Глава МВД Сербии призвал Украину осудить агрессию НАТО против Югославии

Будет как в Сербии. Военный эксперт о том, с чем столкнется Россия, когда ВСУ получит "Хармы" и "Ирисы"

Западные ракеты авиационного базирования HARM`ы будут эффективны в том случае, если у Украины найдутся самолеты, способные их применять. Была информация, что якобы американцы переделали Украине какое-то количество МИГ-29, чтобы они смогли нести эти ракеты. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру