https://ukraina.ru/20221006/1039424918.html

Наплыв украинских беженцев доводит немецкие муниципалитеты до "опасной черты" - Suddeutsche Zeitung

Наплыв украинских беженцев доводит немецкие муниципалитеты до "опасной черты" - Suddeutsche Zeitung - 06.10.2022 Украина.ру

Наплыв украинских беженцев доводит немецкие муниципалитеты до "опасной черты" - Suddeutsche Zeitung

Руководители 23 муниципалитетов в Баден-Вюртемберге обратились к главе МВД Германии Нэнси Фрезер с просьбой о финансовой помощи для обеспечения украинских беженцев. Об этом на днях написали в газете Suddeutsche Zeitung со ссылкой на коллективное письмо мэров

2022-10-06T07:10

2022-10-06T07:10

2022-10-06T07:15

беженцы

германия

новости

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Документ был отправлен министру еще в конце сентября.В нем утверждается, что местные администрации исчерпали все возможности помочь беженцам и что они находятся в "крайне опасном положении".По их словам, состояние муниципалитетов сравнимо с "выжатым лимоном"."Мы решительно против того, чтобы создавалось впечатление, что города и муниципалитеты просто жалуются и в конце концов как-то справятся с ситуацией", — предупреждают бургомистры Баден-Вюртемберга.Как отметило издание, похожая ситуация наблюдается и в других частях Германии, все больше муниципалитетов достигают пределов своих возможностей. При этом правительство ФРГ ожидает, что в ближайшие месяцы их число продолжит расти."Каждый, кто бежит к нам от конфликта на Украине, нуждается в нашей помощи. Но нам нужна более тесная координация между федеральным правительством и правительствами федеральных земель, когда дело касается распределения тех, кто ищет убежища", - сообщил председатель Ассоциации немецких городов и мэр Мюнстера Маркус Леве. По его словам, муниципалитетам, прежде всего, требуется больше денег.По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), с 24 февраля по 30 августа в европейские страны прибыли более семи миллионов беженцев с Украины.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

беженцы, германия, новости