https://ukraina.ru/20221005/1039407361.html

Никита Мендкович: Россия продолжит давление на Казахстан, пока он не откажется помогать Украине

Никита Мендкович: Россия продолжит давление на Казахстан, пока он не откажется помогать Украине - 05.10.2022 Украина.ру

Никита Мендкович: Россия продолжит давление на Казахстан, пока он не откажется помогать Украине

Украина.ру, 05.10.2022

2022-10-05T14:18

2022-10-05T14:18

2022-10-05T14:18

интервью

казахстан

россия

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Казахстан, будучи союзником России по ОДКБ, должен проявить адекватную реакцию и как минимум выслать пособника террористов, находящегося на его территории в качестве посла Украины. Лучше всего было бы, чтобы Казахстан разорвал дипломатические отношения с фашистским режимом Киева. Тем более, что ему уже недолго осталось, считает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее власти Казахстана отклонили требование Москвы выслать посла Украины в Астане, который призвал убивать русских. Этому предшествовала дипломатическая пикировка со взаимным вызовом послов в МИД России и Казахстана.- Никита, почему Москва именно сейчас стала реагировать на те процессы, о которых уже несколько лет говорили все, кто хоть как-то интересовался Казахстаном?- Дело в том, что сейчас на территории Казахстана находится посол третьей страны (в данном случае киевского режима), который выступал с публичными призывами к убийству русских по этническому признаку. Это крайне серьезное нарушение всех дипломатических правил, так как дипломатических статус используется для разжигания войны, насилия и межэтнической ненависти. Именно поэтому последовал официальный дипломатический демарш, так как территория Казахстана используется украинскими русофобами как плацдарм для агрессии против России, в данном случае, информационной.- Есть ли у киевского режима возможность осуществить с территории Казахстана не только информационную агрессию?- Украинские и американские спецслужбы активно поддерживают казахских националистов, которые преследуют русских по этническому признаку. Была масса случаев насилия и угроз за использование русского языка в общественных местах, проявляли активность "языковые патрули".Отмечу также, что есть факты продажи старого советского оружия из Казахстана через подставные фирмы в интересах украинской армии. В этой связи в конце августа президенту Токаеву пришлось ввести полный запрет на экспорт оружия, чтобы исключить его попадания в руки украинских террористов. Однако есть информация, что эта торговля может продолжаться, но уже через контрабандные схемы при участии конкретных чиновников, в том числе связанных с американскими лоббистами в Казахстане.- Будем ли мы готовить целенаправленный ответ на эти действия Казахстана?- Я полагаю, что дипломатическое давление на Казахстан будет продолжаться, поскольку Астана в рамках союзных обязательств по ОДКБ должна следовать базовым вещам, в том числе не предоставлять свою территорию для подрывной антироссийской деятельности, которую сейчас ведет украинский посол.Напомню также, что посольство Украины открыто и массово занималось вербовкой казахстанских граждан для шпионажа против России. Эти факты даже оглашались в прессе. Тем не менее, Казахстан пока не принял мер по выдворению этого пособника террористов со своей территории.- Раньше наша сдержанная политика по Казахстану оправдывалась тем, что они помогают нам обходить санкции. Какова с этим сейчас ситуация?- Насколько мне известно, приграничная торговля идет очень активно. Движется очень много фур. В бизнес-среде говорят, что поставки могут касаться в том числе товаров, попадающих под американские санкции. Естественно, что детали оглашать прессе я бы не стал, даже если бы знал.- Что в этой ситуации важнее: помощь Казахстана в обходе санкций или то, что они позволяют Украине и США вести со своей территории подрывную деятельность?- Если вы имеете в виду, будут ли с нашей стороны применены некие репрессивные меры против Казахстана, то этот вопрос остается открытым. Я все же надеюсь, что Казахстан проявит адекватную реакцию и как минимум вышлет пособника террористов, находящегося там в качестве посла. Лучше всего было бы, чтобы Казахстан разорвал дипломатические отношения с фашистским режимом Киева. Тем более, что ему уже недолго осталось.- Если сейчас повторятся январские события, будем ли мы снова через ОДКБ помогать Токаеву?- Я надеюсь, что этот сценарий не повторится. Потому что мне жалко казахстанский народ. Он не отвечает за ошибки отдельных политиков. Большая часть жителей Казахстана поддерживает нашу спецоперацию на Украине, как русские, так и этнические казахи.- Ранее были случаи, когда мы выдавали Астане граждан Казахстана, которые воевали на стороне Донбасса. Изменится ли ситуация после референдума и будем ли мы вызволять ополченцев, которые сели в тюрьму?- Новая выдача совершенно исключена. Республики Донбасса стали официальной частью России, а бойцы Народной милиции встраиваются в структуру ВС РФ. Россия по определению не может выдать любой стране своего гражданина.Что касается судьбы тех, кто в прошлом выехал в Казахстан и был осужден за помощь антифашистам Украины, то этот вопрос так же будет решаться в рабочем порядке. Я надеюсь, что Казахстан осознает изменение политической ситуации и сам освободит этих людей.Более того, Казахстан должен представить этих людей к государственным наградам за участие в антифашистской борьбе с преступным киевским режимом. Это долг властей Казахстана перед собственным народом. Потому что борьба с фашизмом - это борьба за будущее каждой из наших стран.

https://ukraina.ru/20211025/1032533168.html

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2022

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, казахстан, россия, украина, сша, спецслужбы, одкб, национализм, донбасс