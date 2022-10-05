FP: некоторые европейские страны готовы отказаться от поддержки Украины из-за роста цен на энергоресурсы - 05.10.2022 Украина.ру
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FP: некоторые европейские страны готовы отказаться от поддержки Украины из-за роста цен на энергоресурсы
FP: некоторые европейские страны готовы отказаться от поддержки Украины из-за роста цен на энергоресурсы - 05.10.2022 Украина.ру
FP: некоторые европейские страны готовы отказаться от поддержки Украины из-за роста цен на энергоресурсы
Чехия и Словакия могут отказаться поддерживать Киев из-за роста цен на энергоресурсы, пишет обозреватель журнала Foreign Policy Тим Гослинг
2022-10-05T08:23
2022-10-05T08:23
новости
чехия
словакия
украина
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По его мнению, страны Восточной Европы подвержены риску из-за более низкого, чем в Западной Европе, экономического развития и высокой зависимости от поставок из России.В прошлом году на долю российского газа приходилось 55 процентов от общего потребления в Чехии, и 68 процентов — в Словакии, напомнил публицист.По его словам, в этих странах к власти могут прийти пророссийские партии, которые воспользуются страхом местных жителей лишиться возможности платить за отопление своих домов.
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Новости, Чехия, Словакия, Украина

FP: некоторые европейские страны готовы отказаться от поддержки Украины из-за роста цен на энергоресурсы

08:23 05.10.2022
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСтраны мира. Чехия
Страны мира. Чехия - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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Чехия и Словакия могут отказаться поддерживать Киев из-за роста цен на энергоресурсы, пишет обозреватель журнала Foreign Policy Тим Гослинг
По его мнению, страны Восточной Европы подвержены риску из-за более низкого, чем в Западной Европе, экономического развития и высокой зависимости от поставок из России.
В прошлом году на долю российского газа приходилось 55 процентов от общего потребления в Чехии, и 68 процентов — в Словакии, напомнил публицист.
"Чехия и Словакия <...> рискуют столкнуться с внутриполитической нестабильностью из-за роста цен и страха дефицита запасов зимой. Несмотря на сохраняющуюся решимость, есть риск, что это может ослабить их поддержку Украины", — считает Гослинг.
По его словам, в этих странах к власти могут прийти пророссийские партии, которые воспользуются страхом местных жителей лишиться возможности платить за отопление своих домов.
Энергетическая война коллаж - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 02:13
Хроника энергетической войны: последние событияОдна из веток "Северного потока — 2" технически может быть запущена, но есть не только политические помехи — мировой спрос на газ снизится в 2022-м на фоне рекордного сокращения потребления в Европе.
 
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