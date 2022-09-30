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Андрей Суздальцев: После референдумов Россия может активно бить по инфраструктуре Украины

Андрей Суздальцев: После референдумов Россия может активно бить по инфраструктуре Украины - 30.09.2022 Украина.ру

Андрей Суздальцев: После референдумов Россия может активно бить по инфраструктуре Украины

С референдумами на бывших украинских территориях Россия возвращает себе советских людей, которые всего лишь 30 лет жили в составе другого государства. Ранее это Украина.ру, 30.09.2022

2022-09-30T08:30

2022-09-30T08:30

2022-09-30T08:30

интервью

россия

украина

референдум

донбасс

крым

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С референдумами на бывших украинских территориях Россия возвращает себе советских людей, которые всего лишь 30 лет жили в составе другого государства. Ранее это были российские промышленные территории. Мы используем эти территории на благо местного населения и России. Они не будут дотационными, уверен политолог и экономист Андрей СуздальцевОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в пятницу примет участие в церемонии подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий. Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.- Андрей Иванович, в Донбассе многие ожидают, что после того, как эти территории станут российскими, Москва перейдет к формату контртеррористической операции. Если это произойдет, что это будет означать в плане боевых действий с киевским режимом?- Это только предположение. Мы не знаем планов нашего высшего руководства. Но если такое решение будет принято, то мы от формата полицейской операции перейдем к войне. В этом случае, например, может быть невозможен транзит газа через Украину. Возможно нанесение дополнительных ударов по мостам, узловым железнодорожным станциям и коммуникациям. То есть расширится спектр целей и расширятся виды оружия. Мы увидим наглядное изменение ситуации.- Каков будет статус ополченцев Донбасса, учитывая, что в ДНР/ЛНР провели тотальную мобилизацию, а у нас – частичную?- Все это будет переформатироваться. Те, кто застрял на боевых позициях и хотят домой, уйдут домой. Кто-то продолжит воевать (по возрасту еще посмотрят). Кто-то пойдет в Росгвардию, которая должна присутствовать в этих регионах. Думаю, ни один человек в этих регионах не останется без внимания.- Будем ли мы использовать этот референдум для переговоров на международной арене?- Только если лет через 20. На самом деле он ничего не меняет. Если Западу будет выгодно торговать с Россией, они будут торговать. Они Прибалтику не признавали, когда она вошла в состав СССР, но Советский Союз торговал со всем миром. Они никогда не будут с нами в чем-то согласны.- Я был в Лисичанске. По своим впечатлениям могу сказать, что восстановления там никакого нет, работает только одна школа и одна больница. Где гарантия, что после вхождения в состав РФ процесс пойдет быстрее?- Такие гарантии есть. Будут выделяться деньги и процесс пойдет быстрее. Другое дело, что нужно решить вопрос безопасности населения. Там трудно что-то строить, потому что еще идет война. Я понимаю желание людей, но мы же помним, что было в Крыму. Там тоже казалось, что как только мы туда войдем, раскроется небо и сверху посыплются деньги и блага. Дело делать надо. Это работа не одного года.- Еще популярна версия, что процесс с референдумами был ускорен после событий в Харьковской области. Видите ли вы тут связь?- Нет. Об этом говорилось изначально. Я думаю, мы вообще сделали это поздновато. Этим можно было заняться в августе.- С одной стороны, мы берем в свой состав русских людей. С другой стороны, эти люди долго жили в составе другого государства, не всегда лояльны к нам политически и не привыкли к российским порядкам. Если говорить однозначно, то в этом больше плюсов, или минусов?- Это советские люди, которые жили в независимой Украине всего лишь 30 лет. Ранее это были российские промышленные территории. Я думаю, что мы используем эти территории на благо местного населения и России. Они не будут дотационными. Там есть свой экономический потенциал, есть земля. Конечно, придется вложиться. Но все будет нормально.

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, украина, референдум, донбасс, крым