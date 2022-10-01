Эксперт рассказал, с чем связаны недостатки работы российских военкоматов - 01.10.2022 Украина.ру
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Эксперт рассказал, с чем связаны недостатки работы российских военкоматов
Эксперт рассказал, с чем связаны недостатки работы российских военкоматов - 01.10.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, с чем связаны недостатки работы российских военкоматов
Многие из происходящих в ходе частичной мобилизации в РФ недостатков в работе военкоматов связаны тем, что не был завершён процесс их компьтеризации. Такое мнению в интервью Украина.ру выразил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2022-10-01T05:30
2022-10-01T05:30
новости
юрий кнутов
спецоперация
мобилизация
военкоматы
мо рф
критика
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Он отметил, что в Москве и Московской области эта проблема решалась, и данные о подлежащих призыву лицах из единой системы передавались непосредственно в военкомат.Он добавил, что и призывники должны были вовремя предоставлять в военкомат все сведения об изменении своего семейного положения, о состоянии здоровья, образования и места работы.Однако много проблем доставляет отсутствие единой системы, которая должна была получать эти сведения из Налоговой службы и из других структур, например, медицинских, рассказал Кнутов.Отсутствие такой системы является ненормальной ситуацией, и, к сожалению, в Министерстве обороны не было вовремя принято соответствующих мер, указал эксперт.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, юрий кнутов, спецоперация, мобилизация, военкоматы, мо рф, критика
Новости, Юрий Кнутов, Спецоперация, мобилизация, военкоматы, МО РФ, критика

Эксперт рассказал, с чем связаны недостатки работы российских военкоматов

05:30 01.10.2022
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВ России объявлена частичная мобилизация
В России объявлена частичная мобилизация - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Многие из происходящих в ходе частичной мобилизации в РФ недостатков в работе военкоматов связаны тем, что не был завершён процесс их компьтеризации. Такое мнению в интервью Украина.ру выразил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Он отметил, что в Москве и Московской области эта проблема решалась, и данные о подлежащих призыву лицах из единой системы передавались непосредственно в военкомат.

Но во многих районах — допустим, человек уволился, и после этого он никогда не предоставлял в военкомат данные о том, что он женился, что у него трое детей, о том, что у него проблемы со здоровьем начались. Там он числится как специалист, который холостой, здоровый, крепкий. И его призывают. А потом начинаются эти все проблемы.

Юрий Кнутов
Юрий Кнутов
Директор Музея войск ПВО
Он добавил, что и призывники должны были вовремя предоставлять в военкомат все сведения об изменении своего семейного положения, о состоянии здоровья, образования и места работы.
Однако много проблем доставляет отсутствие единой системы, которая должна была получать эти сведения из Налоговой службы и из других структур, например, медицинских, рассказал Кнутов.

Таким образом, база в автоматическом режиме пополнялась бы, и работник военкомата четко бы видел: этот человек подходит, а этот не подходит

Юрий Кнутов
Юрий Кнутов
Директор Музея войск ПВО
Отсутствие такой системы является ненормальной ситуацией, и, к сожалению, в Министерстве обороны не было вовремя принято соответствующих мер, указал эксперт.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Эльбек Альбастров - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
27 августа, 07:53
"Они идут через военкоматы": военный эксперт о том, кто пополняет ряды армии РоссииУвеличении армии в России - это естественно в условиях СВО на Украине, оно происходит за счет добровольцев, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
 
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