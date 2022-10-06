https://ukraina.ru/20221006/1039440059.html
Эксперт рассказал, как Россия ответит на русофобию в Казахстане
Эксперт рассказал, как Россия ответит на русофобию в Казахстане - 06.10.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, как Россия ответит на русофобию в Казахстане
Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в интервью изданию Украина.ру предположил, как Россия ответит на русофобские действия Казахстана
2022-10-06T12:00
2022-10-06T12:00
2022-10-06T12:28
новости
эксперт
казахстан
россия
русофобия
украина
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"Я полагаю, что дипломатическое давление на Казахстан будет продолжаться, поскольку Астана в рамках союзных обязательств по ОДКБ должна следовать базовым вещам, в том числе не предоставлять свою территорию для подрывной антироссийской деятельности, которую сейчас ведет украинский посол", - сказал он.Эксперт напомнил, что посольство Украины открыто и массово занималось вербовкой казахстанских граждан для шпионажа против России.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, эксперт, казахстан, россия, русофобия, украина
Новости, эксперт, Казахстан, Россия, Русофобия, Украина
Эксперт рассказал, как Россия ответит на русофобию в Казахстане
12:00 06.10.2022 (обновлено: 12:28 06.10.2022)
Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в интервью изданию Украина.ру предположил, как Россия ответит на русофобские действия Казахстана
"Я полагаю, что дипломатическое давление на Казахстан будет продолжаться, поскольку Астана в рамках союзных обязательств по ОДКБ должна следовать базовым вещам, в том числе не предоставлять свою территорию для подрывной антироссийской деятельности, которую сейчас ведет украинский посол", - сказал он.
Эксперт напомнил, что посольство Украины открыто и массово занималось вербовкой казахстанских граждан для шпионажа против России.
"Эти факты даже оглашались в прессе. Тем не менее Казахстан пока не принял мер по выдворению этого пособника террористов со своей территории", - добавил Мендкович.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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