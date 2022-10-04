https://ukraina.ru/20221004/1039329405.html
"Украина играет ва-банк": военный эксперт Евсеев рассказал, какая ситуация сейчас в Красном Лимане
"Украина играет ва-банк": военный эксперт Евсеев рассказал, какая ситуация сейчас в Красном Лимане - 04.10.2022 Украина.ру
"Украина играет ва-банк": военный эксперт Евсеев рассказал, какая ситуация сейчас в Красном Лимане
Ситуация в Красном Лимане не критична, но надо было оттуда эвакуировать население и не оставлять технику войскам РФ, заявил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
2022-10-04T04:23
2022-10-04T04:23
2022-10-04T04:23
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В Минобороны ранее заявили, что российские войска из-за угрозы окружения отступили из Красного Лимана — города в Краматорском районе Донецкой области. Город также является крупным железнодорожным узлом.В ведомстве отметили, что союзные войска отошли на более выгодные рубежи и добавили, что ВСУ, несмотря на потери, укрепили группировку и продолжили наступление на данном направлении.По его словам, Киев вывел военные гарнизоны из Харькова, Киева и Николаева, а также задействовал значительную часть войск, которые находились на ротации, поэтому противник смог добиться значительных успехов.РФ надо выдержать этот удар, сравнимый с ударом, который нанесла Фашистская Германия в начале войны, добавил эксперт.Он подчеркнул, что армии России нужно кардинально поменять ситуацию.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221001/1039289257.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, красный лиман, всу, вс рф
"Украина играет ва-банк": военный эксперт Евсеев рассказал, какая ситуация сейчас в Красном Лимане
Ситуация в Красном Лимане не критична, но надо было оттуда эвакуировать население и не оставлять технику войскам РФ, заявил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
В Минобороны ранее заявили, что российские войска из-за угрозы окружения отступили из Красного Лимана — города в Краматорском районе Донецкой области. Город также является крупным железнодорожным узлом.
В ведомстве отметили, что союзные войска отошли на более выгодные рубежи и добавили, что ВСУ, несмотря на потери, укрепили группировку и продолжили наступление на данном направлении.
Если говорить только о военной составляющей, ситуация не столь критична. Наверное, надо было население оттуда эвакуировать, не бросать технику. Но противник на это наступление действительно бросил все, что у него есть. Он пошел на кардинальные меры. Украина играет ва-банк.
Владимир Евсеев
военный эксперт Института стран СНГ
По его словам, Киев вывел военные гарнизоны из Харькова, Киева и Николаева, а также задействовал значительную часть войск, которые находились на ротации, поэтому противник смог добиться значительных успехов.
РФ надо выдержать этот удар, сравнимый с ударом, который нанесла Фашистская Германия в начале войны, добавил эксперт.
Он подчеркнул, что армии России нужно кардинально поменять ситуацию.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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