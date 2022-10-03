Китайская газета рассказала, как слова Байдена напомнили о нарушенном обещании США
Слова президента США Джо Байдена о готовности этой страны к защите "каждого дюйма" территории НАТО напомнили о давнем обещании этой страны не расширять НАТО на восток "ни на дюйм". Об этом говорится в редакционной статье, опубликованной 2 октября китайским изданием Global Times
Ранее Байден заявил, что США и их союзники по НАТО полностью готовы к защите "каждого дюйма" территории стран военного блока, напомнила газета.
Очевидно, он не понял иронии, когда подчеркнул [слова] "каждый дюйм". Они лишь напоминают людям об обещании тогдашнего госсекретаря США Джеймса Бейкера тогдашнему советскому лидеру Михаилу Горбачёву о том, что НАТО не продвинется ни на дюйм на восток
В статье также подвергается критике позиция США по вопросу об урегулировании вооружённого конфликта на Украине. Global Times подчёркивает, что вместо поисков решений, направленных на прекращение конфликта, США продолжают раздувать пламя войны.
31 января 2020, 12:48НАТО нарушил обещание, данное СССР при Горбачеве — депутат бундестагаСевероатлантический альянс нарушил обещание не расширяться на восток, данное Советскому Союзу при президенте Михаиле Горбачеве. Об этом 30 января заявил официальный представитель фракции «Левые» по внешнеполитическим вопросам в немецком бундестаге Александер Ной в статье, опубликованной на портале Freiheitsliebe