https://ukraina.ru/20221001/1039276431.html

Политолог рассказал, что произойдёт в случае перехода от СВО к контртеррористической операции

Политолог рассказал, что произойдёт в случае перехода от СВО к контртеррористической операции - 01.10.2022 Украина.ру

Политолог рассказал, что произойдёт в случае перехода от СВО к контртеррористической операции

Если руководство РФ примет решение о переходе к формату контртеррористической операции, то транзит газа через Украину станет невозможным, а список целей ВС РФ на Украине расширится. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил политолог и экономист Андрей Суздальцев

2022-10-01T05:00

2022-10-01T05:00

2022-10-01T05:00

новости

андрей суздальцев

спецоперация

газ

вс рф

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Таким образом, по словам Суздальцева, произойдёт переход от "полицейской операции" к войне.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, андрей суздальцев, спецоперация, газ, вс рф