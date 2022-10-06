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Эксперт рассказал, как Россия ответит на русофобию в Казахстане

Эксперт рассказал, как Россия ответит на русофобию в Казахстане - 06.10.2022 Украина.ру

Эксперт рассказал, как Россия ответит на русофобию в Казахстане

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в интервью изданию Украина.ру предположил, как Россия ответит на русофобские действия Казахстана

2022-10-06T12:00

2022-10-06T12:00

2022-10-06T12:28

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"Я полагаю, что дипломатическое давление на Казахстан будет продолжаться, поскольку Астана в рамках союзных обязательств по ОДКБ должна следовать базовым вещам, в том числе не предоставлять свою территорию для подрывной антироссийской деятельности, которую сейчас ведет украинский посол", - сказал он.Эксперт напомнил, что посольство Украины открыто и массово занималось вербовкой казахстанских граждан для шпионажа против России.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, эксперт, казахстан, россия, русофобия, украина