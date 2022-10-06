https://ukraina.ru/20221006/1039424918.html
Наплыв украинских беженцев доводит немецкие муниципалитеты до "опасной черты" - Suddeutsche Zeitung
Наплыв украинских беженцев доводит немецкие муниципалитеты до "опасной черты" - Suddeutsche Zeitung - 06.10.2022 Украина.ру
Наплыв украинских беженцев доводит немецкие муниципалитеты до "опасной черты" - Suddeutsche Zeitung
Руководители 23 муниципалитетов в Баден-Вюртемберге обратились к главе МВД Германии Нэнси Фрезер с просьбой о финансовой помощи для обеспечения украинских беженцев. Об этом на днях написали в газете Suddeutsche Zeitung со ссылкой на коллективное письмо мэров
2022-10-06T07:10
2022-10-06T07:10
2022-10-06T07:15
беженцы
германия
новости
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Документ был отправлен министру еще в конце сентября.В нем утверждается, что местные администрации исчерпали все возможности помочь беженцам и что они находятся в "крайне опасном положении".По их словам, состояние муниципалитетов сравнимо с "выжатым лимоном"."Мы решительно против того, чтобы создавалось впечатление, что города и муниципалитеты просто жалуются и в конце концов как-то справятся с ситуацией", — предупреждают бургомистры Баден-Вюртемберга.Как отметило издание, похожая ситуация наблюдается и в других частях Германии, все больше муниципалитетов достигают пределов своих возможностей. При этом правительство ФРГ ожидает, что в ближайшие месяцы их число продолжит расти."Каждый, кто бежит к нам от конфликта на Украине, нуждается в нашей помощи. Но нам нужна более тесная координация между федеральным правительством и правительствами федеральных земель, когда дело касается распределения тех, кто ищет убежища", - сообщил председатель Ассоциации немецких городов и мэр Мюнстера Маркус Леве. По его словам, муниципалитетам, прежде всего, требуется больше денег.По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), с 24 февраля по 30 августа в европейские страны прибыли более семи миллионов беженцев с Украины.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
беженцы, германия, новости
Наплыв украинских беженцев доводит немецкие муниципалитеты до "опасной черты" - Suddeutsche Zeitung
07:10 06.10.2022 (обновлено: 07:15 06.10.2022)
Руководители 23 муниципалитетов в Баден-Вюртемберге обратились к главе МВД Германии Нэнси Фрезер с просьбой о финансовой помощи для обеспечения украинских беженцев. Об этом на днях написали в газете Suddeutsche Zeitung со ссылкой на коллективное письмо мэров
Документ был отправлен министру еще в конце сентября.
В нем утверждается, что местные администрации исчерпали все возможности помочь беженцам и что они находятся в "крайне опасном положении".
"Большое количество украинских беженцев тяжким бременем ложится на муниципалитеты и их иммиграционные службы, при этом жилья и других ресурсов просто не хватает. Однако число прибывающих увеличивается с каждым днем. "Муниципалитеты загнаны в угол, мы достигли опасной черты", — пожаловались главы местных администраций, призвав федеральные власти не оставлять их на произвол судьбы.
По их словам, состояние муниципалитетов сравнимо с "выжатым лимоном".
"Мы решительно против того, чтобы создавалось впечатление, что города и муниципалитеты просто жалуются и в конце концов как-то справятся с ситуацией", — предупреждают бургомистры Баден-Вюртемберга.
Как отметило издание, похожая ситуация наблюдается и в других частях Германии, все больше муниципалитетов достигают пределов своих возможностей. При этом правительство ФРГ ожидает, что в ближайшие месяцы их число продолжит расти.
"Каждый, кто бежит к нам от конфликта на Украине, нуждается в нашей помощи. Но нам нужна более тесная координация между федеральным правительством и правительствами федеральных земель, когда дело касается распределения тех, кто ищет убежища", - сообщил председатель Ассоциации немецких городов и мэр Мюнстера Маркус Леве.
По его словам, муниципалитетам, прежде всего, требуется больше денег.
По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), с 24 февраля по 30 августа в европейские страны прибыли более семи миллионов беженцев с Украины.