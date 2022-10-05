https://ukraina.ru/20221005/1039391525.html

FP: некоторые европейские страны готовы отказаться от поддержки Украины из-за роста цен на энергоресурсы

FP: некоторые европейские страны готовы отказаться от поддержки Украины из-за роста цен на энергоресурсы - 05.10.2022 Украина.ру

FP: некоторые европейские страны готовы отказаться от поддержки Украины из-за роста цен на энергоресурсы

Чехия и Словакия могут отказаться поддерживать Киев из-за роста цен на энергоресурсы, пишет обозреватель журнала Foreign Policy Тим Гослинг

2022-10-05T08:23

2022-10-05T08:23

2022-10-05T08:23

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По его мнению, страны Восточной Европы подвержены риску из-за более низкого, чем в Западной Европе, экономического развития и высокой зависимости от поставок из России.В прошлом году на долю российского газа приходилось 55 процентов от общего потребления в Чехии, и 68 процентов — в Словакии, напомнил публицист.По его словам, в этих странах к власти могут прийти пророссийские партии, которые воспользуются страхом местных жителей лишиться возможности платить за отопление своих домов.

https://ukraina.ru/20221004/1039345760.html

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2022

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новости, чехия, словакия, украина