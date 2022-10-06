Захарова объяснила, почему Евросоюз может стать участником конфликта на Украине - 06.10.2022 Украина.ру
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Захарова объяснила, почему Евросоюз может стать участником конфликта на Украине
Захарова объяснила, почему Евросоюз может стать участником конфликта на Украине - 06.10.2022 Украина.ру
Захарова объяснила, почему Евросоюз может стать участником конфликта на Украине
В октябре главы МИД стран Евросоюза могут принять решение о создании миссии военной помощи Украине. Это решение закрепит Евросоюз в статусе участника военного конфликта. Об этом на брифинге 6 октября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова
2022-10-06T12:47
2022-10-06T12:47
новости
евросоюз
нато
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В Евросоюзе обсуждают создание миссии по оказанию военной помощи Украине. Если эта организация начнет работу, это будет означать переход Евросоюза на новый уровень противостояния, заявила Захарова. Поддержка Запада киевскому режиму затягивает боевые действия, добавила Захарова, и подталкивает Киев к новым преступлениям. Главы МИД стран Евросоюза обсуждали вопрос создания миссии военной помощи Украине на неформальной встрече в Нью-Йорке в конце сентября. Окончательно решение может быть принято в октябре.
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новости, евросоюз, нато, украина
Новости, Евросоюз, НАТО, Украина

Захарова объяснила, почему Евросоюз может стать участником конфликта на Украине

12:47 06.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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В октябре главы МИД стран Евросоюза могут принять решение о создании миссии военной помощи Украине. Это решение закрепит Евросоюз в статусе участника военного конфликта. Об этом на брифинге 6 октября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова
В Евросоюзе обсуждают создание миссии по оказанию военной помощи Украине. Если эта организация начнет работу, это будет означать переход Евросоюза на новый уровень противостояния, заявила Захарова.
"Если такая миссия будет все-таки сформирована, это приведет к повышению качественной вовлеченности Европейского союза, и закрепит его в статусе участника конфликта [на Украине]", - сказала Захарова.
Поддержка Запада киевскому режиму затягивает боевые действия, добавила Захарова, и подталкивает Киев к новым преступлениям.
Главы МИД стран Евросоюза обсуждали вопрос создания миссии военной помощи Украине на неформальной встрече в Нью-Йорке в конце сентября. Окончательно решение может быть принято в октябре.
Еврокомиссар по внутреннему рынку Евросоюза, бывший глава Минфина Франции Тьерри Бертон
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Еврокомиссар заявил о невозможности Украины вступить в НАТОУкраина не может вступить в НАТО, так как на ее территории идут боевые действия. Такое заявление сделал еврокомиссар по внутреннему рынку Евросоюза, бывший глава Минфина Франции Тьерри Бертон в эфире французского телеканала BFM TV
 
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