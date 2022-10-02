https://ukraina.ru/20221002/1039274722.html

"Вокруг Булгакова": беседа литераторов

"Вокруг Булгакова": беседа литераторов - 02.10.2022 Украина.ру

"Вокруг Булгакова": беседа литераторов

В тени лип на Патриарших Берлиоз, перед благодарной аудиторией в лице Ивана Бездомного, произнёс речь. Украина.ру, 02.10.2022

2022-10-02T09:27

2022-10-02T09:27

2022-10-02T09:27

"вокруг булгакова"

михаил булгаков

литература

мастер и маргарита

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В тени лип на Патриарших Берлиоз, перед благодарной аудиторией в лице Ивана Бездомного, произнёс речь."Речь эта, как впоследствии узнали, шла об Иисусе Христе. Дело в том, что редактор заказал поэту для очередной книжки журнала большую антирелигиозную поэму. Эту поэму Иван Николаевич сочинил, и в очень короткий срок, но, к сожалению, ею редактора нисколько не удовлетворил. Очертил Бездомный главное действующее лицо своей поэмы, то есть Иисуса, очень чёрными красками, и тем не менее всю поэму приходилось, по мнению редактора, писать заново".Кстати, в редакциях 1929-31 годов Владимир Миронович Берлиоз объясняет Ивану Попову (! – говорящая фамилия), какую именно стихотворную подпись должен он сочинить к уже готовому рисунку в журнале "Богоборец".Там речь идёт о карикатуре, где Христос поддерживает капиталистов. Иван, тем временем, рисует на песке карикатуру на Христа, которую Воланд потом предлагает ему растоптать, что тот и делает.Это становится причиной безумия Ивана, а вина Берлиоза в том, что он Ивана не остановил, хотя Воланд ему это предлагал: "после моего евангелия, после того, что я рассказал об Иешуа, вы, Владимир Миронович, неужто вы не остановите юного безумца?!"Две концепцииСуть проблемы – в противостоянии двух концепций в изучении истории возникновения христианства (и, соответственно, в атеистической пропаганде) – исторической и мифологической.Иван Бездомный был сторонником (точнее – "сторонником", потому что он вообще не в теме) исторической концепции – "Иисус в его изображении получился ну совершенно как живой, хотя и не привлекающий к себе персонаж".Михаил Берлиоз же считал, что "Иисуса-то этого, как личности, вовсе не существовало на свете и что все рассказы о нем – простые выдумки, самый обыкновенный миф". Это, соответственно, мифологическая концепция.Прототип поэмы Ивана Бездомного – "Евангелие от Демьяна" пролетарского поэта Демьяна Бедного, опубликованное в "Правде" в 1925 году. Характерный образец текста:"Был он зол, угрюм и упрям,Шатался по чужим пустырям,Ни к какому делу не приспособился,И оттого ещё больше озлобился".Это, очевидно, фрагмент "поэмы Бездомного".В самом по себе историческом подходе ничего особенного нет. В историческом ключе выдержано, например, глубокое исследование Эрнста Ренана "Жизнь Иисуса" (1863 год). Но в приложении к антирелигиозной пропаганде он сводился к безудержной ругани в адрес Иисуса и церкви.Мифологический ("научный") подход, представленный в позиции руководителя "Союза безбожников" Емельяна Ярославского, был более взвешенным.Выступая на II Всесоюзном съезде Союза воинствующих безбожников в 1929 году Максим Горькийговорил о недопустимости "грубых средств" в борьбе с религией. Справедливости ради надо сказать, что базировалось это направление на хорошем заделе западной антирелигиозной пропаганды. Достаточно вспомнить "Священный вертеп" Лео Таксиля, впервые изданный ещё в 1879 году.Третье направление борьбы – с образом Иисуса-революционера, представленного в сочинениях Карла Каутского и, например, Анатолия Луначарского, в романе не отображено.Евангелие от ВоландаЛиния Ярославского окончательно победила в 1929 году – тогда, когда Булгаков начал писать "закатный роман" (по одной из версий события на Патриарших происходят вечером 1 мая 1929 года). В это время поэма Бездомного действительно была уже неактуальна и нуждалась в решительной переработке…Неудивительно, что для Берлиоза (одним из источников образа которого был Горький) было важно, чтобы поэма Бездомного была написана в "правильном" ключе.К этому времени, кстати, "переобулся" и сам Демьян Бедный:"Точное суждение о Новом завете:Иисуса Христа никогда не было на свете.Так что некому было умирать и воскресать,Не о ком было Евангелия писать".На помощь Берлиозу приходит… Воланд. Его концепция евангельских событий, описанная в романе мастера, подчёркнуто исторична – Иешуа там "совершенно как живой", но, в отличие от персонажа Бездомного, вполне привлекательный персонаж.И да – он никакой не Сын Божий и, конечно, не воскресает.Литературовед Надежда Дождикова обращает внимание на пьесы А. Иркутова "Иисус Назареянин" и С. Чевкина "Иешуа Ганоцри. Беспристрастное открытие истины", опубликованные в 1922 году.В первой Иисус представлен "александрийским философом", слабым и мечтательным, не имеющим силы следовать собственным принципам. Во второй Иисус – демагог-неудачник, жертва самовнушения.Причём в обоих случаях он психически не вполне полноценен (тут, опять же, существует обильная западная психиатрическая литература, вроде четырёхтомника Шарля Биене-Сангле"Безумие Иисуса"), что подтверждает и булгаковский Пилат, называя Иешуа "притворяющимся сумасшедшим", "безумным преступником", "явно сумасшедшим человеком", "бродячим юродивым". Правда, в московских главах безумие поражает, в основном, атеистов…Берлиоз намёков не понял.Источники образованности БерлиозаВ первой главе говорится, что "редактор был человеком начитанным" и что он "забирался в дебри, в которые может забираться, не рискуя свернуть себе шею, лишь очень образованный человек".Кстати, немаловажный вопрос – а кем говорится? В роман введена личность "рассказчика" (в инсценировке "Мёртвых душ" Булгаков назвал его "первым") и среди булгаковедов идёт дискуссия относительно его личности. Указывается, что он выглядит легковерным, не слишком образованным и даже восторженным. Соответственно это – не Булгаков.Мы компетентность уважаемых авторов под сомнение не ставим, но отметим, что комментарии рассказчика могут быть ироничными, а вот ирония для Булгакова была вполне себе свойственна…Независимо от личности рассказчика отметим, что довольно высокого мнения о Берлиозе придерживается и мастер – "сколько я о нем слышал, все-таки хоть что-то читал!"Интересно, что же читал Берлиоз? Логично было бы ожидать, что главным источником будет изданная в 1924 году книга Емельяна Ярославского "Как родятся, живут и умирают боги и богини". Но нет. Цитируем:– "Доказательство Канта, – тонко улыбнувшись, возразил образованный редактор, – также неубедительно. И недаром Шиллерговорил, что кантовские рассуждения по этому вопросу могут удовлетворить только рабов, а Штраус просто смеялся над этим доказательством".–"Кантово доказательство утверждает бытие личного Б., то против него восстают все пантеисты: Фихте, Шеллинги Гегель порицают его довольно резко, и Шиллер говорит, что Кант проповедует нравственность, пригодную только для рабов. Штраус насмешливо замечает, что Кант к своей системе, по духу противной теизму, пристроил комнатку, где бы поместить Б.".Первая цитата, понятно, из романа, а вторая – из статьи "Бог" энциклопедического словаря Брокгауза и Эфрона. Начитанный человек – словарь наизусть выучил. Причём, в отличие от шолоховского Щукаря, читал не только сами слова, но и то, что они означают… Большой интеллектуал!

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михаил булгаков, литература, мастер и маргарита