Эксперт рассказал, как Россия ответит на русофобию в Казахстане - 06.10.2022 Украина.ру
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Эксперт рассказал, как Россия ответит на русофобию в Казахстане
Эксперт рассказал, как Россия ответит на русофобию в Казахстане - 06.10.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, как Россия ответит на русофобию в Казахстане
Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в интервью изданию Украина.ру предположил, как Россия ответит на русофобские действия Казахстана
2022-10-06T12:00
2022-10-06T12:28
новости
эксперт
казахстан
россия
русофобия
украина
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"Я полагаю, что дипломатическое давление на Казахстан будет продолжаться, поскольку Астана в рамках союзных обязательств по ОДКБ должна следовать базовым вещам, в том числе не предоставлять свою территорию для подрывной антироссийской деятельности, которую сейчас ведет украинский посол", - сказал он.Эксперт напомнил, что посольство Украины открыто и массово занималось вербовкой казахстанских граждан для шпионажа против России.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, эксперт, казахстан, россия, русофобия, украина
Новости, эксперт, Казахстан, Россия, Русофобия, Украина

Эксперт рассказал, как Россия ответит на русофобию в Казахстане

12:00 06.10.2022 (обновлено: 12:28 06.10.2022)
 
© commons.wikimedia.org / Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21)флаг казахстан
флаг казахстан - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© commons.wikimedia.org / Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21)
Читать в
Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в интервью изданию Украина.ру предположил, как Россия ответит на русофобские действия Казахстана
"Я полагаю, что дипломатическое давление на Казахстан будет продолжаться, поскольку Астана в рамках союзных обязательств по ОДКБ должна следовать базовым вещам, в том числе не предоставлять свою территорию для подрывной антироссийской деятельности, которую сейчас ведет украинский посол", - сказал он.
Эксперт напомнил, что посольство Украины открыто и массово занималось вербовкой казахстанских граждан для шпионажа против России.

"Эти факты даже оглашались в прессе. Тем не менее Казахстан пока не принял мер по выдворению этого пособника террористов со своей территории", - добавил Мендкович.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
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