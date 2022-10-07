https://ukraina.ru/20221007/1039432090.html

Доброволец "Нурали" рассказал, как мобилизация повлияет на ВС РФ

Доброволец "Нурали" рассказал, как мобилизация повлияет на ВС РФ - 07.10.2022 Украина.ру

Доброволец "Нурали" рассказал, как мобилизация повлияет на ВС РФ

Мобилизация даст огромный прирост войск и произойдет мощная перезагрузка Вооруженных сил, заявил доброволец из Челябинска с позывным "Нурали" в интервью Украина.ру

2022-10-07T08:00

2022-10-07T08:00

2022-10-07T08:00

новости

мобилизация

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039228429_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9b6a7cd481c7a176010ba189f06c71fe.jpg

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.По его словам, на сегодняшний день стоит задача перед РФ - всех, кого мобилизовали, вывести на один уровень подготовки.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221006/1039413115.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, мобилизация, вс рф