Нам важно выходить на новые рубежи – Евсеев о передвижениях ВС РФ в ДНР - 04.10.2022 Украина.ру
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Нам важно выходить на новые рубежи – Евсеев о передвижениях ВС РФ в ДНР
Нам важно выходить на новые рубежи – Евсеев о передвижениях ВС РФ в ДНР - 04.10.2022 Украина.ру
Нам важно выходить на новые рубежи – Евсеев о передвижениях ВС РФ в ДНР
В ДНР российские войска постепенно продвигаются, армии РФ важно выходить на новые рубежи, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
2022-10-04T06:07
2022-10-04T06:07
новости
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владимир евсеев
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СМИ ранее сообщили, что штурмовые группы "Вагнера" закрепились в южных окраинах Артемовска.По его мнению, Авдеевку надо освобождать быстрее, потому что оттуда идут обстрелы Донецка.Учитывая, как Украина ведет себя в Изюме, Купянске и Красном Лимане, ВС РФ должны противника уничтожать, а не давать ему возможность заходить с военной техникой, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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новости, днр, владимир евсеев
Новости, ДНР, Владимир Евсеев

Нам важно выходить на новые рубежи – Евсеев о передвижениях ВС РФ в ДНР

06:07 04.10.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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В ДНР российские войска постепенно продвигаются, армии РФ важно выходить на новые рубежи, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
СМИ ранее сообщили, что штурмовые группы "Вагнера" закрепились в южных окраинах Артемовска.
В ДНР мы постепенно продвигаемся. "Вагнеровцы" действительно берут Артемовск в окружение. Причем замечу, что готовятся несколько тысяч новых "вагнеровцев". Освобождение Соледара и Артемовска – вопрос времени, но непродолжительного. Нам важно выходить на новые рубежи.
Владимир Евсеев интервью
Владимир Евсеев
военный эксперт Института стран СНГ
По его мнению, Авдеевку надо освобождать быстрее, потому что оттуда идут обстрелы Донецка.
Учитывая, как Украина ведет себя в Изюме, Купянске и Красном Лимане, ВС РФ должны противника уничтожать, а не давать ему возможность заходить с военной техникой, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Внеплановое пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
Вчера, 16:17
Ратификация договоров, бои в ЛНР, судья с гражданством. Главное на Украине на 16:00 3 октябряУкраинская армия перешла границу Луганской Народной Республики. Государственная Дума ратифицировала договоры о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. СБУ подтвердила наличие российского гражданства у главы Кассационного хозяйственного суда Богдана Львова
 
НовостиДНРВладимир Евсеев
 
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Заголовок открываемого материала
06:15Фёдоров: американцы готовы доплатить миллиарды, лишь бы Россия нанесла ядерный удар по Украине
06:07Нам важно выходить на новые рубежи – Евсеев о передвижениях ВС РФ в ДНР
06:00Подберезкин о рисках ядерной войны: Украина фактически является членом НАТО
05:53"Отступать некуда": военный эксперт объяснил, почему ВС РФ должны любой ценой вгрызаться в Кременную
05:45Федоров объяснил, как связаны мобилизация и ядерное оружие
05:35Эксперт рассказал о необходимости срочных "кадровых выводов" в российской армии из-за Красного Лимана
05:30Доброволец "Князь" рассказал, как создавалась казачья бригада "Дон"
05:25Гаспарян объяснил, чего США хотят от ЕС и при чем здесь ядерная угроза
05:15Депутат ГД РФ: нынешний референдум - логичный итог 1945 года
05:07Нам нужно выстоять и здесь, и на юге, и на других рубежах – Евсеев о ситуации на фронте
05:00Рожин рассказал о причинах отступления из Харьковской области и Красного Лимана
04:53"Россия победит": военный эксперт рассказал, как войска РФ смогли бы спасти Красный Лиман
04:45Депутат ГД РФ назвал способ России уравнять счет с США
04:37"Надо обороняться и контратаковать": Евсеев о том, какая ситуация будет на фронте в ближайшие две недели
04:30"Они хрен пройдут": доброволец "Князь" рассказал, как развиваются события на фронте
04:23"Украина играет ва-банк": военный эксперт Евсеев рассказал, какая ситуация сейчас в Красном Лимане
04:15Фёдоров рассказал, как повлияет мобилизация на экономику России
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