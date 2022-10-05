https://ukraina.ru/20221005/1039391525.html
FP: некоторые европейские страны готовы отказаться от поддержки Украины из-за роста цен на энергоресурсы
FP: некоторые европейские страны готовы отказаться от поддержки Украины из-за роста цен на энергоресурсы - 05.10.2022 Украина.ру
FP: некоторые европейские страны готовы отказаться от поддержки Украины из-за роста цен на энергоресурсы
Чехия и Словакия могут отказаться поддерживать Киев из-за роста цен на энергоресурсы, пишет обозреватель журнала Foreign Policy Тим Гослинг
2022-10-05T08:23
2022-10-05T08:23
2022-10-05T08:23
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чехия
словакия
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По его мнению, страны Восточной Европы подвержены риску из-за более низкого, чем в Западной Европе, экономического развития и высокой зависимости от поставок из России.В прошлом году на долю российского газа приходилось 55 процентов от общего потребления в Чехии, и 68 процентов — в Словакии, напомнил публицист.По его словам, в этих странах к власти могут прийти пророссийские партии, которые воспользуются страхом местных жителей лишиться возможности платить за отопление своих домов.
https://ukraina.ru/20221004/1039345760.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, чехия, словакия, украина
Новости, Чехия, Словакия, Украина
FP: некоторые европейские страны готовы отказаться от поддержки Украины из-за роста цен на энергоресурсы
Чехия и Словакия могут отказаться поддерживать Киев из-за роста цен на энергоресурсы, пишет обозреватель журнала Foreign Policy Тим Гослинг
По его мнению, страны Восточной Европы подвержены риску из-за более низкого, чем в Западной Европе, экономического развития и высокой зависимости от поставок из России.
В прошлом году на долю российского газа приходилось 55 процентов от общего потребления в Чехии, и 68 процентов — в Словакии, напомнил публицист.
"Чехия и Словакия <...> рискуют столкнуться с внутриполитической нестабильностью из-за роста цен и страха дефицита запасов зимой. Несмотря на сохраняющуюся решимость, есть риск, что это может ослабить их поддержку Украины", — считает Гослинг.
По его словам, в этих странах к власти могут прийти пророссийские партии, которые воспользуются страхом местных жителей лишиться возможности платить за отопление своих домов.