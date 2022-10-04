Глава МВД Сербии призвал Украину осудить агрессию НАТО против Югославии - 04.10.2022 Украина.ру
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Глава МВД Сербии призвал Украину осудить агрессию НАТО против Югославии
Глава МВД Сербии призвал Украину осудить агрессию НАТО против Югославии - 04.10.2022 Украина.ру
Глава МВД Сербии призвал Украину осудить агрессию НАТО против Югославии
Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин призвал Киев осудить агрессию НАТО против Югославии 1999 года. Об этом говорится в заявлении Вулина, распространенном пресс-службой МВД Сербии 4 октября
2022-10-04T12:38
2022-10-04T12:38
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Украина не просила созывать срочное заседание Совета безопасности ООН в 1999 году, когда войска НАТО бомбили Югославию. В результате агрессии Североатлантического альянса погибли десятки сербских юношей и девушек. Украине еще не поздно проявить принципиальность и обратиться в военный суд, заявил Вулин. Накануне посол Украины в Белграде Владимира Толкача в интервью N1 заявил о том, что Киев не понимает аргументы Сербии против введения антироссийских санкций. Украинский дипломат призвал сербские власти присоединиться к антироссийской политике Запада. Толкач также считает, что Сербия и Украина должны помогать друг другу.
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новости, украина, сербия, нато, югославия
Новости, Украина, Сербия, НАТО, Югославия

Глава МВД Сербии призвал Украину осудить агрессию НАТО против Югославии

12:38 04.10.2022
 
© пресс-служба МВД Республики СербияГлава МВД Сербии Александр Вулин
Глава МВД Сербии Александр Вулин
© пресс-служба МВД Республики Сербия
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Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин призвал Киев осудить агрессию НАТО против Югославии 1999 года. Об этом говорится в заявлении Вулина, распространенном пресс-службой МВД Сербии 4 октября
Украина не просила созывать срочное заседание Совета безопасности ООН в 1999 году, когда войска НАТО бомбили Югославию. В результате агрессии Североатлантического альянса погибли десятки сербских юношей и девушек. Украине еще не поздно проявить принципиальность и обратиться в военный суд, заявил Вулин.
"Украине и всем странам, которые добиваются суда за военные преступления в украинско-российском конфликте, еще не поздно потребовать, чтобы судили и убийц сербских детей в агрессии НАТО, военные преступления не имеют срока давности, вот возможность проявить принципиальность", - заявил Вулин.
Накануне посол Украины в Белграде Владимира Толкача в интервью N1 заявил о том, что Киев не понимает аргументы Сербии против введения антироссийских санкций. Украинский дипломат призвал сербские власти присоединиться к антироссийской политике Запада. Толкач также считает, что Сербия и Украина должны помогать друг другу.
Юрий Кнутов - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
4 сентября, 12:35
Будет как в Сербии. Военный эксперт о том, с чем столкнется Россия, когда ВСУ получит "Хармы" и "Ирисы"Западные ракеты авиационного базирования HARM`ы будут эффективны в том случае, если у Украины найдутся самолеты, способные их применять. Была информация, что якобы американцы переделали Украине какое-то количество МИГ-29, чтобы они смогли нести эти ракеты. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
 
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