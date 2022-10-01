https://ukraina.ru/20221001/1039276431.html
Политолог рассказал, что произойдёт в случае перехода от СВО к контртеррористической операции
Политолог рассказал, что произойдёт в случае перехода от СВО к контртеррористической операции - 01.10.2022 Украина.ру
Политолог рассказал, что произойдёт в случае перехода от СВО к контртеррористической операции
Если руководство РФ примет решение о переходе к формату контртеррористической операции, то транзит газа через Украину станет невозможным, а список целей ВС РФ на Украине расширится. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил политолог и экономист Андрей Суздальцев
2022-10-01T05:00
2022-10-01T05:00
2022-10-01T05:00
новости
андрей суздальцев
спецоперация
газ
вс рф
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Таким образом, по словам Суздальцева, произойдёт переход от "полицейской операции" к войне.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, андрей суздальцев, спецоперация, газ, вс рф
Новости, Андрей Суздальцев, Спецоперация, газ, ВС РФ
Политолог рассказал, что произойдёт в случае перехода от СВО к контртеррористической операции
Если руководство РФ примет решение о переходе к формату контртеррористической операции, то транзит газа через Украину станет невозможным, а список целей ВС РФ на Украине расширится. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил политолог и экономист Андрей Суздальцев
Возможно нанесение дополнительных ударов по мостам, узловым железнодорожным станциям и коммуникациям. То есть расширится спектр целей и расширятся виды оружия. Мы увидим наглядное изменение ситуации
Таким образом, по словам Суздальцева, произойдёт переход от "полицейской операции" к войне.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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