https://ukraina.ru/20221003/1039307455.html

Китайская газета рассказала, как слова Байдена напомнили о нарушенном обещании США

Китайская газета рассказала, как слова Байдена напомнили о нарушенном обещании США - 03.10.2022 Украина.ру

Китайская газета рассказала, как слова Байдена напомнили о нарушенном обещании США

Слова президента США Джо Байдена о готовности этой страны к защите "каждого дюйма" территории НАТО напомнили о давнем обещании этой страны не расширять НАТО на восток "ни на дюйм". Об этом говорится в редакционной статье, опубликованной 2 октября китайским изданием Global Times

2022-10-03T10:38

2022-10-03T10:38

2022-10-03T10:38

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Ранее Байден заявил, что США и их союзники по НАТО полностью готовы к защите "каждого дюйма" территории стран военного блока, напомнила газета.В статье также подвергается критике позиция США по вопросу об урегулировании вооружённого конфликта на Украине. Global Times подчёркивает, что вместо поисков решений, направленных на прекращение конфликта, США продолжают раздувать пламя войны.

https://ukraina.ru/20200131/1026531408.html

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2022

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новости, нато, горбачёв, джеймс бейкер, global times, джо байден