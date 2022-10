https://ukraina.ru/20221006/1039432448.html

Планы Запада — планы Украины: странная возня вокруг наступления ВСУ

Украина.ру, 06.10.2022

2022-10-06T10:57

2022-10-06T10:57

2022-10-06T12:12

украина

россия

сша

спецоперация

внешняя политика

дипломатия

наступление

терроризм

дарья дугина

эксклюзив

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/06/1039435587_0:114:2968:1784_1920x0_80_0_0_ebabaf70b5e0fd5b41837546aedb61a3.jpg.webp

На настоящий момент ВСУ ведут успешное наступление минимум в двух направлениях — в ЛНР и Херсонской области, и сосредотачивают силы для удара в Запорожской области. Российские военные корреспонденты предупреждают, что в ближайшее время хороших новостей не будет — слишком значительно численное превосходство противника. Казалось бы, что тут может быть неоднозначного?Неоднозначным является внешнеполитический фон наступления.5 октября The New York Times, со ссылкой на представителей спецслужб США, сообщила, что теракт, в результате которого погибла Дарья Дугина, был организован украинскими спецслужбами, а сам он санкционирован украинской властью. По словам официальных лиц в Вашингтоне, США не принимали участия в нападении ни путём предоставления разведывательной информации, ни какой-либо другой помощи.Первое — секрет Полишинеля. Разумеется, УГИЛ, в отличие от приличных террористов, никогда в своих преступлениях не признаётся. Однако теракт, в котором принимала участие украинская военнослужащая, с самого начала связывался с украинской стороной.Второе — скорее всего ложь, поскольку контроль американцев над СБУ и ГУР очень плотный. Хотя, разумеется, остаётся вероятность того, что у украинского руководства есть подразделения, достаточно автономные и не контролируемые в постоянном режиме. К тому же для проведения терактов в России Украине американские данные не так чтобы очень были нужны — для этого существует масса людей, сотрудничающих с украинской властью. Сама исполнительница теракта въехала в Россию под предлогом бегства из Мариуполя.Разумеется, появление такой информации может быть проявлением внутриполитической борьбы в США (мы не слышали, чтобы кто-то всерьёз обвинял официальный Вашингтон в участии в этом теракте, но такое мнение наверняка существует). Однако скорее всего это элемент давления на официальный Киев. Возможно, это проявление недовольства самодеятельностью Зеленского, в связи с подачей заявки на членство в НАТО (напрашивается объяснение, что самодеятельных террористов в эту организацию не берут — только профессиональных), а, возможно, дело в том, что Западу срочно нужны подвижки на фронте.Срочно – это до 8 ноября, когда в США пройдут выборы 34-х членов Сената. Выборы эти считаются важными, поскольку существует угроза, что нынешнее неустойчивое равновесие в пользу Демпартии (50 – РП, 48 – ДП, 2 – независимые, голосующие вместе с ДП + Камала Харрис) может смениться перевесом республиканцев. Украинское наступление является одним из факторов, который подтвердит правильность украинской политики администрации Байдена и повернёт электоральную фортуну в пользу демократов.Помимо тактической цели существует ещё и стратегическая – в США тщательно следят за внутриполитической ситуацией в России в контексте противостояния гражданского общества и утратившего доверие общественности Министерства обороны при невмешательстве центральной власти. Очевидно, они рассчитывают на майданизацию ситуации в случае военных поражений и невозможности иным образом отодвинуть от управления войсками "коллективного конашенкова".Интересы администрации США и украинских властей вроде бы совпадают, но есть два фактора, которые заставляют не очень-то верить в "великую дружбу".С одной стороны, украинское командование, хотя и относится наплевательски к жизням солдат, всё же вынуждено их беречь в рамках разумного, поскольку подготовленные резервы не безразмерны.С другой стороны, в США отлично знают, как украинская власть научилась манипулировать интересами хозяев-союзников (достаточно вспомнить ту же подачу заявления в НАТО). Почему бы накануне выборов не приостановить наступление из-за недостатка западных вооружений? Или вовсе отступить? Маловероятно, конечно, но никто и не говорил, что Зеленский – рациональный человек (к тому же, американцы в принципе считают русских иррациональными).То, что США обеспокоены судьбой украинского наступления, видно из статьи "Украине предстоят критические бои на юге до наступления зимы" в Financial Times.Формально обеспокоенность источников газеты связана с тем, что осенняя (да и зимняя – учитывая особенности климата) распутица усложнит действия наступающих, в то время ВСУ необходимо "отвоевать юг". По мнению сенатора Кристофера Мёрфи (Демпартия), "настоящей долгосрочной катастрофой для Украины будет, если Россия перекроет Украине доступ к водным ресурсам от Мариуполя до Одессы. Жизненная сила Украины – это доступ к Одессе, поэтому им важно занимать наступательную позицию на юге, а не только оборонительную". Между тем, как сказал газете источник в руководстве НАТО, "русские приложили много усилий и потратили много времени, чтобы укрепиться немного иначе, чем они это сделали на востоке. Они смогли перебросить туда бронетехнику, они смогли построить элементарные оборонительные сооружения".Конгрессмен Брэдли Шерман (Демпартия) полагает, что "окончательное урегулирование будет через шесть-восемь месяцев. (...) Я думаю, что прежде чем это произойдёт, Украине нужно вернуть себе ещё немного территории" (отметим, что он не предполагает "полной деоккупации", чем в Киеве должны быть недовольны).В общем, наступление ВСУ будет проходить в тяжёлых условиях и в США опасаются, что у украинской власти могут найтись аргументы, почему это наступление можно и притормозить. А это – совершенно недопустимо. Потому Киеву нужно тонко намекнуть на наличие толстого компромата. Для Зеленского будет очень неприятно, если его требование объявить Россию государством – спонсором терроризма, обернётся против него. И он должен трижды подумать над своим поведением. Если, конечно, он на это ещё способен.

2022

