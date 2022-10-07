https://ukraina.ru/20221007/1039432090.html
Доброволец "Нурали" рассказал, как мобилизация повлияет на ВС РФ
Доброволец "Нурали" рассказал, как мобилизация повлияет на ВС РФ - 07.10.2022 Украина.ру
Доброволец "Нурали" рассказал, как мобилизация повлияет на ВС РФ
Мобилизация даст огромный прирост войск и произойдет мощная перезагрузка Вооруженных сил, заявил доброволец из Челябинска с позывным "Нурали" в интервью Украина.ру
2022-10-07T08:00
2022-10-07T08:00
2022-10-07T08:00
новости
мобилизация
вс рф
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Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.По его словам, на сегодняшний день стоит задача перед РФ - всех, кого мобилизовали, вывести на один уровень подготовки.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221006/1039413115.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мобилизация, вс рф
Доброволец "Нурали" рассказал, как мобилизация повлияет на ВС РФ
Мобилизация даст огромный прирост войск и произойдет мощная перезагрузка Вооруженных сил, заявил доброволец из Челябинска с позывным "Нурали" в интервью Украина.ру