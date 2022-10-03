https://ukraina.ru/20221003/1039324415.html

Владимир Евсеев: После Красного Лимана Россию ждут две недели тяжелейших оборонительных боев с ВСУ

Владимир Евсеев: После Красного Лимана Россию ждут две недели тяжелейших оборонительных боев с ВСУ - 03.10.2022 Украина.ру

Владимир Евсеев: После Красного Лимана Россию ждут две недели тяжелейших оборонительных боев с ВСУ

Мы обязательно победим, но должны использовать все наши ресурсы. Использовать нашу стратегическую авиацию, как это было сделано на Андреевском плацдарме. У нас... Украина.ру, 03.10.2022

2022-10-03T14:17

2022-10-03T14:17

2022-10-03T14:35

интервью

россия

всу

красный лиман

авдеевка

польша

западная украина

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Мы обязательно победим, но должны использовать все наши ресурсы. Использовать нашу стратегическую авиацию, как это было сделано на Андреевском плацдарме. У нас есть большое количество ракетных комплексов воздушного и морского базирования. Сейчас очень важно измотать ВСУ, остановить их, а потом перейти в контрнаступление, уверен военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Судя по комментариям в экспертной среде, единственный плюс в ситуации с оставлением Красного Лимана состоит в том, что русские войска вынудили ВСУ бросить на это направление едва ли не все резервы и нанесли им существенные потери.— Владимир Валерьевич, насколько этот плюс может компенсировать остальные минусы?— С политической точки зрения мы никак не можем компенсировать потерю Красного Лимана и отступление в районе Каховского водохранилища. По некоторым данным, наши силы там оставили четыре населенных пункта. Мы пока никак не можем компенсировать потерю территорий, потому что в Красном Лимане люди голосовали за вхождение в состав РФ, а сейчас некоторые из них уже расстреляны. Так что это никак нельзя компенсировать.Если говорить только о военной составляющей, ситуация не столь критична. Наверное, надо было население оттуда эвакуировать, не бросать технику. Но противник на это наступление действительно бросил все, что у него есть. Он пошел на кардинальные меры. Украина играет ва-банк. Они фактически вывели военные гарнизоны из Харькова, Киева и Николаева, а также задействовали значительную часть войск, которые находились на ротации, а на ротации у них находятся от 100 до 150 тысяч. Притом что на линии фронта и так наблюдалось 50-тысячное превосходство Украины.За счет этого противник смог добиться значительных успехов.У нас есть организационные недостатки. Проблемы со средствами связи. Недостаточно эффективно работает разведка. Усилия вооруженных сил недостаточны. Противник владеет инициативой. Он сковывает наши силы ударами с разных направлений. Мы только пытались контратаковать в районе Андреевского плацдарма, но сейчас противник пытается расширить там плацдарм.Казалось бы, все очень плохо. Но я полагаю, что нам надо выдержать этот удар, сравнимый с ударом, который нанесла Фашистская Германия в начале войны. С нашей стороны была проявлена некоторая беспечность. Проблемы в войсках накапливались. Я не говорю, что это проблемы только северной группировки войск. Тяжелая ситуация на фронтах сложилась давно. Именно поэтому мы медленно наступали в Донбассе.Сейчас нужно кардинально поменять ситуацию. Противник, по сути, поменял кадровую армию на мобилизованных и слабо подготовленных людей, бросив их на смерть. По некоторым данным, Украина теряла в месяц по 20 тысяч человек. Но противник смог организовать силу, с которой мы столкнулись.У него тоже не все так хорошо, как кажется. В сентябре потери противника убитыми и ранеными на всех фронтах составили около 50 тысяч военнослужащих. Для украинской армии это очень много. Они не смогут в обозримой перспективе такое количество подготовить. Выбито большое количество бронетехники. В этой ситуации трудно рассчитывать на то, что после того, как мы отмобилизуемся и введем войска, противник сможет нас остановить. Более того, противник не будет иметь достаточно резервов, если мы станем наносить мощные удары и перейдем к окружению и выдавливанию украинских войск. Я очень на это рассчитываю.Ближайшие две недели на фронте будут очень тяжелыми. По некоторым данным, на Каховском Водохранилище противник высадил десант из катеров. Эти катера готовились, но все думали, что они будут предназначены для новой атаки на Запорожскую АЭС. Они пригодились в другом месте, а мы опять оказались к этому не готовы. Эта неготовность к действиям противника должна быть преодолена. Мы должны снова взять инициативу в свои руки и начать громить врага. Мы наносим очень мало ударов по тылам. Это позволяет противнику концентрировать силы. Тем более его железнодорожная сеть позволяет быстро перебрасывать войска на Харьков и обратно.Повторюсь, это хорошо, что нам удалось выманить резервы противника из городов. Если мы эти резервы уничтожим, Украине будет труднее оборонять крупные города. Еще непонятно, как Украина компенсирует потери бронетехники. Потому что уже есть сообщения о поставке бронетехники из Южной Кореи, которая изначально предназначалась для Польши. Я не знаю, дадут ли эту технику Украине, но это тоже не может не беспокоить.Тем не менее нам нужно готовиться к тяжелым боям. Мы привыкли наступать, но сейчас нам надо обороняться и контратаковать. Силы для контрударов у нас есть, но мы не хотим их распылять. Мы могли спасти Красный Лиман, если бы бросили туда свои батальонно-тактические группы, но нам трудно было бы контратаковать потом и удерживать следующие рубежи.Есть очень серьезная проблема с ПВО. ПВО противника не подавлена. Поставки западных вооружений на конкретных направлениях тоже приносят противнику серьезный успех. Мы недостаточно хорошо это дело парируем.Повторюсь, нам предстоит готовиться к очень тяжелым боям. Тут не должно быть никакой недооценки и шапкозакидательства. Мы обязательно победим, но мы должны использовать все наши ресурсы. Мы должны использовать нашу стратегическую авиацию, как это хорошо было сделано на Андреевском плацдарме. У нас есть большое количество ракетных комплексов воздушного и морского базирования. Сейчас очень важно измотать противника, остановить его, а потом перейти в контрнаступления.— Правильно ли я понимаю, что у нас есть две недели на то, чтобы измотать противника?— Да. Потребуется еще две недели. Нам нужно максимально удерживать позиции. То, что мы не контролируем 3% территории ЛНР, уже настораживает. Есть продвижение в сторону Кременной. Это все очень плохие признаки. Мы должны приложить максимум усилий, чтобы остановиться на этих рубежах и выдержать эти две недели.Опыт Красного Лимана показывает, что мы можем выдержать эти две недели. Мы Лиман обороняли три недели, в условиях, когда войска были в шоке от отступления из Изюма и Купянска. Нам нужно выстоять и здесь, и на юге, и на других рубежах, при необходимости нанося контрудары. Нельзя только ограничиваться обороной. Противник должен чувствовать нашу силу. Нужно восстанавливать боевой дух войск, которые отступают, а с этим у нас серьезные проблемы.Я рад, что мобилизованных не бросают сразу на фронт, как это было на Украине. Если единицы туда и попадают, то речь идет о том, что людей готовят. Им дают новые вооружения, включая танки Т-90. Я уверен, что мы победим. Но это не будет легкой победой.— Чисто с военной точки зрения, нужно ли нам любой ценой вгрызаться в Кременную?— Отходить нам уже нельзя. Потому что это будет сдача российской территории. Нужно стоять насмерть. Это то же самое, что и оборона Москвы. Мы не должны вновь бросить людей. Отступать некуда. Мы не должны больше сдать ни один крупный город, где бы он ни находился.— Вы сказали об организационных проблемах. Мне довелось побывать на артиллерийских позициях в Луганской области. Ребята жалуются на работу наших «Градов», которые подкатываются прямо под их позиции, стреляют, уезжают, а они потом ловят прилеты. Это рабочий момент или это тоже серьезная организационная проблема?— Очень много организационных проблем. Мы достаточно плохо знаем территорию противника. У нас должен работать не один самолет, а несколько самолетов дальнего радиолокационного обнаружения. Мы должны постоянно задействовать беспилотники. К сожалению, это не носит повсеместный характер.Конечно, тяжело работать с РСЗО, потому что они находятся достаточно далеко. Мы должны видеть как минимум 85 километров территории от линии фронта. Сейчас этого нет. Этого можно достичь только за счет БПЛА, потому что мы и так теряем много пилотируемой авиации. По некоторым данным, мы теряем в сутки один-два самолета, а это очень много. Только за счет беспилотников и радиотехнических станций (станций контрбатарейной борьбы) мы должны видеть всю территорию противника. Чтобы не получилось так, как это было на территории Херсонской области.Мы не должны ждать. Мы должны наносить опережающие удары.— А средства эти у нас есть? Или они есть, но все плохо организовано?— Есть проблема и нехватки средств, и организации. Еще раз отмечу, что противник вывел гарнизоны из крупных городов вместе с военной техникой. Запад поставил ему максимальное количество вооружений. Мы должны переломить ситуацию, но при этом решить и организационные вопросы. Если нужно кого-то поменять в военном руководстве, то не надо ждать, как это было в руководстве Черноморского флота. Замены должны быть оперативными. Нужно наладить организационную систему боя. Потому что даже по оставлению Красного Лимана есть много вопросов.— Поступают хорошие новости, что штурмовые группы «Вагнера» закрепились в южных окраинах Артемовска. Что нам еще предстоит сделать, чтобы установить контроль над городом?— В ДНР мы постепенно продвигаемся. «Вагнеровцы» действительно берут Артемовск в окружение. Причем замечу, что готовятся несколько тысяч новых «вагнеровцев». Освобождение Соледара и Артемовска — вопрос времени, но непродолжительного. Нам важно выходить на новые рубежи.Но меня сейчас больше беспокоит Авдеевка. Сколько можно тянуть с окружением этого города? Именно оттуда идут обстрелы Донецка. Пусть локально, но мы должны показать, что умеем воевать и умеем громить противника. Не надо давать ему никаких коридоров. С этим надо заканчивать, учитывая, как Украина ведет себя в Изюме, Купянске и Красном Лимане. Мы должны противника уничтожать, а не давать ему возможность заходить с военной техникой. Это недопустимо.— Есть ли сейчас возможность атаковать Авдеевку в лоб? Или ее по-прежнему нужно обходить и окружать?— Мы пытались окружить Авдеевку. У нас были определенные успехи. Но надо хотя бы прийти к тому, чтобы взять под плотный артиллерийский огонь единственную дорогу, которая туда ведет. Нужно полностью прервать ее снабжение, а потом перейти к физическому уничтожению авдеевской группировки ВСУ. Конечно, Авдеевку в лоб брать нельзя, учитывая большое количество минных полей. В нее можно зайти только с тыла.— Есть ли у нас возможность прервать поставки натовского оружия без вторжения на Западную Украину, скажем, с территории Белоруссии?— Прекратить поставки западных вооружений можно только путем перерезания коммуникаций. Другое дело, насколько нам сейчас целесообразно опять туда входить. Нам тогда придется брать крупные города, такие как Сумы, Чернигов и Конотоп. Мы не можем их оставлять в тылу. Нам нужна сильная группировка, чтобы она не была отсечена. Речь идет о приоритетах. Пока такого приоритета нет.Нам нужно добиться перелома на линии фронта. Освободить Донбасс. Освободить территории, которые противник занял в сентябре. Самое главное – мы должны полностью освободить территорию Николаевской области и взять Николаев. В идеале нужно освободить Запорожье. А дальше посмотрим по ситуации. Если у нас хватит сил, мы должны попытаться перерезать коммуникации. Но этот риск должен быть оправдан.Да, сейчас для этого ситуация оптимальная. Оттуда все войска выведены. Туда можно войти как нож в масло. Войти можно. А можем ли мы там устоять? Плюс под ударом сразу же окажется Белоруссия. В феврале-марте там уже были теракты. Так что надо входить туда вместе с белорусскими войсками. Я не знаю, насколько это сейчас возможно.В любом случае речь должна идти об очень глубоком входе на территорию, чтобы перерезать коммуникации. Теоретически после мобилизации это возможно, вопрос в целесообразности. Но если будут массированные поставки бронетехники из Южной Кореи, тогда возникнет смысл перерезать эти поставки на Западной Украине.

https://ukraina.ru/20220411/1033732565.html

https://ukraina.ru/20221003/1039299893.html

https://ukraina.ru/20221003/1039293582.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, всу, красный лиман, авдеевка, польша, западная украина