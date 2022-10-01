Политолог рассказал, что произойдёт в случае перехода от СВО к контртеррористической операции - 01.10.2022 Украина.ру
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Политолог рассказал, что произойдёт в случае перехода от СВО к контртеррористической операции
Политолог рассказал, что произойдёт в случае перехода от СВО к контртеррористической операции - 01.10.2022 Украина.ру
Политолог рассказал, что произойдёт в случае перехода от СВО к контртеррористической операции
Если руководство РФ примет решение о переходе к формату контртеррористической операции, то транзит газа через Украину станет невозможным, а список целей ВС РФ на Украине расширится. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил политолог и экономист Андрей Суздальцев
2022-10-01T05:00
2022-10-01T05:00
новости
андрей суздальцев
спецоперация
газ
вс рф
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Таким образом, по словам Суздальцева, произойдёт переход от "полицейской операции" к войне.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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Новости
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, андрей суздальцев, спецоперация, газ, вс рф
Новости, Андрей Суздальцев, Спецоперация, газ, ВС РФ

Политолог рассказал, что произойдёт в случае перехода от СВО к контртеррористической операции

05:00 01.10.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета ЧВК "Вагнер" под Бахмутом в ДНР
Работа артиллерийского расчета ЧВК Вагнер под Бахмутом в ДНР - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Если руководство РФ примет решение о переходе к формату контртеррористической операции, то транзит газа через Украину станет невозможным, а список целей ВС РФ на Украине расширится. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил политолог и экономист Андрей Суздальцев

Возможно нанесение дополнительных ударов по мостам, узловым железнодорожным станциям и коммуникациям. То есть расширится спектр целей и расширятся виды оружия. Мы увидим наглядное изменение ситуации

Таким образом, по словам Суздальцева, произойдёт переход от "полицейской операции" к войне.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиАндрей СуздальцевСпецоперациягазВС РФ
 
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