https://ukraina.ru/20221005/1039396651.html

"На противника работает вся иностранная разведка," — доброволец "Нурали" о масштабной перезагрузке ВС РФ

"На противника работает вся иностранная разведка," — доброволец "Нурали" о масштабной перезагрузке ВС РФ - 05.10.2022 Украина.ру

"На противника работает вся иностранная разведка," — доброволец "Нурали" о масштабной перезагрузке ВС РФ

Доброволец из Челябинска с позывным «Нурали» рассказал в интервью изданию Украина.ру, чем могут быть вызваны потери на Херсонском направлении. Люди устали... Украина.ру, 05.10.2022

2022-10-05T13:16

2022-10-05T13:16

2022-10-05T13:27

интервью

сво

россия

украина

челябинск

потери

диверсанты

всу

пво

израиль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103416/15/1034161596_101:0:825:407_1920x0_80_0_0_eb4401eb50d32ba43073e2bf91a9e6f0.jpg

Доброволец из Челябинска с позывным «Нурали» рассказал в интервью изданию Украина.ру, чем могут быть вызваны потери на Херсонском направлении. Люди устали морально, провели ротацию и отправили на отдых, а замена только идет.Молодой человек даже во время нашей беседы не снимал с лица балаклавы, что подчеркивало его настороженность. В Херсон он приехал из Челябинска четыре месяца назад и уже хорошо изучил специфику города, настроения и привычки его жителей.Но по родному городу всё же скучает — говорит, что «нужно скорее со всем разобраться и разъехаться всем по домам».— Нурали, как обстоят дела на фронте? Есть информация, что ВСУ имеют определенные успехи на Херсонском направлении.— То, что двигается чуть-чуть граница — это дела вооруженных сил РФ, и то, что там взяли поселки, — ну там в поселках опорные пункты, там нет целых батальонов. Они как двигались в ту сторону, так и в эту сторону двигаются. А сейчас пошла мобилизация и сюда будут приезжать ребята со всей страны. Много кто хочет реально помочь исправить ситуацию и к нам обращаются постоянно — как, чем помочь. Много иностранцев в том числе просятся на поддержку. Всё стабилизируется.— На чьей стороне сейчас преимущество?— На сегодняшний день на противника работает вся иностранная разведка, информационное пространство постоянно насыщается новыми данными, за достоверность которых никто не несёт ответственности.Но преимущество всё равно на нашей стороне, потому что по ракетным системам мы впереди идем. Многие страны мира могут только позавидовать. Например, по противоракетной системе — посмотрите хотя бы на примере «Панциря». Сколько он закрыл и уничтожил ракет различного производства — и иностранного, и советского. Блестящая же работа! Можно поместить его даже на герб Херсонской области.Какая страна мира может похвастаться таким ПВО, которое есть у нас? По большому счету, то, что рассказывают про Израиль, про «Железный купол» — мы же не видели их в деле. Видели только, когда их газовыми баллонами, самодельными оппуливают (смеётся) и они их там сбивают. Но разве мы видели когда-нибудь, чтобы этот купол работал против «умных» ракетных систем, которые скрываются и двигаются к своей цели по неизвестной траектории, меняя ее постоянно? Нет такого!Поэтому по вооружению у нас есть и «Ониксы», и «Калибры», и «Искандеры», и на сегодняшний день в этом плане мы превосходим. По разведданным, которые есть у противника, — да, конечно, на них работает вся разведка НАТО, США и т. д. плюс еще внутренние разведчики, которые сейчас есть на освобожденных территориях.— А в стратегическом плане?— Война выигрывается еще и экономически зачастую. Речь о логистических маршрутах. Сейчас интенсивно наносятся удары по пунктам боепитания — хранилищам с горюче-смазочными материалами. И мы бьем по противнику, и противник по нам. Но нам легко, потому что не надо куда-то через океан это всё везти. Мы произвели и поставили по железной дороге очень быстро — логистика хорошая.— Из-за чего произошли такие быстрые потери российскими военными населенных пунктов на Херсонском направлении?— На мой взгляд, это произошло потому, что боеспособные подразделения провели ротацию, военных отправили на отдых — ведь люди морально устали, а замена только сейчас придет.Я думаю, что обстановка кардинально поменяется, потому что накачка российских войск идет достаточно интенсивно, работают учебные центры. Из открытых источников я знаю, что губернаторы своих областей получили такую возможность финансировать из бюджета учебные центры для подготовки мобилизованных, экипировать их.— К чему сейчас готовят мобилизованных?— Задача — чтобы всех, кого мобилизовали, вывести на один уровень подготовки хотя бы чтобы он сравнялся, а потом здесь они всему остальному обучатся.Мобилизация даст огромный прирост войск, тем более в запасе сейчас очень много боеспособных, кто когда-то по какой-то причине ушел из армии. Сейчас они возвращаются. Это будет мощная перезагрузка Вооруженных сил.— А как вы сами оцениваете отступление наших военных?— Я здесь нахожусь уже четыре месяца, и все эти моменты мне видны не понаслышке — и движения со стороны Украины, и то, как мы работаем. У меня нет вопросов к этой войне — идёт бой. Что-то может быть в один момент лучше, что-то хуже. Не бывает так, что всё идет гладко.Самое тяжелое — это наступательные операции, бойцы выдыхаются, гибнут. Но ничего, нормально, прорвемся, ждем ребят. Многие уже пишут, что всё, едем. Позитивный настрой в целом.— Вы ушли на СВО как доброволец. Как отреагировала ваша семья, близкие волнуются?— Ну что говорить, конечно, все волнуются, но это же наша страна, как мы ее бросим? Мы уже здесь давно, мы возвращаем свои территории, это Россия, пришло время ее защитить. Поэтому я всегда говорю молодым бойцам, кто обращается за советом: ребята, быстрее приезжайте, быстренько разберемся и разбежимся по домам, заниматься своими делами и семьями. А если каждый будет прятаться, так мы всё до Камчатки потеряем.У России военные интересы и дело принципа, мы будем добиваться их достижения до конца, любой ценой. Мы сейчас видим, что оборонно-промышленный комплекс работает на полную, объемы производства увеличены, недостающие сегменты, в которых нуждались предприятия, перекрыты. Понятно, что не всё мы могли сами производить, какие-то производства во всех регионах страны вводятся в эксплуатацию по добыче того, чего раньше, казалось, нам невыгодно и было проще покупать у кого-то готовые изделия. Сейчас это всё реализуется.

https://ukraina.ru/20221005/1039384790.html

https://ukraina.ru/20221004/1039331253.html

https://ukraina.ru/20221004/1039315055.html

челябинск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Руфина Жаляева

Руфина Жаляева

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Руфина Жаляева

интервью, сво, россия, украина, челябинск, потери, диверсанты, всу, пво, израиль, вооружение, нато, сша, мобилизация