"Украина играет ва-банк": военный эксперт Евсеев рассказал, какая ситуация сейчас в Красном Лимане - 04.10.2022 Украина.ру
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"Украина играет ва-банк": военный эксперт Евсеев рассказал, какая ситуация сейчас в Красном Лимане
"Украина играет ва-банк": военный эксперт Евсеев рассказал, какая ситуация сейчас в Красном Лимане - 04.10.2022 Украина.ру
"Украина играет ва-банк": военный эксперт Евсеев рассказал, какая ситуация сейчас в Красном Лимане
Ситуация в Красном Лимане не критична, но надо было оттуда эвакуировать население и не оставлять технику войскам РФ, заявил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
2022-10-04T04:23
2022-10-04T04:23
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В Минобороны ранее заявили, что российские войска из-за угрозы окружения отступили из Красного Лимана — города в Краматорском районе Донецкой области. Город также является крупным железнодорожным узлом.В ведомстве отметили, что союзные войска отошли на более выгодные рубежи и добавили, что ВСУ, несмотря на потери, укрепили группировку и продолжили наступление на данном направлении.По его словам, Киев вывел военные гарнизоны из Харькова, Киева и Николаева, а также задействовал значительную часть войск, которые находились на ротации, поэтому противник смог добиться значительных успехов.РФ надо выдержать этот удар, сравнимый с ударом, который нанесла Фашистская Германия в начале войны, добавил эксперт.Он подчеркнул, что армии России нужно кардинально поменять ситуацию.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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новости, красный лиман, всу, вс рф
Новости, Красный Лиман, ВСУ, ВС РФ

"Украина играет ва-банк": военный эксперт Евсеев рассказал, какая ситуация сейчас в Красном Лимане

04:23 04.10.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкКрасный Лиман
Красный Лиман - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Ситуация в Красном Лимане не критична, но надо было оттуда эвакуировать население и не оставлять технику войскам РФ, заявил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
В Минобороны ранее заявили, что российские войска из-за угрозы окружения отступили из Красного Лимана — города в Краматорском районе Донецкой области. Город также является крупным железнодорожным узлом.
В ведомстве отметили, что союзные войска отошли на более выгодные рубежи и добавили, что ВСУ, несмотря на потери, укрепили группировку и продолжили наступление на данном направлении.

Если говорить только о военной составляющей, ситуация не столь критична. Наверное, надо было население оттуда эвакуировать, не бросать технику. Но противник на это наступление действительно бросил все, что у него есть. Он пошел на кардинальные меры. Украина играет ва-банк.

Владимир Евсеев интервью
Владимир Евсеев
военный эксперт Института стран СНГ
По его словам, Киев вывел военные гарнизоны из Харькова, Киева и Николаева, а также задействовал значительную часть войск, которые находились на ротации, поэтому противник смог добиться значительных успехов.
РФ надо выдержать этот удар, сравнимый с ударом, который нанесла Фашистская Германия в начале войны, добавил эксперт.
Он подчеркнул, что армии России нужно кардинально поменять ситуацию.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
ВСУшники в Красном Лимане - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
1 октября, 19:00
Отход из Красного Лимана. Итог 1 октября на УкраинеСоюзные войска оставили Красный Лиман, сообщило Минобороны России. Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал кадровых выводов в связи со сложившейся ситуацией
 
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