Наплыв украинских беженцев доводит немецкие муниципалитеты до "опасной черты" - Suddeutsche Zeitung - 06.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221006/1039424918.html
Наплыв украинских беженцев доводит немецкие муниципалитеты до "опасной черты" - Suddeutsche Zeitung
Наплыв украинских беженцев доводит немецкие муниципалитеты до "опасной черты" - Suddeutsche Zeitung - 06.10.2022 Украина.ру
Наплыв украинских беженцев доводит немецкие муниципалитеты до "опасной черты" - Suddeutsche Zeitung
Руководители 23 муниципалитетов в Баден-Вюртемберге обратились к главе МВД Германии Нэнси Фрезер с просьбой о финансовой помощи для обеспечения украинских беженцев. Об этом на днях написали в газете Suddeutsche Zeitung со ссылкой на коллективное письмо мэров
2022-10-06T07:10
2022-10-06T07:15
беженцы
германия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103377/17/1033771722_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cabba3ff4db4a3c935723fcdf57ada08.jpg
Документ был отправлен министру еще в конце сентября.В нем утверждается, что местные администрации исчерпали все возможности помочь беженцам и что они находятся в "крайне опасном положении".По их словам, состояние муниципалитетов сравнимо с "выжатым лимоном"."Мы решительно против того, чтобы создавалось впечатление, что города и муниципалитеты просто жалуются и в конце концов как-то справятся с ситуацией", — предупреждают бургомистры Баден-Вюртемберга.Как отметило издание, похожая ситуация наблюдается и в других частях Германии, все больше муниципалитетов достигают пределов своих возможностей. При этом правительство ФРГ ожидает, что в ближайшие месяцы их число продолжит расти."Каждый, кто бежит к нам от конфликта на Украине, нуждается в нашей помощи. Но нам нужна более тесная координация между федеральным правительством и правительствами федеральных земель, когда дело касается распределения тех, кто ищет убежища", - сообщил председатель Ассоциации немецких городов и мэр Мюнстера Маркус Леве. По его словам, муниципалитетам, прежде всего, требуется больше денег.По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), с 24 февраля по 30 августа в европейские страны прибыли более семи миллионов беженцев с Украины.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103377/17/1033771722_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2a719c04db46c5aab429afd136321236.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
беженцы, германия, новости
беженцы, Германия, Новости

Наплыв украинских беженцев доводит немецкие муниципалитеты до "опасной черты" - Suddeutsche Zeitung

07:10 06.10.2022 (обновлено: 07:15 06.10.2022)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии охраняют освобожденный Мелитополь
Сотрудники Росгвардии охраняют освобожденный Мелитополь - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Руководители 23 муниципалитетов в Баден-Вюртемберге обратились к главе МВД Германии Нэнси Фрезер с просьбой о финансовой помощи для обеспечения украинских беженцев. Об этом на днях написали в газете Suddeutsche Zeitung со ссылкой на коллективное письмо мэров
Документ был отправлен министру еще в конце сентября.
В нем утверждается, что местные администрации исчерпали все возможности помочь беженцам и что они находятся в "крайне опасном положении".

"Большое количество украинских беженцев тяжким бременем ложится на муниципалитеты и их иммиграционные службы, при этом жилья и других ресурсов просто не хватает. Однако число прибывающих увеличивается с каждым днем. "Муниципалитеты загнаны в угол, мы достигли опасной черты", — пожаловались главы местных администраций, призвав федеральные власти не оставлять их на произвол судьбы.

По их словам, состояние муниципалитетов сравнимо с "выжатым лимоном".
"Мы решительно против того, чтобы создавалось впечатление, что города и муниципалитеты просто жалуются и в конце концов как-то справятся с ситуацией", — предупреждают бургомистры Баден-Вюртемберга.
Как отметило издание, похожая ситуация наблюдается и в других частях Германии, все больше муниципалитетов достигают пределов своих возможностей. При этом правительство ФРГ ожидает, что в ближайшие месяцы их число продолжит расти.
"Каждый, кто бежит к нам от конфликта на Украине, нуждается в нашей помощи. Но нам нужна более тесная координация между федеральным правительством и правительствами федеральных земель, когда дело касается распределения тех, кто ищет убежища", - сообщил председатель Ассоциации немецких городов и мэр Мюнстера Маркус Леве.
По его словам, муниципалитетам, прежде всего, требуется больше денег.
По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), с 24 февраля по 30 августа в европейские страны прибыли более семи миллионов беженцев с Украины.
 
беженцыГерманияНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:48Главы Роскосмоса и NASA могут встретиться до конца года
07:47В России выросли продажи армейских ботинок и бронежилетов
07:45Не только Германия: Баширов рассказал, кто пострадал в Европе от диверсии на "Северных потоках"
07:45Политолог рассказал о "новой реальности" после расширения РФ
07:33"Политические фантазии": российский дипломат ответил на претензии Польши по репарациям
07:30"Мы подарили этот козырь": военкор Сапоньков назвал три варианта дальнейших действий ВСУ
07:26В России ускорят создание уникальной брони солдата будущего "Легионер"
07:25Bloomberg анонсировал ответ России на введение Западом потолка цен на нефть
07:15Журавлев о том, как РФ поступит с людьми, которые захотят остаться гражданами Украины в новых регионах
07:10Наплыв украинских беженцев доводит немецкие муниципалитеты до "опасной черты" - Suddeutsche Zeitung
07:00Эксперт рассказал о новой тактике ВСУ, принёсшей им последние успехи
06:45Военкор Сапоньков: противник просто обходит союзные войска
06:30Удары беспилотников и коррупция местных властей. Что происходит в Белой Церкви
06:30Херсон "Херсоном" назвала Екатерина Великая – Журавлев о том, почему РФ сохранит названия новых регионов
06:21"Эти полгода были тяжелыми, но в душе — Россия!" — глава поселка Веселое в Запорожье Владимир Мацак
06:15Политолог о том, как Россия начнет внедрять новые регионы в единое пространство со страной
06:14Олег Неменский: Россия не должны отвечать на провокации, надо действовать только в собственных интересах
06:03Петр Акопов: Россию надо готовить к тому, что война с НАТО на Украине продлится пару лет
06:00Военкор рассказал о происходящем на бериславском участке фронта
05:55"Против нас воюет НАТО". С кем на самом деле борется Россия на Украине
Лента новостейМолния