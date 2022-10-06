https://ukraina.ru/20221006/1039441165.html

Захарова объяснила, почему Евросоюз может стать участником конфликта на Украине

Захарова объяснила, почему Евросоюз может стать участником конфликта на Украине - 06.10.2022 Украина.ру

Захарова объяснила, почему Евросоюз может стать участником конфликта на Украине

В октябре главы МИД стран Евросоюза могут принять решение о создании миссии военной помощи Украине. Это решение закрепит Евросоюз в статусе участника военного конфликта. Об этом на брифинге 6 октября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова

2022-10-06T12:47

2022-10-06T12:47

2022-10-06T12:47

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В Евросоюзе обсуждают создание миссии по оказанию военной помощи Украине. Если эта организация начнет работу, это будет означать переход Евросоюза на новый уровень противостояния, заявила Захарова. Поддержка Запада киевскому режиму затягивает боевые действия, добавила Захарова, и подталкивает Киев к новым преступлениям. Главы МИД стран Евросоюза обсуждали вопрос создания миссии военной помощи Украине на неформальной встрече в Нью-Йорке в конце сентября. Окончательно решение может быть принято в октябре.

https://ukraina.ru/20221006/1039433867.html

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