Алексей Мухин: Вполне вероятно, что нас ожидает полное разрушение человеческой цивилизации
Вместо международного права сегодня предлагаются какие-то "правила", вместо справедливости предлагается право сильного. Многие западные акторы уже принимают это как данность, как объективную реальность. В результате мир оказался на грани ядерного противостояния, считает политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
- Алексей, Владимир Зеленский утвердил решение о невозможности переговоров с Владимиром Путиным. В Кремле, соответственно, прокомментировали такой отказ, также Дмитрий Песков заявил о позитивной попытке Илона Маска поучаствовать в этом. При каких обстоятельствах Москва и Киев могли бы возобновить переговоры и нужны ли они вообще?
– Про Кремль в указе Владимира Зеленского ничего не было, видимо, здесь остается некоторая свобода маневров, вполне вероятно, что переговоры состоятся в Киеве, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Но на самом деле, я думаю, что это какая-то детская рефлексия, инфантильная достаточно реакция Владимира Зеленского на ситуацию вокруг Украины.
С одной стороны, казалось бы, Украина находится сейчас в таком пропагандистском угаре, ей кажется, что она выигрывает войну и т.д., но, с другой стороны, со стороны западных партнеров, все чаще звучат предложения Киеву договариваться с Россией.
Эти предложения очень не нравятся Зеленскому. Судя по всему, он решил пойти ва-банк и запретить самому себе переговариваться с российской стороной. Запретить это никто ему не может, потому что он запрещает себе, но выглядит это, честно говоря, достаточно диковато, потому что прецедентов, подобного этому, я в дипломатической истории припомнить не могу. Может быть, они и были, но это было скрыто от публики.
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– Вы считаете, инфантильность связана с тем, что Зеленский сам хочет принять какое-то решение, или, все-таки, не было твердого указа свыше?
– Такое ощущение, что Зеленский по-прежнему работает, что называется, на публику студии "95 квартал". Если Зеленскому было дано указание со стороны части какого-то натовского истеблишмента ни в коем случае не вступать в переговоры, такая информация проходила, то для этого не нужен указ Зеленскому запретить самому себе переговариваться с Владимиром Путиным.
Если Зеленский хотел показать свое отношение к Владимиру Путину лично, для этого, опять же, не нужен указ, для этого достаточно просто записать видео. Но Владимир Зеленский пошел таким путем, который выставил его дураком.
– Секретарь Совбеза Николай Патрушев обвинил США в срыве переговоров между Россией и Украиной. Подтверждает ли это то, что войну Запад будет вести до последнего украинца?
– Речь идет, безусловно, о стамбульских договоренностях и стамбульских встречах, стамбульских переговорах. И Владимир Путин недавно вычел эту информацию, заявив о том, что именно позиция западных партнеров Украины, прежде всего, США и Британии сыграла роковую роль в этих переговорах. Сначала они шли ровно, а затем вдруг по какой-то необъяснимой внешней причине они были прерваны украинской стороной.
Я думаю, что речь идет, прежде всего, о демонстрации того, что Украина не является суверенным государством и получает указания извне, как ей дальше развивать свои отношения с соседями, в том числе, с Россией. Полагаю, что подобного рода информация является весьма ценной, потому что мы понимаем, что разговаривать для урегулирования конфликта в Европе, нужно не с Украиной, нужно с теми, кто заказывает там музыку.
– Вопрос на перспективу. Возможно ли лишить Россию права вето в Совбезе ООН, заменив Украиной, может быть, не сейчас, но позже?
– Технически это невозможно, потому что это нарушение Устава ООН. Практически ограничить совершенно волюнтаристским образом - это, я думаю… Сейчас вообще время такое, что возможно все.
Вместо международного права предлагаются какие-то правила, вместо справедливости предлагается право сильного. Причем многие западные акторы уже это принимают как данность, как объективную реальность. Что вызывает удивление, потому что, оставаясь в формате правового поля и апеллируя к принципам справедливости, которые заложены в Устав ООН, последние годы мы могли избежать глобального конфликта.
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Сейчас же, когда эти постулаты были подвергнуты сомнению, мы стоим на грани ядерного противостояния. По-моему, вся текущая ситуация вопиет буквально, что это тупиковый путь, и вполне вероятно, что нас ожидает полное разрушение человеческой цивилизации в том виде, в которой мы ее знаем. Поэтому эксперименты с привлечением Украины в состав Совбеза ООН, на мой взгляд, крайне опасны.
– Многие политики сейчас, когда говорят о том, возможно это или невозможно, приводят пример 25 октября 1971 года, когда вместо Тайваня - Китай и Пекин стали представлять ООН. И что, может быть, все-таки есть какие-то лазейки, при помощи которых Украина заменит Россию?
– Нет таких лазеек. Тем более, что Тайвань был чисто номинальным представителем. Посмотрите на Тайвань и на Китай - и тогда, и сейчас. Это все равно, что смотреть на Украину и на Россию и тогда, и сейчас.
Я думаю, что подобного рода вещи, обсуждения, попытки найти эти лазейки, они выдают лишь то, что хоть тушкой, хоть чучелом, Украину пытаются протащить куда-то – для того, чтобы сделать побольнее России.
Подобного рода практика традиционно в человеческой истории приводит к глобальным масштабным конфликтам.
– Кстати, по поводу "протащить". Зеленский подает заявку на ускоренное вступление в НАТО. Йенс Столтенберг ему заявляет о том, что сейчас НАТО сконцентрирует усилия только на оказании помощи Киеву. Принято считать, что Украина – всего лишь некая шахматная фигура на доске игры США и России - а какая фигура, по вашему мнению?
– Я бы не стал сбрасывать со счетов серьезность ситуации в связи с подачей заявки, потому что формальный шаг сделан, и ситуация в НАТО может измениться достаточно стремительно, в зависимости от того, что будет происходить в ходе СВО. Поэтому за этими руками надо следить очень внимательно.
Другое дело, что Украина сейчас – это токсичный актив. По завершении эскалации конфликта - ее необходимо будет содержать, как неоднократно Украина намекала и говорила прямым текстом. Внимание, вопрос – кто же будет это делать? Европейская экономика? Она находится в полуразрушенном состоянии. Россия? Это маловероятно. Речь идет о том, и сами украинцы намекают, что это будут делать США.
В США по этому поводу консенсуса нет вообще. Я думаю, что такая осторожная позиция акторов НАТО связана именно с тем, что они не хотят брать на себя никакие обязательства. А это уже больно украинским политикам, которые заложились на это, которые испортили отношения не только с Россией, но и с другими странами, включая Китай, отчасти даже Польшу.
Мы не будем обольщаться объятиями, которыми периодически удостаивают друг друга Владимир Зеленский и Дуда, мы посмотрим на гражданские общества Украины и Польши – там явный антагонизм. Тем более, что Польша имеет территориальные претензии к Украине и Украина об этом знает.
Поэтому я думаю, что ситуация настолько сложна, что в результате возможен любой исход, даже самый неожиданный.
– То есть, Украине создали некую иллюзию вступления, но США, скорее всего, не пойдут на такие жертвы?
– Я этого не говорил. Я сказал ровно обратное, я сказал то, что на данном этапе, с учетом того, что политики часто принимают импульсивные решения, как сказал Владимир Путин совершенно справедливо… Возможно все, но за политическими решениями следует имплементация, физическая возможность, физическая реализация этого решения. Вступление Украины в НАТО на данном этапе может эту организацию порвать, потому что Украина как актив - к вступлению в НАТО абсолютно не готова.
– Перейдем к ситуации в казахстанском МИД, там вызвали посла России после заявления Марии Захаровой по поводу возвращения в Астану посла Украины, который призывал убивать всех русских. Речь идет о Петре Врублёвском. Говорят, что он покинет Астану, но после назначения нового посла. Когда будет назначен новый – тоже непонятно. Смена Украиной посла ведет ли к тому, что поменяется риторика, послу скажут, что так выражать свое мнение вслух нельзя?
– Ситуация скотская совершенно, потому что, по-хорошему, после подобного рода заявлений нужно совершать, как говорят самураи – сэппуку – самоубийство. Так называемый посол Украины в Казахстане доказал публично свою собственную профессиональную несостоятельность.
Я не знаю, какими мотивами руководствуется МИД Украины, хотя подозреваю это, но то, что этот человек профнепригоден – это совершенно очевидно. На самом деле ситуация частично репутационно пятнает также и казахскую сторону, которая очень вяло реагирует на этот прецедент.
По сути, речь идет об открытии ящика Пандоры. Потому, что если никаких мер предпринято не будет, и этот недостойный человек останется исполнять свою дипломатическую миссию, то другие страны, другие дипломаты - поймут, что такое возможно.
Это на самом деле очень серьезно разрушит, деформирует сам престиж и достоинство дипломатической службы, начиная с Украины, потом Казахстан, а потом и далее. То есть, речь идет об очень серьезных вещах, речь идет о потере профессиональной репутации.
– Понимая, что уголовное дело не завести, потому что есть дипломатическая неприкосновенность, можно ожидать повторения событий.
– Я бы обратил внимание даже на (посла Украины в Германии – Ред.) Андрея Мельника, который непонятным образом допустил такие же, подобного рода высказывания. Этот тренд украинский, но он по-прежнему находится в таком подвисшем состоянии в Германии.
– Насколько мы понимаем, этот тренд не изменится, пока не сменится киевский режим?
– Так точно.
– Президент Владимир Путин подписал закон о вхождении четырех новых регионов в состав России. Как нужно адаптировать российское законодательство под новые реалии, и нужно ли?
– Конечно, нужно. Предстоит очень серьезная работа, мы помним, что ситуация с Крымом потребовала нескольких лет адаптации - не российского законодательства, а законодательства этого региона, который вошел в состав Российской Федерации.
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Здесь ситуация еще сложнее, потому, что вошли две республики и две области. Поэтому, я думаю, предстоит громадная работа на местах и предстоит громадная работа на федеральном уровне.
Это требует очень серьезной доводки, начиная от приведения в соответствие законодательного тела, которое работает на тех или иных территориях, и бюджетные строчки тоже будут меняться, потому, что мы сейчас находимся в состоянии принятия очередного бюджета, поэтому все потребует корректировки.
– С чего нужно начать в первую очередь?
– Думаю, в первую очередь - с бюджетных вещей. Потому, что дальше все выправится само собой в значительной степени. А затем - потихоньку, не торопясь, очень внимательно, надо приводить в соответствие местное законодательство этих новых субъектов Российской Федерации в соответствии с федеральным.