https://ukraina.ru/20221003/1039299893.html

Доброволец "Князь" о том, чего не хватает на фронте и что бойцы покупают за свой счет

Доброволец "Князь" о том, чего не хватает на фронте и что бойцы покупают за свой счет - 03.10.2022 Украина.ру

Доброволец "Князь" о том, чего не хватает на фронте и что бойцы покупают за свой счет

Боец казачьей бригады "Дон" с позывным "Князь" рассказал изданию Украина.ру о том, как его подразделение принимает участие в боях в Херсонской области, с какими Украина.ру, 03.10.2022

2022-10-03T08:51

2022-10-03T08:51

2022-10-03T08:54

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Боец казачьей бригады "Дон" с позывным "Князь" рассказал изданию Украина.ру о том, как его подразделение принимает участие в боях в Херсонской области, с какими трудностями приходится сталкиваться и как их удается преодолевать.Перед нами немолодой, но крепкий мужчина, кадровый военный в отставке. Он по зову сердца, не дожидаясь мобилизации, встал на защиту родины и сейчас воюет против украинского фашизма на территории Херсонской области.Первый вопрос, который нас волновал - как там сейчас на фронте? Новости приходят разные, сообщают о наступлении ВСУ на херсонском направлении. Но Князь абсолютно спокоен.- Что вы можете рассказать про ситуацию на фронте? Как развиваются события?- Раз в два-три дня противник предпринимает попытки прорыва. Но у них ничего не получается - мы-то начеку, не спим же. Буквально этой ночью на трех быстроходных катерах попытались переправиться.Наши ребята зенитчики - ну как ребята, они взрослые мужчины, спецы в своем деле - эти катера просто в щепки разнесли вместе с бойцами противника, что на них переправлялись.Так что на нашем участке мы будем стоять до конца, они хрен пройдут. Мы не для того сюда приехали, чтобы развернуться спиной к врагу.- А как вы стали добровольцем?- Еще в 2014 году я поехал в Луганск. В ноябре. В 2019 году я вышел оттуда, чисто из-за моральной усталости. Я знал, что это (спецоперация) будет. Я ждал, и как только началось, я приехал сюда.- Как создавалась казачья бригада "Дон" и с чего начинался ее боевой путь?- Что касается именно добровольцев и казачьей бригады. Есть такой человек с большой буквы Николай Леонидович Дьяконов. Это атаман казачьих войск в России и зарубежье. По его инициативе и была создана эта казачья бригада "Дон". Начало ей было положено в марте месяце этого года, когда был создан батальон "Дон".Он отправился в апреле этого года в Харьковскую область, город Изюм, где принимал непосредственное участие во взятии населенного пункта Великая Камышеваха. Потом до определенных событий батальон со всеми вместе вынужден был отойти, потому что натиск был очень большой.При этом в плане вооружений было очень скудно. Допустим, когда мы находились в Изюме, у нас не было никакой техники кроме одной зенитной установки и стрелкового оружия. Были гранатометы, но техники как таковой - танки, БМП. Гусеничной техники у нас не было, а из колесной были только обычные Камазы, которые горят как спичка.После у меня контракт закончился, и тут было такое предложение, что сформируется не батальон, а уже бригада "Дон", и меня пригласили служить уже в неё. Естественно, я согласился.- Сколько добровольцев сейчас в вашем подразделении? Какого они возраста?- На добровольческой основе у нас человек 300 в данный момент. В эту бригаду "Дон" входит батальон "Дон", батальон "Терек", который сейчас воюет на донецком направлении, и батальон "Волга" на луганском направлении.Бойцы в этих батальонах разных возрастов, начиная от 19 лет. Мне вот 60 лет, но есть там люди, который пошли в 68, 72 года. Естественно, они на передовой не бегают, но выполняют другие важные функции. Кто-то водитель, кто-то механик-водитель. Люди у нас отличные, в основном - взрослые, но есть и молодые, и им особенный почет и уважение.Вот пацан, ему 19 лет. Его никто не заставлял сюда идти, он сам приехал. Он айтишник, с этими беспилотниками разговаривает на ты. Это наши глаза и уши. Причем у него обычные квадрокоптеры, нет у нас нормальных беспилотных аппаратов. Но даже тем, что есть, он очень много делает. Взлетел, засек, координаты вычислил - и мы сразу их передаем федеральным войскам, и они подключают артиллерию, гасят их.- Что с обеспечением техникой, вооружением и всем необходимым?- Вот я говорил, что механики-водители есть, но ездить не на чем. Потому что обещанное от Министерства обороны мы ничего здесь не получили из тяжелой техники.У нас есть один танк Т-64БМ, и то отбитый у противника, трофейная техника. Один-единственный танк. А было обещано как минимум пять танков, МТ-ЛБ (многоцелевой транспортёр лёгкий бронированный), были обещаны БМП, но ничего этого нет. Хотя, насколько я знаю, заявка подписана и дана в разработку министерством обороны чтобы обеспечили.Выдавали нам и трофейное стрелковое оружие. Причем три автомата из них точно не стреляло, потому что не было бойков. Ну и как на танки идти с автоматом? Вопросов очень много.По связи у нас тоже нехватка. Обычные китайские рации противник засекает, нам нужны такие как Motorola. Есть кому их потом перепрошить, перекодировать, и это будет как закрытый канал хотя бы между собой. Более усовершенствованные средства связи у федералов есть, у нас их к сожалению нет.Медикаментов не хватает, то, что поступает нам - это гуманитарная помощь. То, что люди покупают на свои деньги, собирают и сюда привозят. Вот так и живем, собственно говоря. Мне это напоминает Донбасс 2014-2016 годов, когда было тоже самое, чисто гуманитарная помощь. Медикаменты, обмундирование и так далее.Я просто провожу параллели между сегодняшним днем и теми годами и особой разницы я не чувствую. В том плане, чтобы министерство обороны заботилось и снабжало необходимым, я такого не вижу. Это касается именно добровольцев.Понятно, что у контрактников через министерство обороны есть практически все, что им необходимо. А у нас... Плохо.Если бы не упомянутый мной атаман Николай Леонидович Дьяконов, у нас вообще была бы катастрофа. Два бронеавтомобиля, один из которых сейчас здесь ремонтируется, это он покупал. Квадроциклы две штуки - это он покупал. Два пикапа еще - это все на его средства и куплено.Есть он и есть еще второй человек рядом с ним, позывной его Хан. Фамилию, имя, отчество я говорить не буду, но при случае он поймет. Ну вот они оказывают нам всяческую помощь.Что-то мы сами покупаем на свои средства. Например, у нас катастрофическая нехватка приборов ночного видения, тепловизоров. Министерство обороны пока что - не знаю, почему, но не выдает. Но тем не менее мы держимся, удерживаем вверенные нам позиции.- Из каких регионов к вам прибывают добровольцы?- Ребята, которые, начиная с марта, находятся здесь и сейчас прибывают на добровольческой основе - вот это и есть истинные патриоты России. Хотя у нас разные национальности. Там есть буряты, якуты, калмыки, я - грузин. У нас даже сербы есть. И белорусы есть.Допустим, то, что было в 2014, 15, 16 годах в Луганске в бригаде "Призрак" - там со всего мира люди были. Из Франции, Италии, Испании, Уругвая, Аргентины, Бразилии и других стран. Это те люди, которые на самом деле являются антифашистами.И не один, не два человека - массово приезжали. То же самое здесь. С дальнего зарубежья кроме сербов у нас тут никого нет, но с ближнего - пожалуйста, их очень много. Ну и конечно россияне. Я считаю, что они и есть истинные патриоты России. Не дожидаясь никакой мобилизации - они понимали, что рано или поздно это случится - но они шли на фронт первыми.- Можете рассказать о потерях?- Естественно, у нас есть потери и убитыми, и раненными. Но это время такое, да и тут вообще-то стреляют. Поэтому с каждым может все, что угодно случиться.Плохо то, что есть случаи, когда наших 300-х (раненых) в местных больницах не принимают. Только два-три дня подержат, сделают анализы, диагноз поставят, назначат лечение, а потом говорят - идите дальше сами лечитесь. Вы же добровольцы, за это деньги получаете.Были недавно в больнице в Новой Каховке наши ребята. Меня там не было, они мне рассказали. Воды попросили и получили ответ: "Для вас воды нет". Элементарно, воды попить. Ну о чем дальше говорить?- Получается вы тут сталкиваетесь с трудностями не только со стороны противника, но и в тылу...- Со стороны местных, да.- ... но продолжаете выполнять все боевые задачи?- Выполняем и будем выполнять несмотря ни на что до нашей победы. У нас в бригаде с каким настроем: до полной победы над этим фашизмом по своей воле мы отсюда не уйдем.Например, у меня через месяц заканчивается контракт. Но я не собираюсь ехать домой. Я останусь до конца.

https://ukraina.ru/20221003/1039298194.html

https://ukraina.ru/20221003/1039293582.html

https://ukraina.ru/20221003/1039294605.html

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Василий Ткач

Василий Ткач

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Ткач

интервью, украина, донбасс, добровольцы, россия, минобороны рф