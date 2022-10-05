Никита Мендкович: Россия продолжит давление на Казахстан, пока он не откажется помогать Украине - 05.10.2022 Украина.ру
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Никита Мендкович: Россия продолжит давление на Казахстан, пока он не откажется помогать Украине
Никита Мендкович: Россия продолжит давление на Казахстан, пока он не откажется помогать Украине - 05.10.2022 Украина.ру
Никита Мендкович: Россия продолжит давление на Казахстан, пока он не откажется помогать Украине
Украина.ру, 05.10.2022
2022-10-05T14:18
2022-10-05T14:18
интервью
казахстан
россия
украина
сша
спецслужбы
одкб
национализм
донбасс
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Казахстан, будучи союзником России по ОДКБ, должен проявить адекватную реакцию и как минимум выслать пособника террористов, находящегося на его территории в качестве посла Украины. Лучше всего было бы, чтобы Казахстан разорвал дипломатические отношения с фашистским режимом Киева. Тем более, что ему уже недолго осталось, считает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее власти Казахстана отклонили требование Москвы выслать посла Украины в Астане, который призвал убивать русских. Этому предшествовала дипломатическая пикировка со взаимным вызовом послов в МИД России и Казахстана.- Никита, почему Москва именно сейчас стала реагировать на те процессы, о которых уже несколько лет говорили все, кто хоть как-то интересовался Казахстаном?- Дело в том, что сейчас на территории Казахстана находится посол третьей страны (в данном случае киевского режима), который выступал с публичными призывами к убийству русских по этническому признаку. Это крайне серьезное нарушение всех дипломатических правил, так как дипломатических статус используется для разжигания войны, насилия и межэтнической ненависти. Именно поэтому последовал официальный дипломатический демарш, так как территория Казахстана используется украинскими русофобами как плацдарм для агрессии против России, в данном случае, информационной.- Есть ли у киевского режима возможность осуществить с территории Казахстана не только информационную агрессию?- Украинские и американские спецслужбы активно поддерживают казахских националистов, которые преследуют русских по этническому признаку. Была масса случаев насилия и угроз за использование русского языка в общественных местах, проявляли активность "языковые патрули".Отмечу также, что есть факты продажи старого советского оружия из Казахстана через подставные фирмы в интересах украинской армии. В этой связи в конце августа президенту Токаеву пришлось ввести полный запрет на экспорт оружия, чтобы исключить его попадания в руки украинских террористов. Однако есть информация, что эта торговля может продолжаться, но уже через контрабандные схемы при участии конкретных чиновников, в том числе связанных с американскими лоббистами в Казахстане.- Будем ли мы готовить целенаправленный ответ на эти действия Казахстана?- Я полагаю, что дипломатическое давление на Казахстан будет продолжаться, поскольку Астана в рамках союзных обязательств по ОДКБ должна следовать базовым вещам, в том числе не предоставлять свою территорию для подрывной антироссийской деятельности, которую сейчас ведет украинский посол.Напомню также, что посольство Украины открыто и массово занималось вербовкой казахстанских граждан для шпионажа против России. Эти факты даже оглашались в прессе. Тем не менее, Казахстан пока не принял мер по выдворению этого пособника террористов со своей территории.- Раньше наша сдержанная политика по Казахстану оправдывалась тем, что они помогают нам обходить санкции. Какова с этим сейчас ситуация?- Насколько мне известно, приграничная торговля идет очень активно. Движется очень много фур. В бизнес-среде говорят, что поставки могут касаться в том числе товаров, попадающих под американские санкции. Естественно, что детали оглашать прессе я бы не стал, даже если бы знал.- Что в этой ситуации важнее: помощь Казахстана в обходе санкций или то, что они позволяют Украине и США вести со своей территории подрывную деятельность?- Если вы имеете в виду, будут ли с нашей стороны применены некие репрессивные меры против Казахстана, то этот вопрос остается открытым. Я все же надеюсь, что Казахстан проявит адекватную реакцию и как минимум вышлет пособника террористов, находящегося там в качестве посла. Лучше всего было бы, чтобы Казахстан разорвал дипломатические отношения с фашистским режимом Киева. Тем более, что ему уже недолго осталось.- Если сейчас повторятся январские события, будем ли мы снова через ОДКБ помогать Токаеву?- Я надеюсь, что этот сценарий не повторится. Потому что мне жалко казахстанский народ. Он не отвечает за ошибки отдельных политиков. Большая часть жителей Казахстана поддерживает нашу спецоперацию на Украине, как русские, так и этнические казахи.- Ранее были случаи, когда мы выдавали Астане граждан Казахстана, которые воевали на стороне Донбасса. Изменится ли ситуация после референдума и будем ли мы вызволять ополченцев, которые сели в тюрьму?- Новая выдача совершенно исключена. Республики Донбасса стали официальной частью России, а бойцы Народной милиции встраиваются в структуру ВС РФ. Россия по определению не может выдать любой стране своего гражданина.Что касается судьбы тех, кто в прошлом выехал в Казахстан и был осужден за помощь антифашистам Украины, то этот вопрос так же будет решаться в рабочем порядке. Я надеюсь, что Казахстан осознает изменение политической ситуации и сам освободит этих людей.Более того, Казахстан должен представить этих людей к государственным наградам за участие в антифашистской борьбе с преступным киевским режимом. Это долг властей Казахстана перед собственным народом. Потому что борьба с фашизмом - это борьба за будущее каждой из наших стран.
https://ukraina.ru/20211025/1032533168.html
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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Украина.ру
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5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, казахстан, россия, украина, сша, спецслужбы, одкб, национализм, донбасс
Интервью, Казахстан, Россия, Украина, США, спецслужбы, ОДКБ, национализм, Донбасс

Никита Мендкович: Россия продолжит давление на Казахстан, пока он не откажется помогать Украине

14:18 05.10.2022
 
© РИА Новости . Александр НатрускинНикита Мендкович интервью
Никита Мендкович интервью - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости . Александр Натрускин
Читать в
Кирилл Курбатов
автор Украина.ру
Все материалы
Казахстан, будучи союзником России по ОДКБ, должен проявить адекватную реакцию и как минимум выслать пособника террористов, находящегося на его территории в качестве посла Украины. Лучше всего было бы, чтобы Казахстан разорвал дипломатические отношения с фашистским режимом Киева. Тем более, что ему уже недолго осталось, считает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Ранее власти Казахстана отклонили требование Москвы выслать посла Украины в Астане, который призвал убивать русских. Этому предшествовала дипломатическая пикировка со взаимным вызовом послов в МИД России и Казахстана.
- Никита, почему Москва именно сейчас стала реагировать на те процессы, о которых уже несколько лет говорили все, кто хоть как-то интересовался Казахстаном?
- Дело в том, что сейчас на территории Казахстана находится посол третьей страны (в данном случае киевского режима), который выступал с публичными призывами к убийству русских по этническому признаку. Это крайне серьезное нарушение всех дипломатических правил, так как дипломатических статус используется для разжигания войны, насилия и межэтнической ненависти. Именно поэтому последовал официальный дипломатический демарш, так как территория Казахстана используется украинскими русофобами как плацдарм для агрессии против России, в данном случае, информационной.
- Есть ли у киевского режима возможность осуществить с территории Казахстана не только информационную агрессию?
- Украинские и американские спецслужбы активно поддерживают казахских националистов, которые преследуют русских по этническому признаку. Была масса случаев насилия и угроз за использование русского языка в общественных местах, проявляли активность "языковые патрули".
Никита Мендкович - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
25 октября 2021, 13:38
Никита Мендкович: кто онГлава Евразийского аналитического клуба
Отмечу также, что есть факты продажи старого советского оружия из Казахстана через подставные фирмы в интересах украинской армии. В этой связи в конце августа президенту Токаеву пришлось ввести полный запрет на экспорт оружия, чтобы исключить его попадания в руки украинских террористов. Однако есть информация, что эта торговля может продолжаться, но уже через контрабандные схемы при участии конкретных чиновников, в том числе связанных с американскими лоббистами в Казахстане.
- Будем ли мы готовить целенаправленный ответ на эти действия Казахстана?
- Я полагаю, что дипломатическое давление на Казахстан будет продолжаться, поскольку Астана в рамках союзных обязательств по ОДКБ должна следовать базовым вещам, в том числе не предоставлять свою территорию для подрывной антироссийской деятельности, которую сейчас ведет украинский посол.
Напомню также, что посольство Украины открыто и массово занималось вербовкой казахстанских граждан для шпионажа против России. Эти факты даже оглашались в прессе. Тем не менее, Казахстан пока не принял мер по выдворению этого пособника террористов со своей территории.
- Раньше наша сдержанная политика по Казахстану оправдывалась тем, что они помогают нам обходить санкции. Какова с этим сейчас ситуация?
- Насколько мне известно, приграничная торговля идет очень активно. Движется очень много фур. В бизнес-среде говорят, что поставки могут касаться в том числе товаров, попадающих под американские санкции. Естественно, что детали оглашать прессе я бы не стал, даже если бы знал.
- Что в этой ситуации важнее: помощь Казахстана в обходе санкций или то, что они позволяют Украине и США вести со своей территории подрывную деятельность?
- Если вы имеете в виду, будут ли с нашей стороны применены некие репрессивные меры против Казахстана, то этот вопрос остается открытым. Я все же надеюсь, что Казахстан проявит адекватную реакцию и как минимум вышлет пособника террористов, находящегося там в качестве посла. Лучше всего было бы, чтобы Казахстан разорвал дипломатические отношения с фашистским режимом Киева. Тем более, что ему уже недолго осталось.
- Если сейчас повторятся январские события, будем ли мы снова через ОДКБ помогать Токаеву?
- Я надеюсь, что этот сценарий не повторится. Потому что мне жалко казахстанский народ. Он не отвечает за ошибки отдельных политиков. Большая часть жителей Казахстана поддерживает нашу спецоперацию на Украине, как русские, так и этнические казахи.
- Ранее были случаи, когда мы выдавали Астане граждан Казахстана, которые воевали на стороне Донбасса. Изменится ли ситуация после референдума и будем ли мы вызволять ополченцев, которые сели в тюрьму?
- Новая выдача совершенно исключена. Республики Донбасса стали официальной частью России, а бойцы Народной милиции встраиваются в структуру ВС РФ. Россия по определению не может выдать любой стране своего гражданина.
Что касается судьбы тех, кто в прошлом выехал в Казахстан и был осужден за помощь антифашистам Украины, то этот вопрос так же будет решаться в рабочем порядке. Я надеюсь, что Казахстан осознает изменение политической ситуации и сам освободит этих людей.
Более того, Казахстан должен представить этих людей к государственным наградам за участие в антифашистской борьбе с преступным киевским режимом. Это долг властей Казахстана перед собственным народом. Потому что борьба с фашизмом - это борьба за будущее каждой из наших стран.
 
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14:18Никита Мендкович: Россия продолжит давление на Казахстан, пока он не откажется помогать Украине
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