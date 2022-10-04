https://ukraina.ru/20221004/1039332434.html

"Россия победит": военный эксперт рассказал, как войска РФ смогли бы спасти Красный Лиман

"Россия победит": военный эксперт рассказал, как войска РФ смогли бы спасти Красный Лиман - 04.10.2022 Украина.ру

"Россия победит": военный эксперт рассказал, как войска РФ смогли бы спасти Красный Лиман

ВС РФ смогли бы не отступать из Красного Лимана, если бы бросили туда батальонно-тактические группы, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру

2022-10-04T04:53

2022-10-04T04:53

2022-10-04T04:53

красный лиман

новости

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В Минобороны ранее заявили, что российские войска из-за угрозы окружения отступили из Красного Лимана — города в Краматорском районе Донецкой области. Город также является крупным железнодорожным узлом.В ведомстве отметили, что союзные войска отошли на более выгодные рубежи и добавили, что ВСУ, несмотря на потери, укрепили группировку и продолжили наступление на данном направлении.Он добавил, что есть очень серьезная проблема с ПВО противника, потому что она не подавлена, также поставки западных вооружений на конкретных направлениях приносят ВСУ успех.Россия обязательно победит, но она должна использовать все свои ресурсы, сейчас важно измотать противника, остановить его, а потом перейти в контрнаступления, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221001/1039289257.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

красный лиман, новости, вс рф