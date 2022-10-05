https://ukraina.ru/20221005/1039391975.html

Польза от новых регионов РФ, обстрелы, смена посла в Казахстане. Главное на Украине на утро 5 октября

Польза от новых регионов РФ, обстрелы, смена посла в Казахстане. Главное на Украине на утро 5 октября - 05.10.2022 Украина.ру

Польза от новых регионов РФ, обстрелы, смена посла в Казахстане. Главное на Украине на утро 5 октября

Украина.ру, 05.10.2022

2022-10-05T09:00

2022-10-05T09:00

2022-10-05T09:35

казахстан

украина

посол

захарова

кирилл стремоусов

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обстрелы

эксклюзив

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Бывший аналитик Пентагона раскрыла пользу для России от вхождения новых регионов. Замглавы администрации Херсонской области попал под обстрел ВСУ. Украина после скандальных высказываний своего дипломата направит в Казахстан нового послаВхождение в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей дает стране защищенную позицию для обороны территорий. Такую пользу назвала бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски.По словам Квятковски, это важное изменение произошло месяцами ранее, и теперь «оно закреплено на референдумах».Она добавила, что результаты референдумов — это демократическое волеизъявление жителей регионов.При этом Запад поддерживает ту украинскую власть, которая «изгнала большинство политических партий, критиковавших действия Киева».На прошлой неделе Россия в Совбезе ООН наложила вето на проект резолюции, не признающей референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.В подготовленном США и Албанией документе, организованные референдумы назывались незаконными. Также резолюция гласила, что действия России «не могут составить основу для изменения статуса четырех регионов».За резолюцию голосовали десять стран, четыре государства, в том числе Индия и Китай, воздержались осуждать вхождение в состав России новых субъектов.Постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь выразил мнение, что СБ ООН должен быть объективным и беспристрастным, а его действия должны быть направлены на разрядку ситуации и разрешение кризиса, а не наоборот. Кроме того, он призвал стороны конфликта найти путь к дипломатическому урегулированию.Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал резолюцию низкопробной провокацией.«Такие откровенно враждебные действия со стороны Запада — это отказ от взаимодействия и сотрудничества в совете, отказ от наработанных годами практики и опыта. Это не что иное, как низкопробная провокация с понятной всем целью», — сказал Небензя.Несмотря на заявления Запада о непризнании территорий, власти ДНР сообщили, что государственная граница станет административной на следующий день после того, как президент России Владимир Путин подпишет соответствующий закон.До этого посол Луганской Народной Республики (ЛНР) Родион Мирошник предрек затяжной процесс отмены таможни между республикой и Россией после воссоединения. Он сообщил, что после этого будет установлен обоснованный переходный период, который может длиться месяцы.При этом он отметил, что в ЛНР полностью вышла из оборота гривна.Референдумы о вхождении в состав России четырех регионов — ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей — прошли с 23 по 27 сентября. Согласно итогам голосования, подавляющее большинство местных жителей поддержали это решение. В качестве международных наблюдателей за референдумами следили граждане Болгарии, Белоруссии, Сербии, Мозамбика и Центрально-Африканской Республики.По данным опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), больше трех четвертей россиян доверяют итогам референдумов по присоединению новых территорий.На прошлой неделе президент России подписал договоры о вхождении в состав России новых территорий. Церемония подписания договоров прошла в Георгиевском зале Кремля, где в 2014 году состоялась церемония подписания аналогичного договора с Крымом.Обстрелы освобожденных территорийУкраинские войска за четыре часа выпустили 12 снарядов по Донецку, Макеевке и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Восемь снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров было выпущено по Донецку и Макеевке.В свою очередь, Горловка была обстреляна четырьмя снарядами калибром 152 миллиметра.При этом, по словам офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, ВСУ за последние сутки не совершили ни одного обстрела населенных пунктов Луганской Народной Республики.В понедельник в эфире Первого канала Марочко отмечал, что общее число обстрелов территории ЛНР со стороны ВСУ сократилось.Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в свою очередь сообщил в эфире «Соловьев Live», что во время нахождения в районе линии боевого соприкосновения сам попал под обстрел украинских военных.«Я сам буквально попал проездом под обстрел. Буквально в двухстах метрах от меня прилетели — непонятно, то ли HIMARS, то ли какие-то еще РСЗО», — заявил Стремоусов.Он призвал население области не паниковать и подчеркнул, что ситуация в регионе находится под контролем.По его словам, все контрнаступления украинских войск бесполезны и сопровождаются неоправданными жертвами.«В любом случае все это мы откинем», — заверил он, подчеркнув, что российские военные сдерживают наступление, поэтому до Херсона ВСУ не дойдут, «это невозможно в данной ситуации».Новый посол в КазахстанеУкраина в ближайшее время представит нового посла в Казахстане после скандальных высказываний дипломата Петра Врублевского, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.«В настоящее время от МИД Украины получен запрос на назначение нового посла в Казахстане. С украинской стороной у нас есть полное взаимопонимание по этому вопросу. Посол Украины имеет нежелательный статус у нас в стране и какие-либо встречи в МИД и других ведомствах не планируются. Временную кандидатуру рассматривают и в ближайшее время она будет назначена», — сказал Смадияров журналистам в кулуарах парламентаОн добавил, что до украинской стороны, как и до общественности, была доведена принципиальная позиция МИД Казахстана относительно провокационного поведения Врублевского.Он отметил, что к дипломату не может быть применена уголовная ответственность, о которой заявляет представитель МИД РФ, так как посол, согласно венской конвенции, имеет дипломатическую неприкосновенность.«Выезд ему никто не запрещал и не будет запрещать, он покинет страну, когда будет назначен новый посол», — добавил Смадияров.Ранее министерство иностранных дел Казахстана выразило протест послу Украины в связи с его высказываниями 21 августа в интервью казахстанскому блогеру. Ряд СМИ распространил отрывок интервью Врублевского блогеру Диасу Кузаирову, в котором посол позволил себе резкие высказывания в отношении русских.В начале сентября официальный представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров сообщил, что Врублевский принес извинения за свои высказывания.Позднее российские СМИ со ссылкой на источник сообщили, что Врублевский выдворен из Казахстана по требованию властей, однако эту информацию опровергли в казахстанском МИД.В середине сентября Смадияров сообщил, что Казахстан не предъявлял требований о выдворении Врублевского, дипломат находится в отпуске.«Посол Украины находится в отпуске. Требований о выдворении казахстанские власти ему не выдвигали. Вполне возможно, что он сейчас консультируется о дальнейшей своей карьере», — сказал Смадияров на брифинге.В минувший вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что развитие ситуации вокруг Врублевского «вызывает возмущение».Она отметила, что российская сторона ранее уже потребовала его высылки. В ответ, по ее словам, «было обещано, что Врублевский безвозвратно покинет Казахстан в самые сжатые сроки», однако, «к глубочайшему сожалению, заверения о том, что он "никогда не вернется" в Астану, не выполнены», поскольку он вновь находится в столице Казахстана и «посещает дипломатические приемы в качестве главы дипмиссии».В этой связи накануне посол Казахстана Ермек Кошербаев был вызван в МИД России, где ему было заявлено о категорической неприемлемости развития ситуации вокруг посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, сообщила Захарова.

https://ukraina.ru/20221004/1039378542.html

https://ukraina.ru/20221004/1039359385.html

https://ukraina.ru/20221004/1039348211.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

казахстан, украина, посол, захарова, кирилл стремоусов, лнр, днр, всу, обстрелы, эксклюзив, хроники