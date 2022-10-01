https://ukraina.ru/20221001/1039267152.html

Эксперт рассказал, с чем связаны недостатки работы российских военкоматов

Эксперт рассказал, с чем связаны недостатки работы российских военкоматов - 01.10.2022 Украина.ру

Эксперт рассказал, с чем связаны недостатки работы российских военкоматов

Многие из происходящих в ходе частичной мобилизации в РФ недостатков в работе военкоматов связаны тем, что не был завершён процесс их компьтеризации. Такое мнению в интервью Украина.ру выразил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2022-10-01T05:30

2022-10-01T05:30

2022-10-01T05:30

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юрий кнутов

спецоперация

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военкоматы

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Он отметил, что в Москве и Московской области эта проблема решалась, и данные о подлежащих призыву лицах из единой системы передавались непосредственно в военкомат.Он добавил, что и призывники должны были вовремя предоставлять в военкомат все сведения об изменении своего семейного положения, о состоянии здоровья, образования и места работы.Однако много проблем доставляет отсутствие единой системы, которая должна была получать эти сведения из Налоговой службы и из других структур, например, медицинских, рассказал Кнутов.Отсутствие такой системы является ненормальной ситуацией, и, к сожалению, в Министерстве обороны не было вовремя принято соответствующих мер, указал эксперт.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220827/1038171849.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, юрий кнутов, спецоперация, мобилизация, военкоматы, мо рф, критика