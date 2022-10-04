Нам важно выходить на новые рубежи – Евсеев о передвижениях ВС РФ в ДНР
В ДНР российские войска постепенно продвигаются, армии РФ важно выходить на новые рубежи, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
СМИ ранее сообщили, что штурмовые группы "Вагнера" закрепились в южных окраинах Артемовска.
В ДНР мы постепенно продвигаемся. "Вагнеровцы" действительно берут Артемовск в окружение. Причем замечу, что готовятся несколько тысяч новых "вагнеровцев". Освобождение Соледара и Артемовска – вопрос времени, но непродолжительного. Нам важно выходить на новые рубежи.
По его мнению, Авдеевку надо освобождать быстрее, потому что оттуда идут обстрелы Донецка.
Учитывая, как Украина ведет себя в Изюме, Купянске и Красном Лимане, ВС РФ должны противника уничтожать, а не давать ему возможность заходить с военной техникой, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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