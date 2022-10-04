https://ukraina.ru/20221004/1039329405.html

"Украина играет ва-банк": военный эксперт Евсеев рассказал, какая ситуация сейчас в Красном Лимане

"Украина играет ва-банк": военный эксперт Евсеев рассказал, какая ситуация сейчас в Красном Лимане - 04.10.2022 Украина.ру

"Украина играет ва-банк": военный эксперт Евсеев рассказал, какая ситуация сейчас в Красном Лимане

Ситуация в Красном Лимане не критична, но надо было оттуда эвакуировать население и не оставлять технику войскам РФ, заявил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру

2022-10-04T04:23

2022-10-04T04:23

2022-10-04T04:23

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В Минобороны ранее заявили, что российские войска из-за угрозы окружения отступили из Красного Лимана — города в Краматорском районе Донецкой области. Город также является крупным железнодорожным узлом.В ведомстве отметили, что союзные войска отошли на более выгодные рубежи и добавили, что ВСУ, несмотря на потери, укрепили группировку и продолжили наступление на данном направлении.По его словам, Киев вывел военные гарнизоны из Харькова, Киева и Николаева, а также задействовал значительную часть войск, которые находились на ротации, поэтому противник смог добиться значительных успехов.РФ надо выдержать этот удар, сравнимый с ударом, который нанесла Фашистская Германия в начале войны, добавил эксперт.Он подчеркнул, что армии России нужно кардинально поменять ситуацию.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221001/1039289257.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, красный лиман, всу, вс рф