событий.– Я бы обратил внимание даже на (посла Украины в Германии – Ред.) Андрея Мельника, который непонятным образом допустил такие же, подобного рода высказывания. Этот тренд украинский, но он по-прежнему находится в таком подвисшем состоянии в Германии.– Насколько мы понимаем, этот тренд не изменится, пока не сменится киевский режим?– Так точно.– Президент Владимир Путин подписал закон о вхождении четырех новых регионов в состав России. Как нужно адаптировать российское законодательство под новые реалии, и нужно ли?– Конечно, нужно. Предстоит очень серьезная работа, мы помним, что ситуация с Крымом потребовала нескольких лет адаптации - не российского законодательства, а законодательства этого региона, который вошел в состав Российской Федерации.Здесь ситуация еще сложнее, потому, что вошли две республики и две области. Поэтому, я думаю, предстоит громадная работа на местах и предстоит громадная работа на федеральном уровне.Это требует очень серьезной доводки, начиная от приведения в соответствие законодательного тела, которое работает на тех или иных территориях, и бюджетные строчки тоже будут меняться, потому, что мы сейчас находимся в состоянии принятия очередного бюджета, поэтому все потребует корректировки.– С чего нужно начать в первую очередь?– Думаю, в первую очередь - с бюджетных вещей. Потому, что дальше все выправится само собой в значительной степени. А затем - потихоньку, не торопясь, очень внимательно, надо приводить в соответствие местное законодательство этих новых субъектов Российской Федерации в соответствии с федеральным.

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Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, алексей мухин, сво, нато, украина, оон, рф