"Россия победит": военный эксперт рассказал, как войска РФ смогли бы спасти Красный Лиман - 04.10.2022 Украина.ру
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"Россия победит": военный эксперт рассказал, как войска РФ смогли бы спасти Красный Лиман
"Россия победит": военный эксперт рассказал, как войска РФ смогли бы спасти Красный Лиман - 04.10.2022 Украина.ру
"Россия победит": военный эксперт рассказал, как войска РФ смогли бы спасти Красный Лиман
ВС РФ смогли бы не отступать из Красного Лимана, если бы бросили туда батальонно-тактические группы, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
2022-10-04T04:53
2022-10-04T04:53
красный лиман
новости
вс рф
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В Минобороны ранее заявили, что российские войска из-за угрозы окружения отступили из Красного Лимана — города в Краматорском районе Донецкой области. Город также является крупным железнодорожным узлом.В ведомстве отметили, что союзные войска отошли на более выгодные рубежи и добавили, что ВСУ, несмотря на потери, укрепили группировку и продолжили наступление на данном направлении.Он добавил, что есть очень серьезная проблема с ПВО противника, потому что она не подавлена, также поставки западных вооружений на конкретных направлениях приносят ВСУ успех.Россия обязательно победит, но она должна использовать все свои ресурсы, сейчас важно измотать противника, остановить его, а потом перейти в контрнаступления, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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красный лиман, новости, вс рф
Красный Лиман, Новости, ВС РФ

"Россия победит": военный эксперт рассказал, как войска РФ смогли бы спасти Красный Лиман

04:53 04.10.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСтела при въезде в Красный Лиман
Стела при въезде в Красный Лиман - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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ВС РФ смогли бы не отступать из Красного Лимана, если бы бросили туда батальонно-тактические группы, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
В Минобороны ранее заявили, что российские войска из-за угрозы окружения отступили из Красного Лимана — города в Краматорском районе Донецкой области. Город также является крупным железнодорожным узлом.
В ведомстве отметили, что союзные войска отошли на более выгодные рубежи и добавили, что ВСУ, несмотря на потери, укрепили группировку и продолжили наступление на данном направлении.
Мы могли спасти Красный Лиман, если бы бросили туда свои батальонно-тактические группы, но нам трудно было бы контратаковать потом и удерживать следующие рубежи.
Владимир Евсеев интервью
Владимир Евсеев
военный эксперт Института стран СНГ
Он добавил, что есть очень серьезная проблема с ПВО противника, потому что она не подавлена, также поставки западных вооружений на конкретных направлениях приносят ВСУ успех.
Россия обязательно победит, но она должна использовать все свои ресурсы, сейчас важно измотать противника, остановить его, а потом перейти в контрнаступления, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
ВСУшники в Красном Лимане - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
1 октября, 19:00
Отход из Красного Лимана. Итог 1 октября на УкраинеСоюзные войска оставили Красный Лиман, сообщило Минобороны России. Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал кадровых выводов в связи со сложившейся ситуацией
 
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