Глава МВД Сербии призвал Украину осудить агрессию НАТО против Югославии
Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин призвал Киев осудить агрессию НАТО против Югославии 1999 года. Об этом говорится в заявлении Вулина, распространенном пресс-службой МВД Сербии 4 октября
Украина не просила созывать срочное заседание Совета безопасности ООН в 1999 году, когда войска НАТО бомбили Югославию. В результате агрессии Североатлантического альянса погибли десятки сербских юношей и девушек. Украине еще не поздно проявить принципиальность и обратиться в военный суд, заявил Вулин.
"Украине и всем странам, которые добиваются суда за военные преступления в украинско-российском конфликте, еще не поздно потребовать, чтобы судили и убийц сербских детей в агрессии НАТО, военные преступления не имеют срока давности, вот возможность проявить принципиальность", - заявил Вулин.
Накануне посол Украины в Белграде Владимира Толкача в интервью N1 заявил о том, что Киев не понимает аргументы Сербии против введения антироссийских санкций. Украинский дипломат призвал сербские власти присоединиться к антироссийской политике Запада. Толкач также считает, что Сербия и Украина должны помогать друг другу.
4 сентября, 12:35Будет как в Сербии. Военный эксперт о том, с чем столкнется Россия, когда ВСУ получит "Хармы" и "Ирисы"Западные ракеты авиационного базирования HARM`ы будут эффективны в том случае, если у Украины найдутся самолеты, способные их применять. Была информация, что якобы американцы переделали Украине какое-то количество МИГ-29, чтобы они смогли нести эти ракеты. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру