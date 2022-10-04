https://ukraina.ru/20221004/1039336396.html

Нам важно выходить на новые рубежи – Евсеев о передвижениях ВС РФ в ДНР

Нам важно выходить на новые рубежи – Евсеев о передвижениях ВС РФ в ДНР - 04.10.2022 Украина.ру

Нам важно выходить на новые рубежи – Евсеев о передвижениях ВС РФ в ДНР

В ДНР российские войска постепенно продвигаются, армии РФ важно выходить на новые рубежи, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру

2022-10-04T06:07

2022-10-04T06:07

2022-10-04T06:07

новости

днр

владимир евсеев

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СМИ ранее сообщили, что штурмовые группы "Вагнера" закрепились в южных окраинах Артемовска.По его мнению, Авдеевку надо освобождать быстрее, потому что оттуда идут обстрелы Донецка.Учитывая, как Украина ведет себя в Изюме, Купянске и Красном Лимане, ВС РФ должны противника уничтожать, а не давать ему возможность заходить с военной техникой, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221003/1039336087.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, днр, владимир евсеев